Takeda annonce les candidats au conseil d'administration lors de la prochaine assemblée des actionnaires

Takeda (TOKYO : 4502 / NYSE : TAK) a annoncé aujourd’hui que son conseil d’administration allait proposer deux nouveaux candidats aux postes d’administrateurs externes indépendants, lors de la 146e assemblée ordinaire des actionnaires, le 29 juin 2022. Les nouveaux candidats, Kimberly A. Reed et John Maraganore, qui, s’ils sont approuvés, rejoindront le conseil à compter du 29 juin, succéderont à Toshiyuki Shiga et Shiro Kuniya, ayant tous deux annoncé leur intention de prendre leur retraite. En outre, Masami Iijima, s’il est approuvé par les actionnaires, sera nommé nouveau président des réunions du conseil d’administration, succédant à Masahiro Sakane, qui prendra également sa retraite. Tous les autres membres actuels du conseil seront proposés pour réélection.

« Je tiens à remercier Masahiro pour son travail en tant que président des réunions du conseil d’administration. La transformation et le succès actuel de Takeda ont été grandement influencés par son leadership. Je suis convaincu que Masami, s’il est approuvé en tant que membre du conseil d’administration, présidera très efficacement notre réunion du conseil d’administration », a confié Christophe Weber, administrateur représentant, président et chef de la direction, de Takeda. « Je tiens également à remercier Toshiyuki et Shiro pour leurs précieuses contributions à Takeda. J’ai hâte que Kimberly Reed et John Maraganore rejoignent notre conseil d’administration. »

Masahiro Sakane, président du comité de nomination, a déclaré pour sa part, « Takeda s’efforce de développer encore plus sa gouvernance. Nous souhaitons continuer à faire progresser la diversité du conseil, tant en termes de genre que de nationalités, tout en assurant une bonne représentation de nos parties prenantes japonaises et internationales, et ce, sans élargir davantage le nombre de ses membres. »

Kimberly A. Reed a récemment été présidente du conseil d’administration, présidente et chef de la direction de l’Export-Import Bank of the United States (EXIM), l’agence officielle de crédit à l’exportation, de 135 milliards USD, où elle a travaillé pour aider les entreprises à réussir dans le marché mondial concurrentiel. Elle a auparavant exercé les fonctions de présidente de la Fondation du Conseil international de l’information sur l’alimentation (International Food Information Council Foundation), où elle s’est concentrée sur les questions d’agriculture, de nutrition et de santé ; de conseillère principale des secrétaires au Trésor américain, Henry Paulson et John Snow ; de PDG du Fonds des institutions financières de développement communautaire (Community Development Financial Institutions Fund) ; et de conseillère auprès de trois commissions du Congrès américain, où elle a mené des activités de surveillance et d’enquête. Mme Reed siège actuellement au conseil d’administration de Momentus (NASDAQ : MNTS), et est Distinguished Fellow du Council on Competitiveness. Reconnue comme l’une des 100 femmes leaders dans le domaine des STEM, Mme Reed a siégé à de nombreux conseils d’administration d’organismes à but non lucratif, dont l’Association Alzheimer, et est membre du Council on Foreign Relation, ainsi que de l’Indiana University School of Public Health-Bloomington Dean’s Alliance. Elle est titulaire d’un doctorat de droit, du West Virginia University College of Law, d’une license en biologie, et d’une licence en gouvernement, du West Virginia Wesleyan College ; elle est également administratrice certifiée de la National Association of Corporate Directors (NACD).

Mme Reed a commenté : « C’est un honneur pour moi que d’être candidate pour rejoindre le conseil d’administration de Takeda, à une étape aussi importante dans l’histoire illustre de l’entreprise. J’ai un profond respect pour le solide leadership de Takeda dans les sciences biopharmaceutiques, la croissance axée sur les valeurs, et le développement durable. Je me réjouis de l’occasion qui m’est donnée d’aider Takeda à tenir sa promesse d’améliorer la santé et de mettre en œuvre des traitements qui changent la vie des gens partout dans le monde ».

