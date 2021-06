Takeda Pharmaceutical : annonce la publication de son rapport annuel sur formulaire 20-F pour l'exercice 2020

Takeda Pharmaceutical Company Limited (“Takeda”) (TSE : 4502 / NYSE : TAK) a annoncé aujourd’hui avoir déposé son rapport annuel sur formulaire 20-F pour l’exercice clos au 31 mars 2021 (le “Rapport annuel”) auprès de la Commission américaine des opérations de Bourse (la “SEC”) le 29 juin 2021. Ce Rapport annuel est disponible sur le site Internet de Takeda à l’adresse : https://www.takeda.com/investors/sec-filings/.

Par ailleurs, Takeda fournira gratuitement, à tout actionnaire qui en fera la demande, un exemplaire papier du Rapport annuel, qui inclut ses états financiers vérifiés complets les plus récents. Veuillez contacter le département de Takeda chargé des relations avec les investisseurs en envoyant un courriel à takeda.ir.contact@takeda.com.

Takeda a également publié aujourd'hui son rapport annuel intégré 2021 pour l’exercice clos au 31 mars 2021. Il est disponible sur le site Internet de Takeda à l’adresse : https://air.takeda.com.

