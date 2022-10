Takeda fait état de solides résultats pour le 1er semestre 2022 et relève ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice

Takeda (TOKYO:4502/NYSE:TAK) publie aujourd’hui ses résultats financiers pour le 1er semestre de l’exercice 2022 (clos le 30 septembre 2022), en mettant à jour les prévisions déclarées et de base et les perspectives de flux de trésorerie disponible pour l’exercice et en confirmant les orientations de la direction relatives à la croissance de base à taux de change constant (TCC).

Christophe Weber, PDG de Takeda, a déclaré:

«Au cours du premier semestre de cet exercice, nous avons franchi plusieurs étapes importantes. En particulier, nous avons obtenu la première approbation du vaccin de Takeda contre la dengue, le QDENGA®, en Indonésie et, plus récemment, l’avis favorable du CHMP pour l’Europe et les pays endémiques. Ces succès, ainsi que nos résultats financiers, continuent de démontrer notre capacité à faire progresser notre solide portefeuille et à proposer de nouvelles solutions aux personnes et aux patients du monde entier.»

Costa Saroukos, directeur financier de Takeda, a déclaré:

«Nos résultats du 1er semestre sont attribuables à la forte dynamique de nos produits de croissance et de lancement, qui ont augmenté de 19 % d’une année sur l’autre à taux de change constant, et au succès continu de la commercialisation, en particulier des nouveaux lancements, ce qui contribue à la croissance des bénéfices de base. Notre chiffre d’affaires et notre résultat opérationnel ont augmenté respectivement de 5,5 % et de 14,5 % à taux de change constant, ce qui nous permet de confirmer nos prévisions de gestion pour l’exercice 2022.»

«Face à la hausse mondiale de l’inflation, nous sommes restés résilients grâce à une planification prudente à long terme et à une exécution solide. Nous continuons à nous désendetter rapidement et nous terminons ce 1er semestre avec un ratio amélioré dette nette / BAIIA ajusté (x 2,6x), un taux d’intérêt fixe pour 98 % de notre dette et une moyenne pondérée de 2 %.»

«Nous mettons à jour notre estimation des ventes maximales pour notre produit le plus vendu, l’ENTYVIO®, considérant le potentiel de croissance supplémentaire du marché biologique et d’accroissement de notre part de marché, et notre hypothèse révisée de calendrier des entrées de biosimilaires. Nous relevons également nos prévisions déclarées et de base ainsi que nos perspectives de flux de trésorerie disponible pour l’ensemble de l’exercice, lesquelles reflètent principalement des taux de change favorables.»

«Nous comptons fermement nous appuyer sur notre dynamique commerciale du 1er semestre pour continuer au même rythme tout au long de l’exercice 2022.»

PRINCIPAUX RÉSULTATS FINANCIERS

Résultats du 1er semestre 2022 clos le 30 septembre 2022

(en milliards JPY,

sauf

pourcentages et

montants

par action) DÉCLARÉS DE BASE(c) (Non-IFRS)(a) 1er semestre 2022 par rapport à l’EXERCICE PRÉCÉDENT (variation réelle en %) 1er semestre 2022 par rapport à l’EXERCICE PRÉCÉDENT (variation réelle en %) par rapport à l’EXERCICE PRÉCÉDENT (variation en % TCC (d)) Chiffre d’affaires 1.974,8 +10,1% 1.974,8 +18,9% +5,5% Bénéfice d’exploitation 255,0 -26,3% 625,2 +28,7% +14,5% Marge 12,9% -6,4pp 31,7% +2,4pp +2,5pp Bénéfice net 166,8 -9,2% 446,7 +33,0% +14,4% BPA (JPY) 108 -8,1% 288 +34,6% +15,8% Flux de trésorerie

d’exploitation 305,2 -23,7% Flux de trésorerie disponible

(Non-IFRS)(a)(b) 296,9 -5,9%

(a) D’autres informations relatives à certaines mesures de Takeda non conformes aux IFRS sont publiées sur le site Web de Takeda, à la page des Relations avec les investisseurs, à l’adresse https://www.takeda.com/investors/financial-results/.

