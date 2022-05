Takeda annonce de solides résultats pour l'exercice 2021 ; prévision de maintien de la dynamique de croissance pour l'exercice 2022

- Solide performance par rapport aux Projections de la direction pour l’exercice 2021 avec une croissance du chiffre d’affaires sous-jacent de +7,4 % (croissance du chiffre d'affaires déclaré +11,6 %) et une solidité également dans les secteurs d’activité clés

- Nombre total d’approbations le plus élevé pour Takeda sur un exercice fiscal pour l’ensemble Japon (4 NME), Chine (3 NME), États-Unis (2 NME) et Europe (1 NME)

- Flux de trésorerie disponible solide de 943,7 milliards JPY (7,8 milliards USD) ; ratio de dette nette/BAIIA ajusté de 2,8x

- Perspectives de l’exercice 2022 pour la croissance continue du BPA global et de base ; le bénéfice d’exploitation de base devrait atteindre 1 100 milliards JPY et le bénéfice net déclaré devrait augmenter de +26,9 %

Takeda (TOKYO : 4502 / NYSE : TAK) a annoncé aujourd’hui ses solides résultats financiers pour l’exercice fiscal 2021 (période close le 31 mars 2022), stimulés par la performance de ses produits en pleine croissance, ses lancements de nouveaux produits et sa solidité dans les secteurs d’activité clés.

Christophe Weber, président-directeur général de Takeda, a commenté : « Nous sommes heureux de déclarer une nouvelle année de forte performance, stimulée par nos produits en pleine croissance. Je suis particulièrement ravi de l’impact que nous avons sur les patients et du maintien de notre dynamique. Nous voyons le potentiel de notre pipeline innovant d’environ 40 actifs au stade clinique qui se sont concrétisés, comme l’a démontré l’approbation et le lancement d’EXKIVITY® et de LIVTENCITY™.

En ce qui concerne l’avenir, notre objectif est de continuer de développer Takeda pour en faire la société biopharmaceutique numérique axée sur la science la plus sûre, et notre solide performance par rapport à notre stratégie pour l’exercice 2021 renforce ma confiance quant à la voie que nous suivons. »

Le directeur financier de Takeda, Costa Saroukos, a déclaré : « La solide performance de Takeda pour l’exercice 2021 par rapport aux projections de la direction offre des bases solides pour nos perspectives pour 2022 concernant notre croissance globale continue et notre forte génération de flux de trésorerie. Cela nous permettra d’allouer des capitaux pour maximiser la valeur pour les patients et les actionnaires alors que nous investissons dans notre moteur R&D, nos lancements de nouveaux produits et nos autres moteurs de croissance tout en continuant de réduire rapidement notre dette et d’offrir des retours aux actionnaires. »

FAITS SAILLANTS FINANCIERS ET COMMERCIAUX

Résultats de l’exercice 2021 clos le 31 mars 2022

(Milliards de yens, sauf

pourcentages et montants par

action) DÉCLARÉS DE BASE(b) (non conformes aux IFRS)(a) SOUS-JACENTS(c) (non conformes aux IFRS)(a) Exercice 2021 par rapport à l’EXERCICE PRÉCÉDENT Exercice 2021 par rapport à l’EXERCICE PRÉCÉDENT Chiffre d’affaires 3 569,0 +11,6 % 3 420,5 +7,0 % +7,4 % Bénéfice d’exploitation 460,8 -9,5 % 955,2 -1,3 % +5,4 % Marge 12,9 % -3,0 pp 27,9 % -2,3 pp 28,0 % Bénéfice net 230,1 -38,8 % 663,7 +1,3 % BPA 147 yens -38,9 % 425 yens +1,2 % +9,4 % Flux de trésorerie d’exploitation 1 123,1 +11,1 % Flux de trésorerie disponible

