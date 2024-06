Takeda (TOKYO:4502/NYSE:TAK) a annoncé de nouvelles nominations de directeurs, déterminées lors de la réunion du conseil d’administration et de la réunion du comité d’audit et de surveillance, à la suite de la 148e assemblée ordinaire des actionnaires, qui s’est tenue à Osaka aujourd’hui.

Le conseil d’administration de Takeda compte 11 membres externes sur un total de 14 membres, ce qui contribue à garantir transparence et objectivité. Un directeur externe continuera à présider le conseil d’administration. Le comité d’audit et de surveillance, le comité de nomination et le comité de rémunération seront composés uniquement de directeurs externes, y compris leurs présidents.

Takeda accorde une grande importance à une gouvernance forte et indépendante et son conseil d’administration veille à ce que toutes les décisions et actions soient dans le meilleur intérêt des parties prenantes mondiales et conformes aux valeurs de l’entreprise. Ce solide modèle de gouvernance d’entreprise a été, et continuera d’être, essentiel à la réussite de Takeda.

Les détails des nouvelles nominations sont les suivants :

1. Nouvelle nomination des directeurs qui ne sont pas membres du comité d’audit et de surveillance (à compter du 26 juin 2024)

Nom Catégorie Rôle Christophe Weber Interne Existant Directeur représentatif, président-directeur général Milano Furuta Interne Nouveau Directeur, chef des finances Andrew Plump Interne Existant Directeur, président chargé de la recherche et du développement Masami Iijima Externe Existant Directeur externe, président de la réunion du conseil d’administration Ian Clark Externe Existant Directeur externe Steven Gillis Externe Existant Directeur externe Emiko Higashi Externe Nouveau Directrice externe John Maraganore Externe Existant Directeur externe Michel Orsinger Externe Existant Directeur externe Miki Tsusaka Externe Existant Directrice externe

2. Directeurs qui sont membres du comité d’audit et de surveillance (à compter du 26 juin 2024)

Nom Catégorie Rôle Koji Hatsukawa Externe Existant Directeur externe, responsable du comité d’audit et de surveillance Jean-Luc Butel Externe Nouveau Directeur externe, membre du comité d’audit et de surveillance Yoshiaki Fujimori Externe Existant Directeur externe, membre du comité d’audit et de surveillance Kimberly A. Reed Externe Existant Directrice externe, membre du comité d’audit et de surveillance

3. Nouvelle nomination des membres du comité de nomination et du comité de rémunération (à compter du 26 juin 2024)

Comité de nomination :

Masami Iijima (Président), Steven Gillis, Emiko Higashi, Michel Orsinger, Jean-Luc Butel et Yoshiaki Fujimori

(Observateur : Christophe Weber)

Comité de rémunération :

Emiko Higashi (Présidente), John Maraganore, Michel Orsinger et Kimberly A. Reed

À propos de Takeda

Takeda se voue à la création d'une meilleure santé pour les gens et d'un avenir plus radieux du monde entier. Notre objectif est de découvrir et d'offrir des traitements qui révolutionnent la vie dans nos principaux domaines thérapeutiques et commerciaux, notamment les maladies gastro-intestinales et inflammatoires, les maladies rares, les thérapies dérivées du plasma, l'oncologie, les neurosciences et les vaccins. Avec nos partenaires, nous visons à améliorer l'expérience des patients et à faire progresser les options thérapeutiques grâce à notre pipeline dynamique et diversifié. En tant qu'entreprise biopharmaceutique de premier plan, basée sur des valeurs et axée sur la recherche et le développement, dont le siège se trouve au Japon, nous sommes motivés par notre engagement à l'égard des patients, de notre personnel et de la planète. Nos employés, répartis dans environ 80 pays et régions, sont motivés par notre objectif et s'appuient sur les valeurs qui nous définissent depuis plus de deux siècles. Pour plus d'informations, visitez le site www.takeda.com.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20240619032820/fr/