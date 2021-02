Takeda Pharmaceutical : va céder quatre produits pour le diabète au Japon à Teijin Pharma Limited

Takeda Pharmaceutical Company Limited (TOKYO : 4502) (NYSE : TAK) (« Takeda ») a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord visant à transférer les actifs, les droits de commercialisation et, finalement, l'autorisation de commercialisation associée à un portefeuille de produits non stratégiques sélectionnés au Japon à Teijin Pharma Limited (« Teijin Pharma »), une société pharmaceutique basée à Tokyo, pour 133,0 milliards JPY, sous réserve des conditions de clôture légales et règlementaires habituelles.

Le portefeuille qui sera cédé à Teijin Pharma comprend quatre produits non stratégiques pour le diabète de type 2 (Nesina®, Liovel®, Inisync® et Zafatek®) vendus au Japon, qui ont généré un chiffre d'affaires total d'environ 30,8 milliards JPY dans l'exercice 2019. Bien que les produits inclus dans le transfert d'actifs continuent de jouer des rôles importants en répondant aux besoins des patients dans le pays, ils sont en dehors des secteurs d'activité choisis de Takeda – gastroentérologie (GI), maladies rares, thérapies dérivées du plasma, oncologie, et neuroscience – centraux à sa stratégie de croissance à long terme mondiale.

« La transaction annoncée aujourd'hui nous permet de nous concentrer sur le développement et la fourniture de produits hautement innovants dans les cinq secteurs d'activité clés de Takeda au Japon », a déclaré Masato Iwasaki, président de l'unité d'exploitation pharmaceutique de Takeda au Japon. « Nous nous réjouissons à l'idée de maintenir notre collaboration harmonieuse avec Teijin Pharma alors que nous continuons de fabriquer et de fournir ces produits de valeur en leur nom, et de faire des contributions encore plus importantes à notre objectif qui est d'améliorer la santé et le futur des gens au Japon et autour du monde. »

Costa Saroukos, directeur financier chez Takeda, a ajouté : « Cette annonce fait fond sur l'exécution continue des engagements opérationnels et financiers de Takeda qui sont d'optimiser notre portefeuille pour la croissance et de réduire la dette à long terme, tout en fournissant des traitements transformateurs aux patients du monde entier. Avec notre expertise de longue date dans le domaine du diabète de type 2, nous sommes confiants que Teijin Pharma est le partenaire idéal pour maximiser la valeur de ces produits réputés et d'assurer un accès ininterrompu pour les patients au Japon. »

Takeda compte utiliser le produit de la vente pour réduire sa dette et accélérer le désendettement vers sa cible de 2x la dette nette/le BAIIA ajusté au cours des exercices 2021 à 2023.

Takeda a maintenu l'élan dans sa stratégie de dessaisissement et dépassé son objectif de cession d'actifs non stratégiques de 10 milliards USD. Takeda a annoncé 12 transactions, y compris cette transaction, depuis janvier 2019 pour une valeur totale de jusqu'à environ 12,9 milliards USD.

Pour obtenir des détails sur la transaction, veuillez consulter la pièce jointe ci-dessous.

À propos de Takeda Pharmaceutical Company Limited

Takeda Pharmaceutical Company Limited (TOKYO : 4502/NYSE : TAK) est un leader biopharmaceutique mondial axé sur la R&D et orienté valeurs basé au Japon, déterminé à découvrir et fournir des traitements transformateurs, guidé par son engagement envers les patients, ses employés et la planète. Takeda focalise ses initiatives de R&D sur quatre domaines thérapeutiques : Oncologie, maladies rares et hématologie, neurosciences et gastroentérologie (GI). Nous réalisons également des investissements de R&D ciblés dans des vaccins et des thérapies dérivées du plasma. Nous sommes spécialisés dans le développement de médicaments hautement innovants qui contribuent à faire une différence dans la vie des personnes. Pour y parvenir, nous repoussons les frontières des nouvelles options de traitement, en exploitant nos capacités et notre moteur de R&D collaboratifs optimisés pour créer un pipeline robuste, aux modalités diverses. Nos employés s’engagent à améliorer la qualité de vie des patients et à collaborer avec des partenaires de soins de santé dans environ 80 pays. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web https://www.takeda.com.

Annexe

Détails de la transaction de transfert de quatre médicaments pour le diabète au Japon à Teijin Pharma Limited

Takeda Pharmaceutical Company Limited (« Takeda ») a décidé aujourd'hui de transférer ses droits de commercialisation, et finalement son autorisation de commercialisation et les actifs associés à ces derniers, sur un portefeuille de quatre marques de médicaments pour le diabète de type 2 au Japon (Nesina, Liovel, Inisync, et Zafatek, et, collectivement, les « Marques transférées ») (le « Transfert d'actifs »), à Teijin Pharma Limited (« Teijin Pharma »), et a conclu un accord d'achat d'actifs avec Teijin Limited (« Teijin ») et Teijin Pharma.

