Takeda Pharmaceutical Company Limited est spécialisé dans le développement, la fabrication et la commercialisation de produits pharmaceutiques destinés essentiellement au traitement des maladies métaboliques et cardiovasculaires, des cancers et des troubles du système nerveux central. L'activité s'organise autour de 2 pôles : - vente de médicaments et de produits de soins grand public ; - prestations de services. La répartition géographique du CA est la suivante : Japon (17,5%), Asie (5%), Etats-Unis (49%), Europe et Canada (20,8%), Amérique latine (3,8%), Russie et CEI (1,8%) et autres (2,1%).

Secteur Produits pharmaceutiques