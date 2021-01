Takeda Pharmaceutical : reçoit la certification internationale Top Employer pour la quatrième année consécutive

- La société est reconnue à l’échelle internationale ainsi que dans quatre régions et 38 pays

- La certification du Top Employers Institute® prouve l’engagement de Takeda envers son personnel

Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE : 4502/NYSE : TAK) (« Takeda ») a annoncé aujourd’hui être l’une des 16 entreprises à avoir obtenu la certification internationale Top Employer® (Meilleur employeur) pour 2021. Takeda a non seulement reçu cette certification mondiale pour la quatrième année consécutive, elle a également été certifiée comme Top Employer dans quatre régions et 38 pays. Cela souligne l’engagement de la société à offrir une expérience humaine exceptionnelle à son personnel du monde entier.

Depuis plus de 30 ans, le Top Employers Institute décerne chaque année un prix aux entreprises qui offrent une culture, un environnement de travail, des avantages et des opportunités hors du commun à leur personnel. L’institut délivre ses certifications en fonction des résultats de son enquête HR Best Practices Survey, qui se penche sur les meilleures pratiques en matière de ressources humaines. Cette enquête couvre 20 thèmes axés sur la personne, comme l’évolution de carrière, la culture, la diversité et l’inclusion, l’apprentissage, la durabilité, les valeurs, le bien-être et l’environnement de travail.

« Nous sommes très fiers d’être reconnus aux niveaux mondial, régional et national par le Top Employer Institute, notamment puisque cette année a changé en profondeur les paradigmes sur la main-d’œuvre et le lieu de travail », a déclaré Padma Thiruvengadam, directrice des ressources humaines de Takeda. « Aujourd’hui plus que jamais, nous cherchons à construire une organisation propice à l’apprentissage, où des collègues d’origines, de cultures et de perspectives différentes sont invités à utiliser leurs compétences propres pour réaliser leurs aspirations professionnelles et contribuer à améliorer la santé des gens et à offrir un meilleur avenir au monde entier. »

David Plink, PDG du Top Employers Institute, a déclaré : « Takeda continue de faire preuve de son dévouement envers ses employés aux niveaux mondial et local, et nous les félicitons d’avoir reçu la certification mondiale Top Employer pour la quatrième année consécutive. »

Takeda a brillé au niveau mondial dans les domaines des valeurs, de l’éthique et de l’intégrité, du changement organisationnel, du leadership, de la durabilité, de la gestion des performances et de l’engagement. Chacun des 38 pays où opère Takeda ayant participé à l’enquête Top Employer a reçu la certification. Pour huit d’entre eux, c’était la première fois qu’ils recevaient cette certification. La liste complète des régions et pays où Takeda a été nommé Top Employer est la suivante :

Afrique : Algérie

Algérie Asie Pacifique : Australie, Chine, Hong Kong, Inde, Indonésie, Japon, Malaisie, Philippines, Singapour, Corée du Sud, Taïwan et Thaïlande

Australie, Chine, Hong Kong, Inde, Indonésie, Japon, Malaisie, Philippines, Singapour, Corée du Sud, Taïwan et Thaïlande Europe : Autriche, Finlande, France, Allemagne, Irlande, Italie, Kazakhstan, Pologne, Portugal, Russie, Espagne, Suisse, Turquie, Royaume-Uni et Ukraine

Autriche, Finlande, France, Allemagne, Irlande, Italie, Kazakhstan, Pologne, Portugal, Russie, Espagne, Suisse, Turquie, Royaume-Uni et Ukraine Amérique latine : Argentine, Brésil, Colombie, Équateur, Mexique et Pérou

Argentine, Brésil, Colombie, Équateur, Mexique et Pérou Moyen-Orient : Israël, Arabie saoudite et Émirats arabes unis

Israël, Arabie saoudite et Émirats arabes unis Amérique du Nord : États-Unis

Pour en savoir plus sur le Top Employers Institute et la certification Top Employers, veuillez consulter le site https://www.top-employers.com.

À propos de Takeda Pharmaceutical Company Limited

Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE : 4502/NYSE : TAK) est un leader biopharmaceutique mondial, fondé sur des valeurs et axé sur la R&D, dont le siège est au Japon. Guidée par son engagement envers les patients, ses employés et la planète, la société s’engage à découvrir et à fournir des traitements susceptibles de transformer la vie des patients. Takeda concentre ses efforts de R&D dans quatre domaines thérapeutiques : l’oncologie, les maladies rares et l’hématologie, les neurosciences et la gastroentérologie. Nous réalisons également des investissements ciblés en R&D dans le domaine des traitements et des vaccins dérivés du plasma. Nous nous concentrons sur le développement de médicaments hautement innovants qui contribuent à changer la vie des gens, en repoussant les limites des nouvelles options thérapeutiques et en exploitant nos capacités et notre dispositif de R&D collaboratif amélioré afin de créer un pipeline solide et diversifié. Nos employés s’engagent à améliorer la qualité de vie des patients et à travailler avec nos partenaires en matière de soins de santé dans environ 80 pays. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site https://www.takeda.com.

