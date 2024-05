Croissance du chiffre d’affaires de +5,9 % à taux de change réels (AER) ; +1,5 % à taux de change constants (TCC) grâce à la croissance et au lancement de nouveaux produits Variation du résultat opérationnel de base de -13,3 % à taux de change constant, reflétant l’impact des médicaments génériques et les investissements dans la R&D et les données, le numérique et la technologie Trois approbations de nouvelles entités moléculaires (NEM) par la FDA américaine au cours de l’exercice 2023 Jusqu’à six NEM avec un potentiel de revenus significatif en phase 3 de développement au cours de l’année fiscale 2024 Engagement à améliorer la marge d’exploitation de 100 à 250 points de base chaque année à partir de l’exercice 2025, en vue d’atteindre l’objectif de 30 % au minimum

Takeda annonce ses résultats pour l’exercice 2023 et ses perspectives pour l’exercice 2024, confirmant son engagement en faveur du développement d’un portefeuille de produits à un stade avancé et de l’augmentation de la marge bénéficiaire d’exploitation de base

Takeda (TOKYO:4502/NYSE:TAK) a annoncé aujourd’hui ses résultats financiers pour l’exercice 2023 (période se terminant le 31 mars 2024), réalisant ses prévisions de gestion pour le bénéfice d’exploitation de base et dépassant ses prévisions de gestion pour le chiffre d’affaires et la performance du BPA de base au TCC, au cours d’une année marquée par un impact important de la perte d’exclusivité.

Takeda s’engage à développer son activité en continuant à faire progresser son portefeuille de produits de croissance et de lancement et en faisant progresser six programmes prometteurs dans son pipeline en phase finale, tout en maintenant une discipline en matière de coûts et en atteignant son objectif d’amélioration de la marge du bénéfice d’exploitation de base. À partir de l’exercice 2024, l’entreprise mettra en œuvre un important programme d’efficacité pluriannuel axé sur l’agilité organisationnelle, les économies d’approvisionnement et la capitalisation de son investissement continu dans les données, le numérique et la technologie, y compris l’IA.

Christophe Weber, président-directeur général de Takeda, déclare :

« Avec trois approbations de nouvelles thérapies par la FDA américaine au cours de l’exercice 2023, la performance de Takeda démontre le potentiel de notre pipeline et notre capacité à mettre nos médicaments innovants à la disposition des patients. Au cours d’une année par ailleurs difficile, nos résultats financiers de base renforcent ma confiance dans notre résilience et notre capacité à surmonter l’impact à court terme de la concurrence des génériques pour renouer avec une croissance durable des revenus et des bénéfices à partir de l’exercice 2025.

« En ce qui concerne l’exercice 2024, nous prévoyons d’avoir jusqu’à six programmes en phase 3 de développement. Faire progresser ces thérapies potentielles prometteuses jusqu’à un stade avancé de développement tout en augmentant modérément nos investissements en R&D biopharmaceutique exige une hiérarchisation rigoureuse des priorités, des gains d’efficacité et une agilité organisationnelle.

« En outre, à partir de l’exercice 2024, nous mettons en œuvre un programme pluriannuel visant à améliorer notre efficacité grâce à l’agilité organisationnelle, aux économies de capital et à l’exploitation de nos capacités dans les domaines des données, du numérique et de la technologie. Outre la croissance du chiffre d’affaires de nos produits de croissance et de lancement et la baisse significative de l’exposition aux génériques, nous prévoyons que ce programme contribuera à l’amélioration de la marge opérationnelle de base de 100 à 250 points de base par an à partir de l’exercice 2025. »

Milano Furuta, directeur financier de Takeda, déclare :

« Takeda a atteint ou dépassé les prévisions de la direction pour l’ensemble de l’année en termes de chiffre d’affaires, bénéfice d’exploitation de base et performance du BPA de base au TCC, grâce à la poursuite de la solide performance de notre portefeuille de produits de croissance et de lancement, la performance du bénéfice d’exploitation de base étant affectée par l’arrivée de génériques pour les produits à marge élevée et les investissements stratégiques dans la R&D et nos capacités en matière de données, de numérique et de technologie afin d’assurer notre compétitivité à long terme.

« Conformément à notre politique de dividende progressif et reflétant notre confiance dans nos perspectives de croissance à long terme et dans la génération de flux de trésorerie, nous proposons une augmentation du dividende pour la deuxième année consécutive, de 188 yens par action à 196 yens par action.

