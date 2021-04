Takeda Pharmaceutical : organise une téléconférence sur ses produits en développement de première phase

Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE:4502/NYSE:TAK) (« Takeda ») annonce aujourd'hui la tenue d'une téléconférence le 6 avril 2021 afin de faire le point sur certaines nouvelles entités moléculaires (NEM) de son portefeuille de produits en développement de première phase. Avec plusieurs soumissions réglementaires de NEM prévues d'ici la fin de l'année 2021, la société présentera ses plans pour une croissance organique et durable de ses revenus au cours des prochaines années.

Date

6 avril 2021

Heure

8h00 – 10h30 ET / 21h00 – 23:30 JT

Programme

Le programme de la téléconférence de Takeda est le suivant :

HEURE (ET) HEURE (JT) Session/Intervenant(e) 8h00 – 8h05 21h00 – 21h05 Introduction

Christophe Weber, président et directeur général 8h05 – 8h10 21h05 – 21h10 Offrir une gamme de produits novateurs à nos patients : présentation de certains programmes de première phase Andy Plump, président de la recherche et du développement 8h10 – 8h35 21h10 – 21h35 Maribavir (TAK-620) : un tournant potentiel dans le traitement de l'infection à cytomégalovirus (CMV) après transplantation

Obi Umeh, chef de programme mondial, unité du domaine thérapeutique génétique rare et hématologie Claus Jepsen, responsable de la stratégie mondiale en matière de produits et de lancements, unité du domaine thérapeutique génétique rare et hématologie 8h35 – 8h40 21h35 – 21h40 Pause 8h40 – 9h00 21h40 – 22h00 Soticlestat (TAK-935) : un nouveau mécanisme d'action pour le traitement du syndrome de Dravet et du syndrome de Lennox-Gastaut Sarah Sheikh, responsable de l'unité du domaine thérapeutique de la neuroscience Erika Gill, responsable de la stratégie mondiale de produits et de lancements, domaine thérapeutique de la neuroscience 9h00 – 9h35 22h00 – 22h35 Mise à jour de la stratégie de franchise d'Orexin : premier traitement potentiel de la maladie sous-jacente chez les patients atteints de narcolepsie de type 1 Elena Koundourakis, responsable du développement de la franchise Orexin, domaine thérapeutique de la neuroscience Erika Gill, responsable de la stratégie mondiale de produits et de lancements, domaine thérapeutique de la neuroscience 9h35 – 9h40 22h35 – 22h40 Offrir une gamme de produits novateurs à nos patients : présentation de certains programmes de première phase Ramona Sequeira, présidente de l'unité commerciale É.-U. et de la commercialisation du portefeuille mondial 9h40 – 10h30 22h40 – 23h30 Séance de questions-réponses

Pour accéder à la retransmission en direct, y compris les diapositives de présentation, rendez-vous sur notre site Web à l'adresse www.takeda.com/investors/ir-events. Une copie archivée des diapositives de la présentation sera disponible à la fin de la téléconférence.

À propos de Takeda Pharmaceutical Company Limited

Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE: 4502/NYSE: TAK) est un leader biopharmaceutique mondial, fondé sur des valeurs et orienté R&D, dont le siège social se trouve au Japon. Guidée par son engagement envers les patients, ses collaborateurs et la planète, l'entreprise s'engage à découvrir et à fournir des traitements qui changent la vie. Takeda concentre ses efforts de R&D sur quatre domaines thérapeutiques : l’oncologie, la génétique des maladies rares et l'hématologie, les neurosciences et la gastroentérologie (GI). L'entreprise réalise également des investissements ciblés en R&D dans le domaine des traitements et des vaccins dérivés du plasma. Elle est axée principalement sur le développement de médicaments hautement innovants qui contribuent à améliorer la vie des personnes en repoussant les limites des nouvelles options thérapeutiques et en utilisant son moteur et ses capacités renforcées de R&D collaborative pour créer un pipeline solide et diversifié. Ses employés s'engagent à améliorer la qualité de vie des patients et à collaborer avec les partenaires de l’entreprise dans le secteur des soins de santé dans environ 80 pays. Pour plus d'informations, consultez le site à l'adresse https://www.takeda.com.

