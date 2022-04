Takeda et l'Académie des sciences de New York annonce les lauréats du prix Innovators in Science 2022

− L'édition 2022 met à l'honneur l'excellence dans la recherche en gastroentérologie

− Les découvertes des lauréats dévoilent la puissance du microbiote intestinal

− Les récipiendaires reçoivent un prix de 200 000 dollars

Takeda (TSE : 4502 / NYSE : TAK) et l'Académie des sciences de New York annoncent les lauréats du quatrième prix Innovators in Science pour leur excellence et leur engagement en faveur de l’innovation scientifique ayant permis de faire avancer considérablement la recherche en gastroentérologie. Chaque lauréat reçoit un prix de 200 000 dollars.

Le lauréat 2022 du prix Senior Scientist est Jeffrey Gordon, M.D., directeur de l'Edison Family Center for Genome Sciences and Systems Biology, et le Dr Robert J. Glaser, professeur émérite à la Washington University School of Medicine à Saint-Louis. Le Dr Gordon est largement reconnu comme le « père de la science du microbiote » et a été le mentor de recherche de plus de 140 doctorants et stagiaires postdoctoraux, devenus depuis la nouvelle génération de leaders dans ce domaine. Ses recherches interdisciplinaires pionnières ont révélé les profonds effets de la communauté microbienne de l'intestin humain sur la physiologie et le métabolisme. Les études précliniques du Dr Gordon ont généré des connaissances fondamentales sur les mécanismes soutenant la formation et le fonctionnement du microbiote intestinal humain, ainsi que ses liens de causalité avec les états pathologiques, notamment la malnutrition. Le groupe du Dr Gordon a mis au point des aliments thérapeutiques ciblant le microbiote en vue d'une réparation de précision des microbiotes intestinaux d'enfants souffrant de malnutrition et de la reprise de leur croissance.

« Ce prix est une formidable reconnaissance de l'engouement et de la promesse qu'offrent ces recherches sur le microbiote, et des efforts collectifs du groupe d'étudiants et de collaborateurs de talent avec qui j'ai eu l'honneur de travailler afin de mieux comprendre l'impact de l'intestin sur notre santé », déclare Dr Gordon.

La lauréate du prix Early-Career Scientist 2022 est Elaine Y. Hsiao, Ph.D., professeure associée De Logi en sciences biologiques à l'UCLA. La Dre Hsiao a réalisé des découvertes révolutionnaires sur la façon dont le microbiote intestinal influence le cerveau et le comportement. Ses recherches ont bouleversé la pensée conventionnelle sur la cause et le traitement de maladies neurologiques comme l'autisme et l'épilepsie. Certains des principaux travaux de la Dre Hsiao étudiant l'influence du microbiote maternel sur le développement du cerveau du fœtus ont jeté les bases d'hypothèses sur les contributions microbiennes au risque de troubles de neurodéveloppement. La Dre Hsiao a également fait progresser la compréhension sur la façon dont le microbiote influence les cellules endocrines productrices de sérotonine dans l'intestin, des recherches qui peuvent potentiellement avoir un impact sur la compréhension des maladies intestinales et neurologiques.

« Remporter le prix Innovators in Science est un immense privilège pour une scientifique en début de carrière », déclare la Dre Hsiao. « Cette distinction est non seulement un signe de bienvenue à l'égard des nouveaux chercheurs de façon à leur permettre de faire avancer les choses dans ce domaine, mais elle cautionne également les découvertes rendues possibles par mes talentueux collègues, qui partagent la même détermination à découvrir les interactions entre l'intestin, ses microbes spécifiques, et le cerveau. Ce prix continuera à me motiver à aller là où la science me conduit, et à mieux comprendre comment fonctionne la vie d'une manière qui, je l'espère, permettra un jour d'avoir des retombées positives pour tous ».

« Les travaux du Dr Gordon et de la Dre Hsiao pour découvrir plus en profondeur le rôle joué par notre microbiote intestinal dans les pathologies et pour appliquer ces connaissances à la création d'interventions pertinentes pour les patients atteints de maladies gastrointestinales, neurologiques et autres, sont véritablement prometteurs », déclare Andrew Plump, M.D., Ph.D., président de la R&D, Takeda. « Nous sommes fiers de soutenir le prix Innovators in Science car chez Takeda nous accordons une grande valeur à l'avancée scientifique et aux personnes qui repoussent les limites du possible afin d'améliorer considérablement la vie des gens ».