« Alors que nous prévoyons une stagnation ou une légère baisse du chiffre d’affaires au niveau du TCC pour l’exercice 2024, nous nous attendons à une croissance à deux chiffres du chiffre d’affaires au niveau du TCC de nos produits de croissance et de lancement, qui représentent environ 50 % de notre chiffre d’affaires total et contribuent à compenser l’impact résiduel de la concurrence des médicaments génériques. Comme nous ne prévoyons plus d’impact significatif sur la perte d’exclusivité entre l’exercice 2025 et le début des années 2030, nous restons concentrés sur le retour à une croissance durable du chiffre d’affaires et des bénéfices à partir de l’exercice 2025 et sommes confiants dans notre trajectoire de croissance à long terme. »

PRINCIPAUX CHIFFRES FINANCIERS Résultats pour l’exercice 2023 en cumul annuel, terminé le 31 mars 2024 (Milliards de yens,

sauf

pourcentages et

montants

par action) DÉCLARÉ BASE (Non-IFRS) Exercice 2023 vs ANNÉE PRÉCÉDENTE (Variation réelle en %) Exercice 2023 vs ANNÉE PRÉCÉDENTE (Variation réelle en %) vs ANNÉE PRÉCÉDENTE (Variation TCC en %) Chiffre d’affaires 4 263,8 +5,9 % 4 263,8 +5,9 % +1,5 % Bénéfice d’exploitation 214,1 -56,4 % 1 054,9 -11,2 % -13,3 % Marge 5,0 % -7,2 pp 24,7 % -4,8 pp Bénéfice net 144,1 -54,6 % 756,8 -12,6 % -15,0 % BPA (yens) 92 -54,9 % 484 -13,4 % -15,7 % Flux de trésorerie opérationnel 716,3 -26,7 % Flux de trésorerie disponible

(Non-IFRS) 283,4 -36,5 %

Perspectives pour l’exercice 2024 (Milliards de yens) Exercice 2024

PRÉVISION Exercice 2024

ORIENTATIONS DE GESTION

Changement de base au TCC

(Non-IFRS) Chiffre d’affaires 4 350,0 Chiffre d’affaires de base 4 350,0 Stable ou en légère baisse Bénéfice d’exploitation déclaré 225,0 Bénéfice d’exploitation de base 1 000,0 Baisse d’environ 10 % Bénéfice net déclaré 58,0 BPA déclaré (yens) 37 BPA de base (yens) 431 Baisse moyenne dizaine % Flux de trésorerie disponible ajusté* 350,0 - 450,0 Dividende annuel par action (yens) 196

*À partir de l’exercice 2024, nous renommerons le flux de trésorerie disponible tel qu’il est actuellement calculé « flux de trésorerie disponible ajusté » (le « flux de trésorerie disponible » devant correspondre au flux de trésorerie d’exploitation moins les immobilisations corporelles).

Pour plus de détails sur les résultats de Takeda pour l’exercice 2023 et d’autres informations financières, y compris les hypothèses clés des prévisions pour l’exercice 2024, les orientations de la direction et les définitions des mesures financières non conformes aux IFRS, veuillez consulter la présentation de Takeda aux investisseurs pour le quatrième trimestre de l’exercice 2023 (disponible sur : https://www.takeda.com/investors/financial-results/quarterly-results/)

Autres progrès notables

À la fin de l’exercice 2023, Takeda a porté à 46 % la représentation des femmes ou des personnes non binaires parmi ses plus hauts dirigeants (soit une augmentation de 15 % par rapport à l’exercice 2022). Cette augmentation représente un progrès important vers la réalisation de son aspiration à avoir une représentation de 50 % de femmes ou de personnes non binaires parmi ses plus hauts dirigeants d’ici la fin de l’exercice 2027.

Ces données incluent les employés permanents et à durée déterminée.

