Takeda envisage la croissance de ses activités dans le domaine des vaccins grâce aux progrès des vaccins contre la dengue et le COVID-19 - PDG

Takeda Pharmaceutical Co , qui distribue les vaccins COVID-19 de Moderna Inc au Japon, s'attend à ce que les vaccins deviennent une partie plus importante de son portefeuille, car les vaccins contre la dengue et le COVID-19 sont sur le point d'être approuvés par les autorités réglementaires, a déclaré son directeur général.

Takeda, le plus grand fabricant de médicaments du Japon et l'un des dix premiers mondiaux après le rachat de Shire Plc en 2019, est traditionnellement plus connu pour ses traitements contre le cancer et ses traitements gastro-intestinaux.

Mais les vaccins ont défini une grande partie des activités de l'entreprise pendant la pandémie de coronavirus, alors qu'elle s'efforçait d'introduire au Japon des vaccins développés à l'étranger.

La production de vaccins est une activité qui, "une fois établie, a une très longue durée de vie", a déclaré Christophe Weber, PDG de Takeda, dans une interview diffusée mardi lors de la conférence Pharma Japan 2021 de Reuters Events.

"Il n'y a pas de générique de vaccins, par exemple. C'est donc un type de cycle de vie différent, mais cela peut être une très bonne affaire si vous apportez de l'innovation", a-t-il ajouté.

Le vaccin de Takeda contre la dengue a été soumis aux régulateurs européens en mars, et la société a déclaré qu'elle prévoyait de déposer une demande d'approbation dans plusieurs pays d'Amérique du Sud et d'Asie cette année. Takeda travaille depuis près de 10 ans sur ce vaccin, qui en est maintenant à la "dernière étape", a déclaré M. Weber.

La société a importé quelque 50 millions de doses du vaccin COVID-19 de Moderna au Japon et a obtenu une licence pour fabriquer le vaccin de Novavax Inc, qui est toujours en cours d'essai.

Le gouvernement japonais a accepté d'acheter 50 millions de doses Moderna supplémentaires, qui seront livrées l'année prochaine, ainsi que 150 millions de doses Novavax.

Environ 1,6 million de doses Moderna ont été rappelées au Japon ce mois-ci après la découverte de petits contaminants métalliques dans certains flacons, un problème remontant à une chaîne de production en Espagne.

M. Weber a déclaré que de tels problèmes se produisaient parfois dans la fabrication des produits pharmaceutiques, balayant l'idée qu'ils étaient dus à la précipitation des entreprises à mettre les vaccins sur le marché.

Certains de ses principaux produits devant perdre la protection de leur brevet dans les années à venir, Takeda mise beaucoup sur un pipeline de plus de 10 médicaments en phase finale de développement. L'un d'entre eux, un traitement contre le cancer du sang connu sous le nom de Pevonedistat, a été retiré de la course ce mois-ci après de mauvais résultats d'essais.

"Nous ne comptons pas sur un ou deux produits dans notre pipeline, alors que nous en avons 40 en phase clinique", a déclaré M. Weber. (Reportage de Rocky Swift ; édition de Sam Holmes)