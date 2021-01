Takeda Pharmaceutical : participera à la 39e conférence annuelle de J.P. Morgan sur les soins de santé

Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE: 4502/NYSE: TAK) (« Takeda ») participera virtuellement à la 39e conférence annuelle de J.P. Morgan sur les soins de santé, qui se tiendra le lundi 11 janvier 2021 à 17h20 heure de l'Est/mardi 12 janvier 2021 à 7h20 heure du Japon. Les investisseurs et le grand public peuvent accéder ici à l'événement diffusé en direct sur le web et au cours duquel s'exprimera le PDG de la société, Christophe Weber. Une rediffusion sera archivée au même emplacement. Le lien vers l'événement et la documentation à télécharger seront par ailleurs disponibles sur le site web de Takeda à l'adresse https://www.takeda.com/investors/ir-events/.

Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE: 4502/NYSE: TAK) est un chef de file mondial dans le domaine biopharmaceutique, fondé sur des valeurs, axé sur la R&D et dont le siège se trouve au Japon.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210111005889/fr/