Takeda Pharmaceutical : ouvre un nouveau site de production en R&D en matière de thérapies cellulaires afin de soutenir l'expansion des programmes cliniques de nouvelle génération

Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE : 4502/NYSE : TAK) (« Takeda ») a annoncé aujourd'hui l'expansion de sa capacité de production de thérapies cellulaires avec l'ouverture d'un nouveau site de production de thérapies cellulaires de 2 230 mètres carrés à son siège de R&D à Boston, Massachusetts. Le site offre une capacité de recherche et développement de bout en bout et permettra d'intensifier les efforts de Takeda pour développer des thérapies cellulaires de nouvelle génération, initialement concentrées sur l'oncologie avec un potentiel d'expansion dans d'autres domaines thérapeutiques.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20200915006370/fr/

« Nous collaborons avec certains des meilleurs scientifiques et innovateurs dans le monde entier afin de créer un pipeline d'immuno-oncologie hautement différencié qui s'oriente vers de nouvelles modalités et de nouveaux mécanismes dotés d'un potentiel curatif », a déclaré Chris Arendt, docteur en médecine, chef de l'unité du domaine thérapeutique en oncologie de Takeda. « Avec trois programmes de thérapie cellulaire oncologique en phase clinique et deux autres qui devraient entrer en phase clinique au cours de l'exercice 2021, nous travaillons avec célérité et à dessein pour les patients. Ce nouveau site nous permet d'augmenter rapidement notre capacité de production et de faire progresser simultanément plusieurs programmes de thérapie cellulaire hautement différenciés ».

La thérapie cellulaire oncologique est un type d'immunothérapie qui utilise des cellules immunitaires génétiquement modifiées pour détecter et tuer les cellules cancéreuses. Puisque les thérapies cellulaires sont élaborées à partir de cellules vivantes, elles doivent être produites dans un cadre hautement réglementé afin de maintenir la propreté, l'uniformité et le contrôle de la contamination. Chaque plateforme de thérapie cellulaire oncologique répond à des exigences de processus uniques en matière de formulation, de fabrication, de transport et, enfin, d'administration aux patients. La thérapie cellulaire de nouvelle génération est l'une des multiples plateformes de recherche conduite par Takeda en oncologie dans le cadre de ses travaux sur l'immunité redirigée. Le pipeline de programmes d'immuno-oncologie de Takeda exploite l'immunité innée, notamment par le biais de thérapies cellulaires innovantes, de plateformes d'engagement immunitaire, d'immuno-modulation innée, de plateformes de points de contrôle immunitaires par l'intermédiaire d'échafaudages inédits, et de virus oncolytiques.

Un site spécialement conçu pour faire progresser rapidement la recherche et le développement en matière de thérapie cellulaire

Le site de production et de R&D en matière de thérapie cellulaire produira des thérapies cellulaires destinées à l'évaluation clinique, depuis la découverte jusqu'aux essais pivots de Phase IIb. Le site actuel conforme aux bonnes pratiques de fabrication (BPF) est conçu pour répondre à l'ensemble des exigences réglementaires des États-Unis, de l'Union européenne et du Japon concernant la production de thérapies cellulaires afin de soutenir les essais cliniques de Takeda dans le monde entier. Il contribuera à renforcer les capacités de Takeda en matière de thérapie cellulaire et sa capacité à faire progresser plusieurs plateformes et programmes de thérapie cellulaire oncologique de nouvelle génération grâce à des collaborateurs de classe mondiale, notamment le lauréat du prix Nobel Shinya Yamanaka, M.D. et Ph.D., université de Kyoto (cellules souches pluripotentes induites), Adrian Hayday, Ph.D., Gamma Delta Therapeutics (cellules T gamma delta), Koji Tamada, M.D., Ph.D., Noile-Immune Biotech (cellules T CAR blindées, Michel Sadelain, M.D., Ph.D., Memorial Sloan Kettering Cancer Center (CAR de nouvelle génération), et Katy Rezvani, M.D., Ph.D., Centre médical MD Anderson de l'université du Texas (CAR-NK).