(non conforme aux IFRS)(a)(d) 943,7 -23,8 %

(a) Un complément d’information concernant certaines des mesures non conformes aux IFRS de Takeda est disponible sur le site Web des relations avec les investisseurs de Takeda à l’adresse https://www.takeda.com/investors/financial-results/. (b) Les résultats de base ajustent nos résultats déclarés calculés et présentés conformément aux IFRS pour exclure l’effet des postes non liés aux activités principales de Takeda, comme, dans la mesure où cela s’applique à chaque poste, aux amortissements et pertes de valeur des actifs incorporels, aux autres bénéfices et dépenses d’exploitation, à certains ajustements comptables liés aux co-entreprises, aux postes non récurrents, aux effets de la comptabilisation d'acquisition et aux coûts liés à la transaction. (c) La croissance sous-jacente compare deux périodes (trimestres ou années) de résultats financiers sous une base commune et est utilisée par la direction pour évaluer les activités. Ces résultats financiers sont calculés en devises constantes et en excluant l’impact des cessions et autres montants constituant des éléments inhabituels, non récurrents et non liés à nos opérations continues. (d) Nous définissons le flux de trésorerie disponible comme les flux de trésorerie issus des activités d’exploitation, en soustrayant l’acquisition d’immobilisations corporelles (« Property, Plant and Equipment, PP&E »), les actifs incorporels et les investissements, ainsi que toute autre trésorerie qui n’est pas disponible pour une utilisation commerciale immédiate ou générale par Takeda, et en ajoutant les recettes des ventes des PP&E, ainsi que des ventes des investissements et des entreprises, nets de la trésorerie et des équivalents de trésorerie cédés.

ACTUALISATIONS COMMERCIALES DANS LES CINQ SECTEURS D’ACTIVITÉ CLÉS

- La gastroentérologie (GI), avec un chiffre d'affaires déclaré de 875,7 milliards de yens, a progressé de +7 % sur une base sous-jacente tirée par l'ENTYVIO® sélectif de l'intestin et la thérapie anti-acide TAKECAB®. Après une révision des hypothèses concernant les biosimilaires ENTYVIO, Takeda n'attend plus l'entrée des biosimilaires suivant la perte de l'exclusivité des données.

- Les maladies rares, avec un chiffre d'affaires déclaré de 611,2 milliards de yens, a baissé de -1 % sur une base sous-jacente, impacté par un déclin conforme aux attentes de l'hématologie rare du fait d'une concurrence intensifiée. L'angio-œdème héréditaire (AOH) a eu une croissance sous-jacente de +4 % entraînée par la forte croissance du leader du marché mondial TAKHZYRO®, qui a poursuivi son expansion géographique avec son approbation au Japon en mars 2022. Le traitement des infections antiviral d’après transplantation LIVTENCITY, qui a été lancé aux États-Unis en décembre 2021, a été bien reçu dans les centres de transplantation américains. Par ailleurs, dans une récente analyse des données exploratoires, LIVTENCITY a montré des réductions des taux d’hospitalisation et des durées de séjour à l’hôpital.

- L’immunologie basée sur les traitements dérivés du plasma (TDP), avec un chiffre d’affaires déclaré de 507,0 milliards de yen, a connu une hausse exceptionnelle de +14 % sur une base sous-jacente. Cela a été entraîné par la poursuite de la forte demande mondiale croissante pour notre portefeuille d’immunoglobuline et la demande en augmentation de FLEXBUMIN® en Chine et aux États-Unis, l’une et l’autre permises par une amélioration de l’offre. Le volume des dons de plasma de l’exercice 2021 a augmenté de 16 % par rapport à l’exercice 2020 impacté par la COVID-19 et était en hausse de 3 % par rapport aux niveaux pré-pandémie.