Informations complémentaires sur les résultats de l’exercice 2023 de Takeda

Pour plus de détails sur les résultats de l’exercice 2023 de Takeda et d’autres informations financières, y compris les hypothèses clés des prévisions pour l’exercice 2024 et les orientations de la direction, rendez-vous sur : https://www.takeda.com/investors/financial-results/quarterly-results/

Pour plus d’informations sur les progrès commerciaux de Takeda dans les cinq domaines d’activité clés et des nouvelles de notre portefeuille, rendez-vous sur : https://takeda.info/qr2023_q4_qfr_en

À propos de Takeda

Takeda se voue à la création d'une meilleure santé pour les gens et d'un avenir plus radieux du monde entier. Notre objectif est de découvrir et d'offrir des traitements qui révolutionnent la vie dans nos principaux domaines thérapeutiques et commerciaux, notamment les maladies gastro-intestinales et inflammatoires, les maladies rares, les thérapies dérivées du plasma, l'oncologie, les neurosciences et les vaccins. Avec nos partenaires, nous visons à améliorer l'expérience des patients et à faire progresser les options thérapeutiques grâce à notre pipeline dynamique et diversifié. En tant qu'entreprise biopharmaceutique de premier plan, basée sur des valeurs et axée sur la recherche et le développement, dont le siège se trouve au Japon, nous sommes motivés par notre engagement à l'égard des patients, de notre personnel et de la planète. Nos employés, répartis dans environ 80 pays et régions, sont motivés par notre objectif et s'appuient sur les valeurs qui nous définissent depuis plus de deux siècles. Pour plus d'informations, visitez le site www.takeda.com.

Avis important

Aux fins du présent avis, « communiqué de presse » désigne le présent document, toute présentation orale, toute séance de questions-réponses et tout document écrit ou oral discuté ou distribué par Takeda Pharmaceutical Company Limited (« Takeda ») concernant ce communiqué de presse. Ce communiqué de presse (y compris tout exposé oral et toute question-réponse s’y rapportant) n’est pas destiné à, et ne constitue, ne représente ni ne fait partie d’aucune offre, invitation ou sollicitation d’aucune offre d’achat, autrement acquérir, souscrire, échanger, vendre ou autrement céder des titres ou solliciter un vote ou une approbation dans toute juridiction. Aucune action ou autre valeur mobilière n’est offerte au public par le biais de ce communiqué de presse. Aucune offre de valeurs mobilières ne sera faite aux États-Unis, sauf en vertu d’un enregistrement en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié, ou d’une exemption de celui-ci. Ce communiqué de presse est donné (ainsi que toute autre information qui pourrait être fournie au destinataire) à condition qu’il soit utilisé par le destinataire à des fins d’information uniquement (et non pour l’évaluation d’un investissement, d’une acquisition, d’une cession ou de toute autre opération). Tout manquement à ces restrictions peut constituer une violation des lois sur les valeurs mobilières applicables.

Les sociétés dans lesquelles Takeda détient directement ou indirectement des investissements constituent des entités distinctes. Dans le présent communiqué de presse, le nom « Takeda » est parfois utilisé pour faire référence à Takeda et à ses filiales en général. De même, les termes « nous », « notre » et « nos » sont également utilisés pour désigner des filiales en général ou des personnes travaillant pour celles-ci. Ces expressions sont également utilisées lorsque l’identification de telle(s) société(s) ne sert aucun but utile.

Les noms de produits apparaissant dans le présent document sont des marques commerciales ou des marques déposées appartenant à Takeda ou à leurs propriétaires respectifs.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse et tout document distribué en relation avec celui-ci peuvent contenir des déclarations prospectives, des convictions ou des opinions concernant les activités futures de Takeda, sa position future et ses résultats d’exploitation, y compris des estimations, des prévisions, des objectifs et des plans pour Takeda. Sans s’y limiter, les déclarations prospectives incluent souvent des mots tels qu’« objectifs », « plans », « croit », « espère », « continue », « s’attend à », « vise à », « a l’intention de », « assure », « va », « peut », « devrait », « serait », « pourrait », « anticipe », « estime », « projette », « prévisions », « perspectives » ou des expressions similaires ou leur forme négative. Ces déclarations prévisionnelles sont basées sur des hypothèses concernant de nombreux facteurs importants, y compris les suivants, qui pourraient entraîner une différence matérielle entre les résultats réels et ceux exprimés ou sous-entendus par les déclarations prévisionnelles : les circonstances économiques entourant les activités mondiales de Takeda, y compris les conditions économiques générales au Japon et aux États-Unis ; les pressions et les développements de la concurrence ; les modifications des lois et réglementations applicables ; les défis inhérents au développement de nouveaux produits, y compris l’incertitude du succès clinique et des décisions des autorités réglementaires et leur calendrier ; l’incertitude du succès commercial pour les produits nouveaux et existants ; les difficultés ou les retards de fabrication ; les fluctuations des taux d’intérêt et des taux de change ; les réclamations ou les préoccupations concernant la sécurité ou l’efficacité des produits commercialisés ou des produits candidats ; l’impact des crises sanitaires, comme la nouvelle pandémie de coronavirus ; le succès de nos efforts en matière de durabilité environnementale, en nous permettant de réduire nos émissions de gaz à effet de serre ou d’atteindre nos autres objectifs environnementaux ; la mesure dans laquelle nos efforts pour accroître l’efficacité, la productivité ou les économies, comme l’intégration des technologies numériques, y compris l’intelligence artificielle, dans notre entreprise ou d’autres initiatives visant à restructurer nos opérations conduiront aux avantages escomptés ; et d’autres facteurs identifiés dans le dernier rapport annuel de Takeda sur formulaire 20-F et les autres rapports de Takeda déposés auprès de l’U.S. Securities and Exchange Commission, disponibles sur le site Web de Takeda à l’adresse suivante : https://www.takeda.com/investors/sec-filings-and-security-reports/ ou www.sec.gov. Takeda ne s’engage pas à mettre à jour les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse ou toute autre déclaration prospective qu’elle pourrait faire, sauf si la loi ou les règles boursières l’exigent. Les performances passées ne sont pas un indicateur des résultats futurs et les résultats ou déclarations de Takeda dans ce communiqué de presse peuvent ne pas être indicatifs et ne constituent pas une estimation, une prévision, une garantie ou une projection des résultats futurs de Takeda.

