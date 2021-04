Takeda Pharmaceutical : Les installations de production de Takeda au Japon et en Irlande récompensées par des prix lors des « 2021 Facilities of the Year Awards »

Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE:4502/NYSE:TAK) (« Takeda ») annonce aujourd'hui avoir été distinguée par l'International Society for Pharmaceutical Engineering (ISPE) dans le cadre des Facility Of the Year Awards (FOYA) de 2021, dans deux catégories. Le nouveau site de conditionnement pharmaceutique solide de Takeda à Hikari, au Japon, a été récompensé par le prix de la catégorie « Process Intelligence and Innovation » de 2021. De son côté, le site de production de médicaments très puissants de Grange Castle, en Irlande, a été distingué dans la catégorie « Facility Integration ».

« C'est un honneur pour moi que Takeda reçoive deux prix pour la production et le conditionnement de petites molécules sous forme solide », a déclaré Thomas Wozniewski, responsable mondial de la fabrication et de l'approvisionnement de Takeda. « En 2018, le site de plasma de Los Angeles a remporté deux prix FOYA, et aujourd'hui, deux de nos sites au Japon et en Europe ont été récompensés dans les catégories « Process intelligence and innovation » ainsi que « Facility integration ». Ces prix illustrent le fait que Takeda investit constamment dans des installations performantes et applique les meilleurs procédés de leur catégorie ainsi que les normes numériques. Les deux projets à Hikari et à Grange Castle témoignent également du fait que des améliorations technologiques significatives pour les procédés de fabrication de petites molécules sont encore réalisables, à la fois en termes de coûts et de délais ».

Les installations de Takeda à Hikari sont situées dans le sud du Japon, dans la préfecture de Yamaguchi. C'est l'un des plus grands sites de Takeda. Il dispose de systèmes de production avancés pour les ingrédients pharmaceutiques actifs (API), la formulation de médicaments, les produits biologiques et autres, permettant un approvisionnement stable en produits pharmaceutiques de haute qualité dans le monde entier. Le complexe du site d'Hikari est un bâtiment de quatre étages conçu pour élever les opérations de conditionnement pharmaceutique à un nouveau niveau industriel. Le site dispose d'un équipement de conditionnement de bout en bout largement automatisé, notamment des encaisseuses de fin de ligne, des véhicules guidés automatisés (AGV) et des robots pour alimenter le système automatisé de stockage et de récupération (ASRS). Par ailleurs, le site a développé et introduit un système de dégagement automatique de la ligne (ALC) avec des caméras à 360° et des capteurs laser utilisant l'intelligence artificielle (IA) permettant d'améliorer considérablement l'efficacité du processus de conditionnement pharmaceutique. L'usine de Takeda à Hikari illustre comment l'application novatrice d'outils de fabrication disponibles dans le commerce et développés sur mesure permet d'obtenir des résultats supérieurs et de mieux comprendre les processus.

Le site de Grange Castle en Irlande est situé dans la région de Dublin et regroupe trois sites de fabrication. Le site de production qui vient d'être récompensé par l'ISPE est un site de production autonome, à haut niveau de confinement et à la pointe de la technologie, dédié à la fabrication du traitement de Takeda pour le myélome multiple. Le recours à de bonnes pratiques de conception et à une planification conceptuelle supérieure a permis une excellente intégration du site et du processus. La conception innovante de ce site « tout-en-un » intègre sous un même toit l'ensemble du processus de production de bout en bout, des ingrédients pharmaceutiques actifs au produit pharmaceutique et à son conditionnement. Cela a considérablement simplifié la chaîne d'approvisionnement de l'un des produits oncologiques mondiaux de Takeda, afin de garantir une disponibilité constante pour les patients du monde entier.

« Les équipes de conception ont mis en œuvre les meilleures technologies numériques de leur catégorie pour que les installations utilisent les derniers développements en matière d'automatisation sans papier, de robotique et de réalité augmentée. Cette utilisation stratégique des systèmes numériques et automatisés a permis de concevoir des installations à la pointe de la technologie, positionnant Takeda au premier rang de notre secteur », a ajouté Gunter Baumgartner, responsable de l'ingénierie mondiale chez Takeda.

Une cérémonie officielle de remise des prix et des projets gagnants est prévue lors du ISPE Annual Meeting & Expo, qui se tiendra à Boston (Massachusetts) en novembre.

À propos du programme Facility of the Year Awards de l'ISPE

Créés en 2004, les prix FOYA (Facility of the Year Awards) récompensent les projets de pointe recourant à des technologies nouvelles et innovantes pour améliorer la qualité des produits, réduire le coût de production de médicaments de haute qualité et illustrer les progrès réalisés dans la réalisation des projets. Le programme FOYA offre une plateforme à l'industrie de la science et de la production pharmaceutiques pour présenter ses réalisations en matière de conception, de construction et d'exploitation de sites, tout en partageant le développement de nouvelles applications technologiques et d'approches de pointe. Pour plus d'informations, visitez le site https://ispe.org/facility-year-awards.

À propos de Takeda Pharmaceutical Company Limited

Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE: 4502/NYSE: TAK) est un leader biopharmaceutique mondial, fondé sur des valeurs et orienté R&D, dont le siège social se trouve au Japon. Guidée par son engagement envers les patients, ses collaborateurs et la planète, l'entreprise s'engage à découvrir et à fournir des traitements qui changent la vie. Takeda concentre ses efforts de R&D sur quatre domaines thérapeutiques : l’oncologie, la génétique des maladies rares et l'hématologie, les neurosciences et la gastroentérologie (GI). L'entreprise réalise également des investissements ciblés en R&D dans le domaine des traitements et des vaccins dérivés du plasma. Elle est axée principalement sur le développement de médicaments hautement innovants qui contribuent à améliorer la vie des personnes en repoussant les limites des nouvelles options thérapeutiques et en utilisant son moteur et ses capacités de R&D collaborative améliorés pour créer un pipeline solide et diversifié. Ses employés s'engagent à améliorer la qualité de vie des patients et à collaborer avec les partenaires de l’entreprise dans le secteur des soins de santé dans environ 80 pays. Pour plus d'informations, visitez le site https://www.takeda.com.