« Nous sommes heureux de nous joindre à Takeda pour récompenser les efforts continus de chercheurs du monde entier », déclare Nicholas Dirks, Ph.D., président et CEO de l'Académie des sciences de New York. « Les lauréats du prix Innovators in Science 2022 réalisent des recherches médicales pionnières qui révèlent les mécanismes du microbiote intestinal afin d'apporter des innovations potentielles aux patients du monde entier atteints de troubles gastrointestinaux et autres ».

Les lauréats 2022 seront récompensés à l'occasion de la cérémonie de remise des prix et du symposium Innovators in Science, les 13 et 14 octobre 2022, à Boston. Pour de plus amples renseignements et pour vous inscrire au symposium virtuel 2022 Innovators in Science Award, rendez-vous sur le site https://www.nyas.org/awards/innovators-in-science-award/

À propos du prix Innovators in Science

Le prix Innovators in Science attribue chaque année deux prix de 200 000 dollars : l'un est décerné à un scientifique en début de carrière et l’autre à un scientifique confirmé, qui se sont tous deux distingués pour leur pensée créative et les retombées de leurs recherches. Le prix Innovators in Science est un concours à participations limitées dans le cadre duquel des universités de recherche, des établissements universitaires, des institutions gouvernementales ou sans but lucratif, ou des entités équivalentes du monde entier avec une réputation d'excellence scientifique bien établie sont invités à nominer leurs scientifiques en début de carrière les plus prometteurs et leurs scientifiques les plus éminents travaillant dans l’un des cinq domaines suivants : neurosciences, gastroentérologie, maladies rares, oncologie et médecine régénérative. Le prix 2022 est orienté gastroentérologie, et celui de l'année prochaine sera orienté oncologie. Les lauréats des prix sont désignés par un jury composé de membres choisis en toute indépendance par l’Académie des sciences de New York et possédant une expertise dans ces disciplines. L’Académie des sciences de New York administre le prix en partenariat avec Takeda.

À propos de Takeda

Takeda est un leader biopharmaceutique mondial, fondé sur des valeurs et orienté R&D, dont le siège est au Japon. Guidée par son engagement envers les patients, ses employés et la planète, la société s’engage à découvrir et à fournir des traitements susceptibles de transformer la vie des patients. Takeda concentre ses efforts de R&D dans quatre domaines thérapeutiques : l’oncologie, les maladies génétiques rares et l’hématologie, les neurosciences, et la gastroentérologie. Nous réalisons également des investissements ciblés en R&D dans le domaine des traitements et des vaccins dérivés du plasma. Nous nous concentrons sur le développement de médicaments hautement innovants qui contribuent à changer la vie des patients, en repoussant les limites des nouvelles options thérapeutiques et en exploitant nos capacités et notre moteur de R&D collaboratif afin de créer un pipeline solide et diversifié. Nos employés s’engagent à améliorer la qualité de vie des patients et à travailler avec nos partenaires en matière de soins de santé dans environ 80 pays et régions. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site https://www.takeda.com.

À propos de l’Académie des sciences de New York

L’Académie des sciences de New York est une organisation indépendante, à but non lucratif, qui s'engage depuis 1817 à faire progresser la science pour le bien commun. Avec plus de 20 000 membres répartis dans 100 pays, l'Académie promeut les connaissances scientifiques et techniques, relève des défis mondiaux avec des solutions fondées sur la science, et parraine un large éventail d'initiatives éducatives à tous les niveaux dans les domaines STEM et connexes. L'Académie organise des programmes et publie du contenu dans les sciences du vivant et physiques, les sciences sociales, la nutrition, l'intelligence artificielle, la science informatique et la durabilité. L'Académie fournit également des ressources professionnelles et éducatives pour des chercheurs à tous les niveaux de carrière. Rendez-vous en ligne sur le site www.nyas.org.