(b) Le flux de trésorerie disponible correspond aux flux de trésorerie générés par les activités d’exploitation, déductions faite des immobilisations corporelles («PP&E»), des actifs incorporels et des investissements, de toute autre trésorerie non disponible pour une utilisation commerciale ou générale immédiate par Takeda, et en ajoutant le produit des ventes des PP&E, ainsi que des ventes d’investissements et d’entreprises, déduction faite des espèces et des quasi-espèces cédées.

(c) Les résultats de base ajustent nos résultats déclarés calculés et présentés conformément aux normes IFRS afin de neutraliser l’effet des postes non liés aux activités principales de Takeda, tels que – dans la mesure où cela s’applique à chaque poste – les éléments non récurrents, les effets de la comptabilisation des achats et les coûts liés aux transactions, ainsi que les amortissements et dépréciations des immobilisations incorporelles et autres produits et charges opérationnels.

(d) L’évolution TCC (à taux de change constant) neutralise l’effet des taux de change d’une année sur l’autre et exprime les résultats déclarés ou de base pour la période en cours en utilisant les taux de change correspondants de la même période de l’exercice précédent.

ACTUALISATIONS COMMERCIALES DANS LES CINQ SEGMENTS D’ACTIVITÉ CLÉS

La croissance des secteurs d’activité clés au 1er semestre de l’exercice 2022 est principalement attribuable au segment Produits de croissance et de lancement 1, qui ont généré un chiffre d’affaires de 759,8 milliards JPY, soit une croissance de 19 % TCC.

Le segment de la gastroentérologie , avec un chiffre d’affaires déclaré de 546,4 milliards JPY, a progressé de 12 % TCC, tiré par une croissance de 17 % TCC des ventes mondiales d’ENTYVIO au 1er semestre. Considérant cette solide performance ainsi que d’autres facteurs, nous relevons la fourchette des perspectives maximales de ventes de l’ENTYVIO à 7,5 - 9,0 milliards USD, contre une estimation précédente de 5,5 - 6,5 milliards USD.

, avec un chiffre d’affaires déclaré de 546,4 milliards JPY, a progressé de 12 % TCC, tiré par une croissance de 17 % TCC des ventes mondiales d’ENTYVIO au 1er semestre. Considérant cette solide performance ainsi que d’autres facteurs, nous relevons la fourchette des perspectives maximales de ventes de l’ENTYVIO à 7,5 - 9,0 milliards USD, contre une estimation précédente de 5,5 - 6,5 milliards USD. Le segment des maladies rares , avec un chiffre d’affaires déclaré de 362,2 milliards JPY, a progressé de 8 % sur une base TCC, tiré par le dynamisme des ventes du TAKHZYRO ® , traitement de l’angioœdème héréditaire, qui ont augmenté de 31 % d’une année sur l’autre sur une base TCC, en raison de l’expansion du marché des mesures prophylactiques, d’une expansion géographique continue et de la forte adhésion des patients. Le LIVTENCITY™, lancé aux États-Unis en décembre 2021, continue de susciter un grand intérêt et une forte adoption, 75 % des centres de transplantation américains ayant initié un traitement sur au moins un patient.

