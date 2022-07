Takeda annonce la soumission de son rapport sur la gouvernance d'entreprise à la Bourse de Tokyo

Takeda Pharmaceutical Company Limited (« Takeda ») (TOKYO : 4502 / NYSE : TAK) a annoncé aujourd’hui avoir déposé son Rapport sur la gouvernance d’entreprise, auprès de la Bourse de Tokyo (« Tokyo Stock Exchange, TSE »), conformément à la réglementation* des sociétés cotées à la TSE. Le rapport peut être consulté sur le site Web de Takeda à l’adresse : https://www.takeda.com/who-we-are/corporate-governance/.

Ce rapport est établi sur la base des principes du Code de gouvernement d’entreprise révisé, en vigueur au 11 juin 2021. Il décrit les toutes dernières caractéristiques de gouvernance d’entreprise, de notre Société, notamment la nouvelle structure du Conseil d’administration à l’issue de la 146e Assemblée générale des actionnaires, tenue le 29 juin 2022.

Éléments clés du Rapport sur la gouvernance d’entreprise, de Takeda :

Takeda vise une transparence et une objectivité accrues du conseil d’administration, d’une part en y maintenant un taux élevé d’administrateurs externes indépendants (4 administrateurs internes et 11 administrateurs externes indépendants), d’autre part, en attribuant les fonctions de président de la réunion du conseil d’administration à un administrateur externe indépendant.

Le conseil d’administration est composé de membres divers, ayant des antécédents, des expériences et des connaissances variés (matrice de compétences du conseil d’administration), favorisant ainsi des discussions stratégiques et une supervision efficace de la Société.

Le comité d’audit et de surveillance, ainsi que les comités de nomination/rémunération, en tant que comités consultatifs du conseil d’administration sont entièrement composés d’administrateurs externes indépendants, y compris chaque chef/président, afin d’assurer l’indépendance de chaque comité.

Les administrateurs internes jouissent d’un certain niveau de délégation de pouvoir, de la part du conseil d’administration ; et l’équipe de direction de Takeda, marquée par la diversification en termes d’antécédents, de nationalité, de sexe et d’âge, assure une prise de décision agile et efficace, basée sur des discussions stratégiques lors des réunions du comité de direction.

Le tout dernier Rapport sur la gouvernance d’entreprise, de Takeda est disponible sur le site de divulgation d’informations, géré par le Japan Exchange Group comprenant la Bourse de Tokyo et d’autres bourses au Japon, à l’adresse :

https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/CGK020010Action.do?Show=Show

Takeda a également fourni la version anglaise du Rapport sur la gouvernance d’entreprise, à la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC »), disponible à l’adresse www.sec.gov.

En outre, la politique de gouvernance d’entreprise, de Takeda, ainsi que les informations générales sur l’environnement, la société et la gouvernance sont expliquées en détail dans son Rapport annuel intégré 2022, pour l’exercice clos le 31 mars 2022. Ce rapport peut être consulté sur le site Web de Takeda à l’adresse suivante : https://www.takeda.com/corporate-responsibility/reporting-on-sustainability/annual-integrated-report/

*Règlement sur la cotation des valeurs mobilières de la TSE [Règle 419].