Takeda et le centre médical MD Anderson développent actuellement un produit de thérapie cellulaire allogénique (TAK-007) qui pourrait être le meilleur de sa catégorie, une thérapie cellulaire de phase I/II ciblant les récepteurs antigéniques chimériques CD19 et dirigée vers les cellules tueuses naturelles (CAR-NK), avec un potentiel de commercialisation en vente libre, qui est actuellement étudiée chez des patients atteints de lymphome non hodgkinien (LNH) récidivant ou réfractaire et de leucémie lymphocytaire chronique (LLC). Deux autres études de phase I des programmes de thérapie cellulaire Takeda ont également été lancées récemment : 19(T2)28z1xx CAR T cells (TAK-940), un domaine de signalisation de cellules CAR-T de nouvelle génération développé en partenariat avec le Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSK) pour traiter les cancers à cellules B récidivants/réfractaires, et un CAR-T blindé de cytokines et chimiokines (TAK-102) développé en partenariat avec Noile-Immune Biotech pour traiter les tumeurs solides exprimant le GPC3 précédemment traitées. Le Dr Sadelain et MSK ont des droits de propriété intellectuelle et des intérêts liés au contenu de ce communiqué par des accords de licence entre MSK et Takeda.

Exploiter la puissance du moteur de thérapie cellulaire translationnelle de Takeda

Il est essentiel de bénéficier d'une collaboration proactive et approfondie entre la recherche et le développement et la production commerciale pour développer et fournir les thérapies cellulaires de nouvelle génération. Le moteur de thérapie cellulaire translationnelle (CTTE en anglais, pour Cell Therapy Translational Engine) de Takeda relie la science translationnelle clinique, la conception, le développement et la production à chaque étape de recherche, de développement et de commercialisation. Il fournit des capacités de bio-ingénierie, de chimie, de production et de contrôle (CMC), de gestion des données, de capacités d'analyse, cliniques et translationnelles dans un seul et même site afin de faire face aux nombreux défis de production qui surgissent lors du développement de thérapie cellulaire.

« La proximité et la structure de nos équipes de thérapie cellulaire nous permettent d'appliquer rapidement ce que nous engrangeons dans un portefeuille diversifié de thérapies cellulaires de nouvelle génération, avec entre autres les CAR-NK, les CAR-T blindés et les cellules T gamma delta », a déclaré Stefan Wildt, Ph.D., directeur des sciences pharmaceutiques, du moteur translationnel et des thérapies cellulaires, chez Takeda. « Les connaissances acquises en matière de production et de développement clinique peuvent être rapidement partagées entre nos équipes de recherche mondiale, de production et de qualité, un élément essentiel de nos efforts visant à offrir des traitements potentiellement transformateurs aux patients le plus rapidement possible ».

À propos de Takeda Pharmaceutical Company Limited

Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE : 4502/NYSE : TAK) est un leader biopharmaceutique mondial, fondé sur des valeurs et axé sur la R&D, ayant son siège au Japon. Il s'engage à améliorer la santé et offrir un meilleur avenir aux patients en transformant la science en médicaments hautement innovants. Takeda concentre ses efforts de R&D dans quatre domaines thérapeutiques : l'oncologie, les maladies rares, les neurosciences et la gastroentérologie. Nous réalisons également des investissements ciblés en R&D dans le domaine des thérapies et des vaccins dérivés du plasma. Nous nous concentrons sur le développement de médicaments hautement innovants qui contribuent à changer la vie des gens en repoussant les limites des nouvelles options thérapeutiques et en exploitant notre moteur et nos capacités améliorées en R&D collaborative pour créer un pipeline solide et diversifié. Nos employés s'engagent à améliorer la qualité de vie des patients et à travailler avec nos partenaires en matière de soins de santé dans environ 80 pays.

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site https://www.takeda.com.