, avec un chiffre d’affaires déclaré de 362,2 milliards JPY, a progressé de 8 % sur une base TCC, tiré par le dynamisme des ventes du TAKHZYRO , traitement de l’angioœdème héréditaire, qui ont augmenté de 31 % d’une année sur l’autre sur une base TCC, en raison de l’expansion du marché des mesures prophylactiques, d’une expansion géographique continue et de la forte adhésion des patients. Le LIVTENCITY™, lancé aux États-Unis en décembre 2021, continue de susciter un grand intérêt et une forte adoption, 75 % des centres de transplantation américains ayant initié un traitement sur au moins un patient. Le segment des thérapies immunologiques dérivées du plasma , avec un chiffre d’affaires déclaré de 314,0 milliards JPY, enregistre une robuste croissance de 14 % sur une base TCC, tirée par une forte demande d’immunoglobuline (17 % de hausse TCC), en particulier aux États-Unis dans un contexte d’offre croissante, ainsi qu’une croissance solide de l’albumine (+8% TCC) atténuée par l’impact des confinements en Chine. Le segment continue d’innover afin de répondre aux besoins des patients atteints d’affections potentiellement mortelles.

, avec un chiffre d’affaires déclaré de 314,0 milliards JPY, enregistre une robuste croissance de 14 % sur une base TCC, tirée par une forte demande d’immunoglobuline (17 % de hausse TCC), en particulier aux États-Unis dans un contexte d’offre croissante, ainsi qu’une croissance solide de l’albumine (+8% TCC) atténuée par l’impact des confinements en Chine. Le segment continue d’innover afin de répondre aux besoins des patients atteints d’affections potentiellement mortelles. Le segment de l’oncologie , avec un chiffre d’affaires déclaré de 225,3 milliards JPY, enregistre un déclin de 12 % sur une base TCC. Cette baisse est due à l’arrivée attendue de plusieurs nouvelles versions génériques du VELCADE ® apparues aux États-Unis en mai 2022. L’ensemble des produits du segment, VELCADE compris, ont généré un chiffre d’affaires de 204,5 milliards JPY, soit une augmentation d’une année sur l’autre de 6 % TCC, tirée par une forte demande pour l’ALUNBRIG ® au Japon, en Europe et dans les marchés en croissance et émergents, pour l’ADCETRIS ® , qui continue de bénéficier d’un accès et d’une adoption accrus dans les indications de première ligne, et pour l’ICLUSIG ® aux États-Unis.

, avec un chiffre d’affaires déclaré de 225,3 milliards JPY, enregistre un déclin de 12 % sur une base TCC. Cette baisse est due à l’arrivée attendue de plusieurs nouvelles versions génériques du VELCADE apparues aux États-Unis en mai 2022. L’ensemble des produits du segment, VELCADE compris, ont généré un chiffre d’affaires de 204,5 milliards JPY, soit une augmentation d’une année sur l’autre de 6 % TCC, tirée par une forte demande pour l’ALUNBRIG au Japon, en Europe et dans les marchés en croissance et émergents, pour l’ADCETRIS , qui continue de bénéficier d’un accès et d’une adoption accrus dans les indications de première ligne, et pour l’ICLUSIG aux États-Unis. Le segment des neurosciences, avec un chiffre d’affaires déclaré de 302,3 milliards JPY, a progressé de 11 % TCC, tiré par le marché en expansion aux États-Unis des médications contre le TDAH pour les adultes, le VYVANSE®/ELVANSE. Les ventes de TRINTELLIX se sont élevées à 49,8 milliards JPY (+5 % de croissance TCC), grâce à la poursuite de la reprise du marché des troubles dépressifs majeurs (TDM) aux États-Unis et à de solides gains de parts de marché au Japon.

MISES À JOUR RELATIVES AU PIPELINE

Takeda a continué à exploiter sa capacité à apporter de nouvelles thérapies aux patients et à tirer profit de l’élan de son pipeline innovant. Depuis l’annonce des résultats du 1er trimestre de l’exercice 2022, la Société a enregistré les nouvelles informations suivantes:

TAK-003, le candidat vaccin de Takeda contre la dengue, a été recommandé pour approbation par le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l’Agence européenne des médicaments (EMA) pour une utilisation chez les sujets de quatre ans et plus dans l’Union européenne (UE) et dans les pays où la dengue est endémique. Il s’agit de la toute première évaluation parallèle par le CHMP d’un médicament destiné à être utilisé dans l’UE et dans les pays non endémiques participant à la procédure EU-M4all. L’autorisation de mise sur le marché en Europe est attendue dans les prochains mois et des examens réglementaires sont en cours dans les pays endémiques d’Amérique latine et d’Asie.