- L'oncologie, avec 468,7 milliards de yens de chiffre d'affaires déclaré, a progressé de +8 % sur une base sous-jacente, tirée par une pénétration accrue du marché et par la forte augmentation de la demande sur les marchés de croissance et émergents, en particulier la Chine. Le traitement du cancer du poumon non à petite cellule (Non-small cell lung cancer, NSCLC) EXKIVITY, qui a été lancé aux États-Unis en septembre 2021, a poursuivi son expansion mondiale avec sa récente approbation conditionnelle au Royaume-Uni.

- Les neurosciences, avec un chiffre d'affaires déclaré de 482,3 milliards de yens, ont progressé de +10 % sur une base sous-jacente, tirées par demande accrue du VYVANSE®, suite à l'impact de la COVID-19 au cours de l'exercice 2020.

POINTS FORTS DU PRODUIT

Produit Chiffre d’affaires

déclaré des produits (en milliards de yens) Croissance du chiffre d’affaires

déclaré des produits

en glissement annuel Croissance du chiffre d’affaires

sous-jacent des produits

en glissement annuel ENTYVIO

(Gastroentérologie) 521,8 +22 % +15 % TAKHZYRO (Maladies rares) 103,2 +19 % +12 % Immunoglobuline (TDP) 385,9 +15 % +9 % Albumine (TDP) 90,0 +56 % +42 % ALUNBRIG® (Oncologie) 13,6 +55 % +47 %

MISE À JOUR RELATIVE AU PIPELINE

Takeda s’efforce de faire progresser un flux régulier de thérapies premières de leurs catégories ou meilleures de leurs catégories à travers un pipeline d’environ 40 molécules en développement clinique - dont 90 % d’entre elles n’existaient pas il y a six ans. Mettant à profit sa force de développement, des partenariats solides et son moteur de recherche innovant, Takeda se concentre sur la fourniture de traitements transformateurs pour des populations ciblées avec des besoins largement non satisfaits sur l’ensemble de ses domaines thérapeutiques clés.

Dans l’exercice 2021, Takeda a démontré une fois de plus sa capacité à offrir de nouvelles thérapies aux patients, en recevant son nombre total le plus élevé d’approbation en une année fiscale sur l’ensemble Japon (4 NME), Chine (3 NME), États-Unis (2 NME) et Europe (1 NME), et en prenant la tête de l’industrie pour les approbations de médicaments au Japon pour l’année calendaire 2021. Les mises à jour importantes du pipeline au T4 de l’exercice 2021 et depuis incluent :

L’approbation par le ministère japonais de la Santé, du Travail et de la Protection sociale (Ministry of Health, Labour and Welfare, MHLW) du NUVAXOVID ® en injection intramusculaire, un nouveau vaccin contre la COVID-19 à base de protéines recombinantes, pour la primovaccination et la vaccination de rappel des individus âgés de 18 et plus. (Communiqué de presse)

en injection intramusculaire, un nouveau vaccin contre la COVID-19 à base de protéines recombinantes, pour la primovaccination et la vaccination de rappel des individus âgés de 18 et plus. (Communiqué de presse) VONVENDI ® a reçu l’approbation de la FDA des États-Unis pour les patients adultes atteints d’une forme grave de type 3 de la maladie de von Willebrand (von Willebrand Disease, VWD), ce qui en fait le premier et seul traitement approuvé pour une prophylaxie de routine afin de réduire la fréquence des épisodes d’hémorragie chez les adultes vivant avec une forme grave de type 3 de la VWD recevant une thérapie à la demande. (Communiqué de presse)

a reçu l’approbation de la FDA des États-Unis pour les patients adultes atteints d’une forme grave de type 3 de la maladie de von Willebrand (von Willebrand Disease, VWD), ce qui en fait le premier et seul traitement approuvé pour une prophylaxie de routine afin de réduire la fréquence des épisodes d’hémorragie chez les adultes vivant avec une forme grave de type 3 de la VWD recevant une thérapie à la demande. (Communiqué de presse) TAKHZYRO a été approuvé par le MHLW du Japon pour les patients adultes et pédiatriques de 12 ans et plus pour la prophylaxie contre les attaques aigües d’angio-œdème héréditaire (Hereditary Angioedema, HAE) (Communiqué de presse). En février, la FDA des États-Unis a approuvé une injection par seringue préremplie à usage unique pour les patients adultes et pédiatriques de 12 ans et plus (Communiqué de presse). Les études portant sur le TAKHZYRO pour les patients pédiatriques âgés de 2 à 12 ans sont en cours et les dépôts des demandes réglementaires mondiales pour cette population de patients devraient commencer à l’exercice 2022. (Communiqué de presse)