Avis important

Aux fins du présent avis, le terme "communiqué de presse" désigne le présent document, toute présentation orale, toute séance de questions-réponses, et tout matériel écrit ou oral, discutés ou distribués par Takeda Pharmaceutical Company Limited ("Takeda") et ayant trait au présent communiqué. Le présent communiqué (y compris tout compte-rendu oral et toute séance de questions et réponses en connexion avec ce dernier) n’est pas censé constituer, représenter ou faire partie et ne constitue pas, ne représente pas ni ne fait partie d’une quelconque offre, invitation ou sollicitation d’offre d’achat, d’acquisition, de souscription, d’échange, de vente ou de cession de valeurs mobilières ou la sollicitation d’un vote ou d’une approbation dans une juridiction quelconque. Aucune action ou autre valeur mobilière n’est offerte au public par le biais du présent communiqué. Aucune offre de valeurs mobilières ne sera faite aux États-Unis, sauf dans le cas d’un enregistrement en vertu de la loi U.S. Securities Act de 1933 et de ses amendements, ou d’une dispense de celle-ci. Le présent communiqué de presse (ainsi que les autres informations pouvant être fournies au destinataire) est fourni à condition d’être utilisé par le destinataire uniquement à des fins d’information (et non pour l’évaluation d’un investissement, d’une acquisition, d’une cession ou de toute autre transaction). Tout manquement à ces restrictions pourra constituer une violation des lois applicables sur les valeurs mobilières.

Les sociétés dans lesquelles Takeda possède, directement ou indirectement, des investissements constituent des entités distinctes. Dans le présent communiqué, à des fins pratiques, le nom "Takeda" est parfois utilisé pour faire référence à Takeda et à ses filiales en général. De même, les termes "nous", "notre" et "nos" sont également utilisés comme référence aux filiales en général ou aux personnes travaillant pour celles-ci. Ces expressions sont également utilisées lorsqu’il n’est pas utile d’identifier la ou les société(s) concernée(s).

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse et tout document distribué lors de ce communiqué de presse peut contenir des énoncés, des croyances ou des opinions prospectifs concernant les activités futures de Takeda, la position future et les résultats d'exploitation, avec notamment des estimations, prévisions, objectifs et plans de Takeda. Sans limitation, les énoncés prospectifs incluent souvent des mots tels que « cible », « planifie », « croit », « espère », « continue », « s'attend à », « vise », « a l'intention de », « assure », « sera », « peut », « devrait », « pourrait », « anticipe », « estime », « projette », des expressions similaires ou leur forme négative. Ces énoncés prospectifs sont fondés sur des hypothèses concernant de nombreux facteurs importants comme suit, qui pourraient entraîner des résultats réels sensiblement différents de ceux exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs : la conjoncture économique touchant les activités mondiales de Takeda, notamment la conjoncture économique générale au Japon et aux États-Unis ; les pressions et développements de la concurrence ; les amendements des lois et règlements applicables ; le succès ou l'échec des programmes de développement de produits ; les décisions des autorités de réglementation et leur calendrier ; les fluctuations des taux d'intérêt et de change ; les demandes ou inquiétudes relatives à la sécurité ou à l'efficacité des produits commercialisés ou des produits candidats ; l'impact des crises sanitaires, comme la pandémie du nouveau coronavirus, sur Takeda et sur ses clients et fournisseurs, notamment sur les gouvernements étrangers des pays dans lesquels Takeda exerce ses activités, ou sur d'autres facettes de son activité ; le calendrier et l'impact des efforts d'intégration post-fusion avec les sociétés acquises ; la capacité à se défaire des actifs qui ne sont pas essentiels aux activités de Takeda et le calendrier de ce(s) désinvestissement(s) ; et d'autres facteurs identifiés dans le dernier rapport annuel de Takeda sur formulaire 20-F et d'autres rapports de Takeda déposés auprès de l'U.S. Securities and Exchange Commission et disponibles sur le site Web de Takeda à l'adresse https://www.takeda.com/investors/reports/sec-filings/ ou sur www.sec.gov. Takeda ne s'engage en aucun cas à mettre à jour les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse ou tout autre énoncé prospectif qu'elle pourrait faire, sauf si la loi ou les règles de la bourse l'exigent. Le rendement antérieur n'est pas un indicateur du rendement à venir et les résultats ou les déclarations de Takeda dans ce communiqué de presse peuvent ne pas être révélateurs et ne sont en aucun cas une estimation, une prévision, une garantie ou une projection des résultats à venir de Takeda.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200915006370/fr/