Informations financières et certaines mesures financières non-IFRS

Les états financiers de Takeda sont préparés conformément aux normes internationales d’information financière (« IFRS »).

Ce communiqué de presse et les documents distribués dans le cadre de ce communiqué de presse comprennent certaines mesures financières qui ne sont pas présentées conformément aux IFRS, telles que le chiffre d’affaires de base, le bénéfice d’exploitation de base, le bénéfice net de base, le BPA de base, la variation du taux de change constant (« TCC »), la dette nette, le BAIIA, le BAIIA ajusté et le flux de trésorerie disponible. La direction de Takeda évalue les résultats et prend des décisions d’exploitation et d’investissement en utilisant à la fois les mesures IFRS et non-IFRS incluses dans ce communiqué de presse. Ces mesures non-IFRS excluent certains éléments de revenus, de coûts et de flux de trésorerie qui sont inclus dans, ou sont calculés différemment des mesures les plus comparables présentées conformément aux IFRS. Les mesures non-IFRS de Takeda ne sont pas préparées conformément aux normes IFRS et ces mesures non-IFRS doivent être considérées comme un complément et non comme un substitut aux mesures préparées conformément aux normes IFRS (que nous appelons parfois mesures « déclarées »). Les investisseurs sont encouragés à examiner les définitions et les rapprochements des mesures financières non-IFRS avec leurs mesures IFRS les plus directement comparables, qui se trouvent dans l’annexe financière à la fin de notre présentation aux investisseurs pour le 4e trimestre de l’exercice 2023 (disponible sur www.takeda.com/investors). À partir du premier trimestre de l’exercice 2024, Takeda (i) modifiera sa méthodologie pour les ajustements de TCC des résultats des filiales dans les pays hyperinflationnistes afin de présenter ces résultats d’une manière conforme à la norme IAS 29, Information financière dans les économies hyperinflationnistes, et (ii) renommera le flux de trésorerie disponible tel qu’il est actuellement calculé en tant que « flux de trésorerie disponible ajusté » (le « flux de trésorerie disponible » devant être présenté comme le flux de trésorerie d’exploitation moins les propriétés, installations et équipements). Pour plus d’informations sur les changements, y compris la façon dont la nouvelle méthodologie aurait eu un impact sur les résultats de Takeda pour l’exercice 2023, veuillez vous référer à l’annexe financière incluse dans notre présentation aux investisseurs du 4e trimestre de l’exercice 2023 (disponible sur www.takeda.com/investors).

Informations médicales

Ce communiqué de presse contient des informations sur des produits qui peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays, ou peuvent être disponibles sous différentes marques, pour des indications différentes, dans des dosages différents ou dans des concentrations différentes. Aucune information contenue dans ce document ne doit être considérée comme une sollicitation, une promotion ou une publicité pour des médicaments sur ordonnance, y compris ceux en cours de développement.

Veuillez vous référer à la diapositive 9 de la présentation de Takeda aux investisseurs pour l’exercice 2023 (disponible sur https://www.takeda.com/investors/financial-results/quarterly-results/) pour la définition des produits de croissance et de lancement.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20240508474550/fr/