John Maraganore, Ph.D., est, quant à lui, un dirigeant pionnier possédant plus de trois décennies d’expérience dans le secteur pharmaceutique. Il a été chef de la direction et directeur d’Alnylam Pharmaceuticals pendant près de 20 ans, avant de prendre sa retraite à la fin 2021. De juin 2017 à mai 2019, il a exercé les fonctions de président de la Biotechnology Industry Organization (BIO). Avant Alnylam, le Dr Maraganore a été dirigeant et membre de l’équipe de direction de Millennium Pharmaceuticals, Inc., après avoir occupé les postes de directeur de la biologie moléculaire, et directeur du développement des marchés et des affaires, chez Biogen, Inc., où il a inventé et dirigé la découverte et le développement de la bivalirudine pour injection. Le Dr Maraganore est titulaire d’un doctorat et d’une maîtrise en biochimie et en biologie moléculaire, de l’Université de Chicago.

Le Dr Maraganore s’est exprimé en ces mots : « J’admire le parcours de transformation, de Takeda en une société pharmaceutique mondiale de premier plan ; et, dans l’espoir de l’approbation de ma candidature, je suis impatient de travailler aux côtés du reste du conseil d’administration en vue de soutenir la mission de la société, consistant à fournir des médicaments révolutionnaires, grâce à ses capacités scientifiques et commerciales de pointe ».

Candidats aux postes d’administrateurs, qui ne sont pas membres du Comité d’audit et de surveillance

Nom Catégorie Fonction prévue Christophe Weber Interne Actuel Directeur représentant,

Président et chef de la direction Masato Iwasaki Interne Actuel Directeur représentatif, Affaires générales du Japon Andrew Plump Interne Actuel Directeur, président, Recherche et Développement Constantine Saroukos Interne Actuel Directeur, chef de la direction financière Olivier Bohuon Externe Actuel Administrateur externe Jean-Luc Butel Externe Actuel Administrateur externe Ian Clark Externe Actuel Administrateur externe Steven Gillis Externe Actuel Administrateur externe Masami Iijima Externe Nouveau Administrateur externe, président de la réunion du conseil d’administration John Maraganore Externe Nouveau Administrateur externe Michel Orsinger Externe Nouveau Administrateur externe

Candidat aux postes d’administrateurs membres du comité d’audit et de surveillance

Nom Catégorie Fonction prévue Koji Hatsukawa Externe Actuel Administrateur externe, président du Comité d’audit et de surveillance, à confirmer par les membres du CAS Emiko Higashi Externe Actuel Administrateur externe, membre du Comité d’audit et de surveillance Yoshiaki Fujimori Externe Nouveau Administrateur externe, membre du Comité d’audit et de surveillance Kimberly A. Reed Externe Nouveau Administrateur externe, membre du Comité d’audit et de surveillance

[Remarque : La nomination des membres du Comité des nominations, et du Comité des rémunérations pour le mandat à venir sera discutée et arrêtée lors du conseil d’administration du 29 juin, qui se tiendra après la 146e assemblée générale ordinaire des actionnaires.]

À propos de Takeda

Takeda est un leader biopharmaceutique mondial axé sur la R&D et orienté valeurs qui a son siège au Japon, et dont la mission est de découvrir et fournir des traitements transformateurs, guidé par son engagement envers les patients, ses employés et la planète. Takeda focalise ses initiatives de R&D sur quatre domaines thérapeutiques : Oncologie, maladies génétiques rares et hématologie, neurosciences et gastroentérologie (GI). Nous réalisons également des investissements de R&D ciblés dans des vaccins et des thérapies dérivées du plasma. Nous sommes spécialisés dans le développement de médicaments hautement innovants qui contribuent à faire une différence dans la vie des personnes. Pour y parvenir, nous repoussons les frontières des nouvelles options de traitement, en exploitant nos capacités et notre moteur de R&D, collaboratifs, optimisés pour créer un pipeline robuste, aux modalités diverses. Nos employés s’engagent à améliorer la qualité de vie des patients et à collaborer avec des partenaires de soins de santé dans environ 80 pays et régions. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.takeda.com.

