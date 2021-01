Takeda Pharmaceutical : se positionne comme leader du secteur dans l'Indice d'Accès aux Médicaments 2021

Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE:4502/NYSE:TAK) (« Takeda ») a acquis un positionnement de leader du secteur dans l'Index d'Accès aux Médicaments (AtM) 2021 publié aujourd'hui. Plus précisément, l'entreprise a obtenu des scores remarquablement élevés dans les trois domaines techniques évalués par l'Indice, en arrivant notamment au premier rang en matière de gouvernance de l'accès. Selon l'Indice, Takeda a également obtenu de bonnes performances en matière de renforcement et de conformité du système de santé et des capacités de R&D.

« Cette distinction souligne l'engagement de Takeda à prioriser les besoins des patients en leur garantissant l'accès à nos traitements qui vont changer leur vie », a déclaré Christophe Weber, président et CEO de Takeda. « En tant qu'entreprise aux objectifs déterminés et plaçant le patient au cœur de toutes nos activités, nous nous sommes engagés à ne pas nous limiter à inventer des médicaments mais à nous assurer que les patients puissent accéder à des thérapies transformatrices ».

L'Index AtM est un projet de recherche biennal rigoureux qui combine la collecte, la vérification, la notation et l'analyse de données et qui compare les performances de 20 des plus grandes entreprises pharmaceutiques mondiales dont la démarche consiste à résoudre le problème de l'accès aux médicaments. Takeda s'est classée sixième au classement général et figure aux dix premières places dans les trois domaines techniques évalués : Gouvernance de l'accès, Recherche et Développement et Fourniture de produits. Elle figure notamment au premier rang dans le domaine de la Gouvernance de l'accès.

« Takeda est très touchée par cette reconnaissance dans la dernière édition de l'Index d'Accès aux Médicaments », a ajouté Ricardo Marek, président de la division Croissance et marchés émergents chez Takeda. Ce classement illustre notre manière d'appréhender les valeurs chez Takeda et comment notre approche « l'Accès d'abord », dans les régions des marchés en croissance et des marchés émergents où opère Takeda, aide les patients à surmonter les problèmes d'accès de manière plus durable.

Parmi les autres points saillants des réalisations de Takeda figurant dans l'Indice 2021, on peut citer :

La reconnaissance de l'importance accordée par l'entreprise pour octroyer aux patients un accès de bout en bout aux traitements. En fait, Takeda a été citée pour signaler l'intérêt qu'elle porte à l'accès abordable aux médicaments tout au long du processus de développement des médicaments - du développement clinique précoce au lancement et à la mise sur le marché des produits. Takeda est également en tête des 20 entreprises de l'Index dans la catégorie concernant l'évaluation des stratégies d'accès aux médicaments à administrer par des professionnels de la santé (HCP).

L'entreprise est en tête du secteur dans le domaine du renforcement des capacités de R&D.

Takeda a acquis une position de leader dans le domaine du renforcement des systèmes de santé. Le programme de Takeda Plan d'action pour un accès innovant aux soins de santé, un programme local de soins communautaires au Kenya et au Rwanda axé sur les maladies non transmissibles (MNT), a été reconnu comme modèle commercial évolutif et inclusif cherchant à répondre aux besoins d'accès d'une population située au bas de la pyramide des revenus.

Susanne Weissbaecker, responsable mondiale de l'accès aux médicaments chez Takeda, a signalé : « La consolidation de la position de leader de Takeda dans l'Indice 2021 témoigne des initiatives percutantes mises en œuvre pour permettre aux patients d'accéder à nos médicaments innovants et potentiellement vitaux, tout en contribuant à renforcer les systèmes de santé en partenariat avec les gouvernements locaux, les ONG et les partenaires industriels. Takeda a joué son rôle, et espère continuer à le faire, pour aider les patients à surmonter les problèmes d'accès dans le monde entier, et ceci malgré la pandémie mondiale ».

À propos des initiatives lancées par Takeda dans le domaine de l'accès aux médicaments

La stratégie d'accès aux médicaments de Takeda, centrée sur les pays possédant des systèmes de santé moins développés ou en évolution, reflète l'engagement de l'entreprise pour améliorer la santé des populations dans le monde entier. Celle-ci est conçue pour contribuer au renforcement des systèmes de santé et lever les obstacles qui limitent l'accès des patients aux médicaments. Cela comprend un partenariat destiné à la mise en œuvre de programmes d'aide aux patients (PAP) à un prix abordable afin de pouvoir accéder au portefeuille de traitements innovants de Takeda, notamment dans le domaine des maladies rares et complexes, ainsi que des efforts qui vont au-delà des médicaments dans des domaines tels que la recherche et développement (R&D) et le renforcement des systèmes de santé par l'intermédiaire de son programme phare, le Plan d'action pour un accès innovant aux soins de santé au Kenya et au Rwanda.