a été approuvé par le MHLW du Japon pour les patients adultes et pédiatriques de 12 ans et plus pour la prophylaxie contre les attaques aigües d’angio-œdème héréditaire (Hereditary Angioedema, HAE) (Communiqué de presse). En février, la FDA des États-Unis a approuvé une injection par seringue préremplie à usage unique pour les patients adultes et pédiatriques de 12 ans et plus (Communiqué de presse). Les études portant sur le TAKHZYRO pour les patients pédiatriques âgés de 2 à 12 ans sont en cours et les dépôts des demandes réglementaires mondiales pour cette population de patients devraient commencer à l’exercice 2022. (Communiqué de presse) ALOFISEL ® a montré un taux de rémission clinique à six mois dans une analyse intermédiaire de l’étude INSPIRE dans des conditions réelles, cohérent avec celui de l’étude clinique pivot ADMIRE-CD. ALOFISEL propose une option de clôture à médiation cellulaire potentielle pour les patients atteints de fistules périanales complexes de Crohn qui ont montré une réponse inadéquate à au moins une thérapie biologique ou conventionnelle. (Communiqué de presse)

a montré un taux de rémission clinique à six mois dans une analyse intermédiaire de l’étude INSPIRE dans des conditions réelles, cohérent avec celui de l’étude clinique pivot ADMIRE-CD. ALOFISEL propose une option de clôture à médiation cellulaire potentielle pour les patients atteints de fistules périanales complexes de Crohn qui ont montré une réponse inadéquate à au moins une thérapie biologique ou conventionnelle. (Communiqué de presse) La première étude de phase 2 du TAK-755 a été achevée. TAK-755 est la première et unique thérapie de remplacement au ADAMTS-13 dans le développement clinique pour traiter le purpura thrombopénique immunologique congénital (Congenital Thrombotic Thrombocytopenic Purpura, cTTP) et le purpura thrombocytopénique thrombotique à médiation immunitaire (Immune Mediated Thrombotic Thrombocytopenic Purpura, iTTP), des troubles thrombotiques potentiellement mortels provoqués par une carence en ADAMTS-13. Takeda attend les données de phase 3 du TAK-755 pour le cTTP à l’exercice 2022 et le dépôt de la demande d’approbation potentiel pour l’exercice 2022.

Après des années de discussions réglementaires, Takeda a décidé d’interrompre le développement du TAK-609 du fait d’une insuffisance des données pour le dépôt. Takeda reste engagé à développer des thérapies pour le syndrome de Hunter et d’autres maladies de surcharge lysosomales.

Les dépôts de demande d’homologation en Europe et dans les pays endémiques sont en cours pour le TAK-003, le candidat vaccin contre la dengue de Takeda, et les demandes d’homologation aux États-Unis sont prévues pour plus tard cette année. (Communiqué de presse). Des données cliniques supplémentaires (l’analyse annuelle DEN-301 4.5) seront présentées lors d’un congrès scientifique en juin 2022.

Une collaboration élargie avec JCR Pharmaceuticals pour développer des thérapies géniques qui appliquent la technologie de pénétration de la barrière hémato-encéphalique (Blood-Brain Barrier, BBB) J-Brain Cargo ® de JCR pour les maladies de surcharge lysomales.

de JCR pour les maladies de surcharge lysomales. Conclusion d’une collaboration stratégique et d’un contrat de licence avec Evozyne pour développer des protéines pour les thérapies géniques pour les troubles génétiques dans les domaines de recherche des erreurs innées du métabolisme et des maladies de surcharge lysosomale.