Avis important

Aux fins du présent avis, le terme « communiqué de presse » désigne le présent document, toute présentation orale, toute séance de questions-réponses, et tout matériel écrit ou oral, discutés ou distribués par Takeda Pharmaceutical Company Limited (« Takeda ») et ayant trait au présent communiqué. Le présent communiqué (y compris tout compte-rendu oral et toute séance de questions-réponses en connexion avec ce dernier) n’est pas censé constituer, représenter ou faire partie d’une quelconque offre, invitation ou sollicitation d’offre d’achat, d’acquisition, de souscription, d’échange, de vente ou de cession de valeurs mobilières ou la sollicitation d’un vote ou d’une approbation dans une juridiction quelconque. Aucune action ou autre valeur mobilière n’est offerte au public par le biais du présent communiqué. Aucune offre de valeurs mobilières ne sera faite aux États-Unis, sauf dans le cas d’un enregistrement en vertu du U.S. Securities Act de 1933, de ses amendements, ou d’une dispense de celui-ci. Le présent communiqué de presse (ainsi que les autres informations pouvant être fournies au destinataire) est fourni à condition d'être utilisé par le destinataire uniquement à des fins d’information (et non pour l’évaluation d’un investissement, d’une acquisition, d’une cession ou de toute autre transaction). Tout manquement à ces restrictions pourra constituer une violation des lois applicables sur les valeurs mobilières. Les sociétés dans lesquelles Takeda possède, directement ou indirectement, des investissements constituent des entités distinctes. Dans le présent communiqué, à des fins pratiques, « Takeda » est parfois utilisée pour faire référence à Takeda et à ses filiales en général. De même, les termes « nous » et « notre » sont également utilisés comme référence aux filiales en général ou aux personnes travaillant pour elles. Ces expressions sont également utilisées lorsqu’il n’est pas utile d’identifier la ou les société(s) concernée(s).

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse et tous les documents distribués en relation avec celui-ci sont susceptibles de contenir des énoncés prospectifs, des idées ou des avis concernant les activités, le positionnement et les résultats des opérations futurs de Takeda, notamment des estimations, prévisions, objectifs et des plans. Les énoncés prospectifs incluent souvent, mais sans s'y limiter, des termes tels que « cible, planifie, pense que, espère, continue, s’attend à, ambitionne, prévoit, s’assure que, anticipe, estime, projette », des expressions similaires ou leurs formulations négatives. Ces énoncés prospectifs reposent sur des hypothèses concernant de nombreux facteurs importants, notamment ceux qui suivent, qui sont susceptibles d'entraîner un écart important entre les résultats réels et ceux exprimés ou suggérés par les énoncés prospectifs : les circonstances économiques entourant l'activité mondiale de Takeda, notamment les circonstances économiques générales au Japon et aux États-Unis ; les pressions et les développements de la concurrence ; les modifications des lois et des réglementations applicables, notamment les réformes mondiales des soins de santé ; les défis inhérents au développement de nouveaux produits, notamment l'incertitude du succès clinique et des décisions des autorités réglementaires et leur calendrier ; l'incertitude du succès commercial des produits nouveaux et existants ; les difficultés ou les retards de fabrication ; les fluctuations des taux d'intérêt et des taux de change ; les réclamations ou les préoccupations concernant la sécurité ou l'efficacité des produits commercialisés ou des produits candidats ; l'impact des crises sanitaires, comme la nouvelle pandémie de coronavirus, sur Takeda et ses clients et fournisseurs, y compris les gouvernements étrangers dans les pays où Takeda opère, ou sur d'autres facettes de ses activités ; le calendrier et l'impact des efforts d'intégration post-fusion avec les sociétés acquises ; la capacité de céder des actifs qui ne sont pas essentiels aux activités de Takeda et le calendrier de ces cessions ; et d'autres facteurs identifiés dans le dernier rapport annuel de Takeda sur le formulaire 20-F et les autres rapports de Takeda déposés auprès de la U. S. Securities and Exchange Commission, disponibles sur le site Web de la U. S. Securities and Exchange Commission. Securities and Exchange Commission des États-Unis, disponibles sur le site web de Takeda à l'adresse https://www.takeda.com/investors/sec-filings/ ou sur www.sec.gov. Takeda rejette toute obligation de mise à jour des énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse ou d'autres énoncés prospectifs qu’elle est susceptible de formuler, sauf dans les cas requis par la loi ou la réglementation boursière. Les performances passées ne sont pas un indicateur des résultats futurs et les résultats de Takeda figurant dans le présent communiqué de presse pourraient ne pas être représentatifs de ses résultats futurs, et ne sont pas une estimation, une prévision ou une projection de ceux-ci.

Informations médicales

Ce communiqué de presse contient des informations relatives à des produits qui peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays, ou peuvent l'être sous diverses marques de commerce, pour diverses indications, selon diverses doses ou dosages. Aucune disposition des présentes ne doit être considérée comme une sollicitation, une promotion ou une publicité de quelque médicament sur ordonnance que ce soit, y compris ceux en cours de développement.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210401005589/fr/