1. Justification pour le transfert d'actifs

La transaction poursuit la forte dynamique de Takeda vers l'optimisation de son portefeuille pour la croissance en découvrant et en fournissant des traitements transformateurs dans ses domaines d'activité clés ciblés – gastroentérologie, maladies rares, thérapies dérivées du plasma, oncologie, et neuroscience. Le portefeuille cédé, bien qu'il réponde aux besoins clés des patients, est en dehors des domaines d'activité désignés par Takeda comme étant stratégiques à sa croissance mondiale à long terme.

Takeda compte utiliser le produit de la vente pour réduire sa dette et accélérer le désendettement vers sa cible de 2x la dette nette/le BAIIA ajusté au cours des exercices 2021 à 2023.

Takeda a maintenu son élan dans sa stratégie de dessaisissement et a dépassé sa cible de 10 milliards USD de dessaisissement d'actifs non-stratégiques, annonçant 12 transactions depuis janvier 2019 pour une valeur cumulée totale de l'ordre de 12,9 milliards USD.

2. Vue d'ensemble du transfert d'actifs

(1) Ventes des marques transférées au cours du dernier exercice

30,8 milliards JPY (ventes au Japon au cours de l'exercice clos le 31 mars 2020)

(2) Prix du transfert d'actifs

133,0 milliards JPY

* Le prix inclut le prix de transfert de l'inventaire de produits. Le prix du Transfert d'actifs sera ajusté en fonction de la valeur de l'inventaire de produits à la date d'achèvement du Transfert d'actifs.

3. Vue d'ensemble de Teijin Pharma, bénéficiaire du transfert d'actifs

(1) Nom de la société Teijin Pharma Limited (2) Adresse 2-1, Kasumigaseki 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8585, Japon (3) Représentant Ichiro Watanabe, président (4) Champ d'activité Recherche & développement, fabrication, ventes et commercialisation de médicaments (5) Capital 10,0 milliards JPY (Au 31 mars 2020) (6) Date établie 15 avril 2002 (7) Actif net 52,507 milliards JPY (Au 31 mars 2020) (8) Total des actifs 102,364 milliards JPY (Au 31 mars 2020) (9) Actionnaires majoritaires

et pourcentage

d'actions détenues Teijin Limited 100 % (10) Relations avec

Takeda Relation de capital Aucune Relation de personnel Aucune Relation commerciale Takeda Pharmaceuticals USA Inc., une filiale consolidée de Takeda, a signé un accord de licence portant sur ULORIC®, un traitement pour l'hyperuricémie chez des patients atteints de goutte, aux États-Unis. Il y a une transaction pour des matières premières pharmaceutiques. Partie apparentée de Takeda Aucune

4. Calendrier

(1) Date de décision sur le Transfert d'actif par l'administrateur

délégué par le conseil d'administration 26 février 2021 (2) Date d'exécution de l'accord de transfert d'actifs 26 février 2021 (3) Date d'achèvement du transfert d'actifs 1er avril 2021 (prévue)

5. Perspectives futures

Lorsque le Transfert d'actifs sera exécuté et complété au cours de l'exercice 2021, Takeda s'attend à ce que le bénéfice constaté avant impôt sur le revenu et le bénéfice net attribuable aux propriétaires de la Société augmentent d'environ 130,0 milliards JPY et 90,0 milliards JPY, respectivement. Étant donné qu'un gain sur la vente d'actifs est inhabituel, non récurrent et sans rapport avec les opérations en cours, il n'y aura aucun impact sur le bénéfice d'exploitation de base ou sur le bénéfice net de base. Takeda annoncera ses prévisions pour les états financiers consolidés de l'exercice complet pour l'exercice 2021 lors de l'annonce des résultats financiers de l'exercice 2020 prévue pour mai 2021.

6. Autre

La vente d'actifs soutient le programme de dessaisissement de Takeda, qui est axé sur l'optimisation de son portefeuille afin de l'aligner sur sa stratégie de croissance mondiale à long terme et de fournir un accès et un approvisionnement ininterrompus de produits essentiels aux patients.

Takeda, Teijin et Teijin Pharma ont conclu un accord de fabrication et de fourniture et un accord de distribution, en vertu desquels Takeda continuera de fabriquer les produits, de les fournir et d'assurer le canal de distribution pour Teijin Pharma. Takeda continuera, pour l'instant, de détenir les autorisations de commercialisation des Marques transférées, et la date du transfert des autorisations de commercialisation sera déterminée ultérieurement. Le Transfert d'actifs n'implique pas le transfert des employés de Takeda.