PERSPECTIVES POUR L'EXERCICE 2022

(en milliards de yens) Exercice 2021 RÉSULTATS PRÉVISIONS POUR L’

EXERCICE 2022 Changements par rapport à

l’exercice précédent Exercice 2022 PROJECTIONS DE LA DIRECTION Croissance de base à TCC (Hors IFRS) Chiffre d’affaires 3 569,0 3 690,0 +3,4 % Chiffre d’affaires de base 3 420,5 3 690,0 + 7,9 % Faible croissance à un chiffre Bénéfice d’exploitation déclaré 460,8 520,0 +12,8 % Bénéfice d’exploitation de base 955,2 1 100,0 +15,2 % Croissance élevée à un chiffre Bénéfice net déclaré 230,1 292,0 +26,9 % BPA déclaré (JPY) 147 188 +27,9 % BPA des activités de base (JPY) 425 484 +14,0 % Croissance élevée à un chiffre Flux de trésorerie disponible 943,7 600,0 - 700,0 Dividende annuel par action (JPY) 180 180 TCC : Taux de change constant

Les projections de la société reflètent les attentes de la direction quant à la poursuite de la dynamique des activités dans les cinq principaux secteurs d'activité de Takeda, la discipline en matière de dépenses d'exploitation et le caractère favorable des taux de change.

Pour l’exercice 2022, Takeda prévoit une poursuite de la croissance du chiffre d’affaires entraînée par une accélération de nos Produits de croissance et de lancement, ainsi que des taux de change favorables, pour compenser pleinement l’impact de la perte de l’exclusivité du VELCADE® aux États-Unis et du non-renouvellement des 133,0 milliards JPY de la vente d’un portefeuille de diabète enregistrée au Japon pendant l’exercice 2021. Le bénéfice d'exploitation de base devrait atteindre les 1 100 milliards JPY, principalement entraîné par la dynamique commerciale.

Hypothèses clés pour les prévisions et les projections de la direction pour l’exercice 2022

Sur la base des informations actuellement disponibles, Takeda prévoit que ses résultats financiers pour l’exercice 2022 ne seront pas affectés de manière significative par la COVID-19 ou la crise en Ukraine et en Russie et, par conséquent, les prévisions et les projections de la direction déclarée par Takeda pour l’exercice 2022 reflètent ces attentes.

Les prévisions et les projections de la direction déclarée pour l’exercice 2022 incluent une contribution des vaccins contre la COVID-19 au chiffre d’affaires d’environ 50,0 milliards JPY.

Pour plus de détails sur les résultats de l'exercice 2021 de Takeda, ainsi que d'autres informations financières, veuillez consulter :https://www.takeda.com/investors/financial-results/.

À propos de Takeda

Takeda est un leader biopharmaceutique mondial axé sur la R&D et orienté valeurs qui a son siège au Japon, et dont la mission est de découvrir et fournir des traitements transformateurs, guidé par son engagement envers les patients, ses employés et la planète. Takeda focalise ses initiatives de R&D sur quatre domaines thérapeutiques : Oncologie, maladies rares et hématologie, neurosciences et gastroentérologie (GI). Nous réalisons également des investissements de R&D ciblés dans des vaccins et des thérapies dérivées du plasma. Nous sommes spécialisés dans le développement de médicaments hautement innovants qui contribuent à faire une différence dans la vie des personnes. Pour y parvenir, nous repoussons les frontières des nouvelles options de traitement, en exploitant nos capacités et notre moteur de R&D, collaboratifs, optimisés pour créer un pipeline robuste, aux modalités diverses. Nos employés s’engagent à améliorer la qualité de vie des patients et à collaborer avec des partenaires de soins de santé dans environ 80 pays et régions. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web https://www.takeda.com.