Avis important

Aux fins du présent avis, le terme « communiqué de presse » désigne le présent document, toute présentation orale, toute séance de questions et réponses et tout matériel écrit ou oral, discutés ou distribués par Takeda Pharmaceutical Company Limited (« Takeda ») et ayant trait au présent communiqué. Le présent communiqué (y compris tout compte rendu oral et toute séance de questions et réponses en connexion avec ce dernier) n’est pas censé constituer, représenter ou faire partie et ne constitue pas, ne représente pas ni ne fait partie d’une quelconque offre, invitation, ou sollicitation d’offre d’achat, d’acquisition, de souscription, d’échange, de vente ou de cession de valeurs mobilières ou la sollicitation d’un vote ou d’une approbation dans une juridiction quelconque. Aucune action ou autre valeur mobilière n’est offerte au public par le biais du présent communiqué. Aucune offre de valeurs mobilières ne sera faite aux États-Unis, sauf dans le cas d’un enregistrement en vertu de la loi « U.S. Securities Act » de 1933 et ses amendements, ou d’une dispense de celle-ci. Le présent communiqué de presse (ainsi que les autres informations qui pourront être fournies au destinataire) est fourni à la condition qu’il soit utilisé par le destinataire à des fins d’information uniquement (et non pas pour l’évaluation d’un investissement, d’une acquisition, d’une cession ou de toute autre transaction). Tout manquement à ces restrictions pourra constituer une violation des lois applicables sur les valeurs mobilières.

Les sociétés dans lesquelles Takeda possède directement ou indirectement des investissements constituent des entités distinctes. Dans le présent communiqué, et à des fins de facilité, « Takeda » est parfois utilisé pour faire référence à Takeda et à ses filiales en général. De même, les mots « nous », « nos » et « notre » sont également utilisés comme référence aux filiales en général ou aux personnes qui travaillent pour elles. Ces expressions sont également utilisées lorsqu’il n’est pas utile d’identifier la ou les sociétés particulières.

Déclarations prévisionnelles

Le présent communiqué et tout matériel distribué connexe sont susceptibles de contenir des déclarations prévisionnelles, des points de vue ou des opinions concernant l’activité future, la position future et les résultats des opérations de Takeda, y compris des estimations, prévisions, cibles et plans pour Takeda. Sans limitation, ces déclarations prévisionnelles comprennent souvent des mots, tels que « cible », « prévoit », « croit », « espère », « continue », « s’attend à ce que », « vise », « envisage », « s’assure » « pourra », « pourrait », « devrait », « anticipe », « estime », « projette », l’emploi du futur et du conditionnel, ou des termes de sens similaire ou leur formulation négative. Ces déclarations prévisionnelles sont fondées sur des hypothèses relatives à de nombreux facteurs importants, susceptibles de modifier sensiblement les résultats réels par rapport à ceux exprimés ici, notamment : les circonstances économiques entourant les activités mondiales de Takeda, y compris les conditions économiques générales au Japon et aux États-Unis ; les pressions et l’évolution de la situation concurrentielle ; les modifications apportées aux lois et règlements applicables, y compris les réformes mondiales de santé ; les défis inhérents au développement de nouveaux produits, y compris l’incertitude relative à la réussite clinique et aux décisions des autorités réglementaires, et le calendrier s’y rattachant ; l’incertitude relative à la réussite commerciale concernant les produits nouveaux et existants ; les difficultés ou délais de fabrication ; les variations des taux d’intérêt et des taux de change des devises étrangères ; les réclamations ou inquiétudes concernant la sécurité ou l’efficacité des produits commercialisés ou des produits candidats ; les conséquences des crises sanitaires, telles que la pandémie du nouveau coronavirus, sur Takeda, ses clients et fournisseurs, y compris les gouvernements des pays étrangers dans lesquels Takeda est implantée, ou sur d’autres aspects de ses activités ; le calendrier et les répercussions des efforts d’intégration post-fusion avec les sociétés acquises ; la capacité de céder des actifs qui ne sont pas au cœur des activités de Takeda et le choix du moment pour procéder à de telles cessions ; et d’autres facteurs identifiés dans le dernier Rapport annuel de Takeda sur le Formulaire 20-F, et dans les autres rapports de Takeda, déposés auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis, disponibles sur le site Web de Takeda à l’adresse : https://www.takeda.com/investors/sec-filings/ ou sur www.sec.gov. En aucun cas Takeda ne s’engage à mettre à jour une quelconque partie des déclarations prévisionnelles contenues dans le présent communiqué de presse ou dans toute autre déclaration prévisionnelle que la Société pourra faire, sauf dans la mesure requise par la loi ou le règlement de la bourse. La performance historique ne préjuge pas des résultats futurs, et les résultats ou déclarations de Takeda, indiqués dans le présent communiqué de presse ne sont pas nécessairement indicatifs, ni ne constituent une estimation, une prévision, une garantie ou une projection des résultats futurs de Takeda.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