À propos de l'Index d'Accès aux Médicaments

L'Index d'Accès aux Médicaments est publié tous les deux ans par l'Access to Medicine Foundation, une structure indépendante à but non lucratif et financée par la Fondation Bill & Melinda Gates, ainsi que par les gouvernements britannique et néerlandais. L'Indice 2021 suit les activités des entreprises pour classer 20 des plus grandes sociétés pharmaceutiques mondiales. Il mesure les activités des entreprises qui cherchent à améliorer l'accès aux médicaments dans 106 pays à faible et moyen revenu, concernant 82 maladies, affections et agents pathogènes à forte incidence. Le cadre analytique de 2021 présente une nouvelle structure ciblée, regroupant 33 indicateurs sous trois rubriques techniques : Gouvernance de l'accès, Recherche et développement et Fourniture de produits.

À propos de Takeda Pharmaceutical Company Limited

Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE:4502/NYSE:TAK) est un leader biopharmaceutique mondial, fondé sur des valeurs et orienté R&D, dont le siège social se trouve au Japon. Guidée par son engagement envers les patients, les populations et la planète, l'entreprise s'engage à découvrir et à fournir des traitements qui changent la vie. Takeda concentre ses efforts en R&D dans quatre domaines thérapeutiques : l'oncologie, la génétique des maladies rares et l'hématologie, les neurosciences et la gastro-entérologie (GI). L'entreprise réalise également des investissements ciblés en R&D dans le domaine des traitements et des vaccins dérivés du plasma. Elle est axée principalement sur le développement de médicaments hautement innovants qui contribuent à améliorer la vie des personnes en repoussant les limites des nouvelles options thérapeutiques et en utilisant son moteur et ses capacités de R&D collaborative améliorés pour créer un pipeline solide et diversifié. Ses employés s'engagent à améliorer la qualité de vie des patients et à travailler avec les partenaires d'environ 80 pays dans le domaine des soins de santé. Pour de plus amples informations, consultez le site https://www.takeda.com.

Avis important

Aux fins du présent avis, « communiqué de presse » fait référence au présent document, à toute présentation orale, toute séance de questions réponses et tout matériel écrit ou oral débattu ou distribué par Takeda Pharmaceutical Company Limited (« Takeda ») concernant ce communiqué. Le présent communiqué de presse (y compris toute présentation orale et toute séance de questions réponses s'y rapportant) n'est pas destiné, ne constitue pas, ne représente pas ou ne fait partie d'aucune offre, invitation ou sollicitation d'une offre d'achat, d'acquisition, de souscription, d'échange, de vente ou de cession par tout autre moyen de titres ou de la sollicitation de tout vote ou approbation dans aucune juridiction. Aucune action ou autre valeur mobilière n'est offerte au public par l'intermédiaire de ce communiqué de presse. Aucune offre de valeurs mobilières ne sera réalisée aux États-Unis, sauf en vertu d'un enregistrement conformément à la loi américaine U.S. Securities Act de 1933, telle que modifiée, ou dans le cadre d'une exemption de cet enregistrement. Le présent communiqué de presse est diffusé (ainsi que toute information complémentaire qui pourrait être fournie au destinataire) sous condition d'être uniquement utilisé par le destinataire à des fins d'information (et non pour l'évaluation d'un investissement, d'une acquisition, d'une cession ou de toute autre opération). Tout manquement à ces restrictions peut constituer une violation des lois sur les valeurs mobilières applicables.

Les sociétés dans lesquelles Takeda détient directement et indirectement des investissements sont des entités distinctes. Dans ce communiqué de presse, « Takeda » est parfois utilisé par commodité lorsque des références sont faites à Takeda et à ses filiales en général. De même, les mots « nous, notre et nos » sont également utilisés pour faire référence aux filiales en général ou aux personnes qui travaillent pour elles. Ces expressions sont également utilisées lorsque l'identification de la ou des société(s) spécifique(s) n'est pas nécessaire.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210126006021/fr/