Des informations supplémentaires liées à cette annonce sont disponibles ici.

L’Agence nationale indonésienne de contrôle des médicaments et des aliments a approuvé l’utilisation du QDENGA® chez les sujets âgés de six à 45 ans, indépendamment d’une exposition antérieure à la dengue. Cette approbation est la première pour le candidat vaccin de Takeda contre la dengue, qui devient le premier vaccin commercialisé par la Société en dehors du Japon. La décision a été basée sur l’essai TIDES de Phase 3 en cours, pour lequel ont été recrutés plus de 20 000 enfants et adolescents vivant dans des pays d’Asie et d’Amérique latine où la dengue est endémique.

Des informations supplémentaires liées à cette annonce sont disponibles ici.

Takeda a conclu un accord de collaboration et de licence portant sur le développement d’une thérapie potentielle, la première du genre, pour le traitement de la maladie cœliaque. Le TAK-227 est conçu pour prévenir la réponse immunitaire au gluten dans la maladie cœliaque, une maladie auto-immune grave. Il n’existe actuellement aucune thérapie approuvée pour le traitement de la maladie cœliaque et Takeda a maintenant trois programmes de lutte contre la maladie cœliaque en Phase 2 de développement.

Des informations supplémentaires liées à cette annonce sont disponibles ici.

La FDA américaine a accepté la demande supplémentaire de licence de produit biologique de Takeda pour le TAKHZYRO, un traitement de prévention des crises d’angioœdème héréditaire (AOH) chez les enfants âgés de 2 à <12 ans. S’il est approuvé, le TAKHZYRO sera le premier et le seul traitement prophylactique pour les enfants de moins de six ans atteints d’AOH.

Des informations supplémentaires liées à cette annonce sont disponibles ici.

Le CHMP de l’EMA a recommandé l’approbation du maribavir pour les adultes atteints de cytomégalovirus (CMV) post-transplantation réfractaire (avec ou sans résistance) aux traitements antérieurs. S’il est approuvé, le maribavir sera le premier et le seul inhibiteur de la protéine kinase UL97 spécifique du CMV approuvé dans l’UE pour cette population de patients.

Des informations supplémentaires liées à cette annonce sont disponibles ici.

En octobre, Takeda a soumis au ministère japonais de la Santé, du Travail et du Bien-être une demande de nouveau médicament pour sa solution d’immunoglobuline sous-cutanée (humaine) à 20 % pour une utilisation chez les patients atteints d’immunodéficience primaire (IP) ou d’immunodéficience secondaire (SID). Approuvé sous le nom de CUVITRU® dans plus de 30 pays, une approbation par le Japon offrirait une nouvelle option de traitement aux patients atteints d’agammaglobulinémie ou d’hypogammaglobulinémie.

PERSPECTIVES POUR L’EXERCICE 2022

Mise à jour des prévisions déclarées et de base pour l’exercice 2022 et des perspectives de flux de trésorerie disponibles, et confirmation des orientations de la direction

Sur la base des résultats du 1er semestre de Takeda, les prévisions déclarées et de base de Takeda et les perspectives de flux de trésorerie disponibles ont été révisées par rapport aux prévisions initiales; ces mises à jour reflètent principalement les taux de change favorables attendus au cours du 2e semestre de l’exercice 2022.

(en milliards JPY) PRÉVISIONS INITIALES POUR

L’EXERCICE 2022

(mai 2022) PRÉVISIONS RÉVISÉES POUR

L’EXERCICE 2022

(octobre 2022) ORIENTATIONS DE GESTION POUR

L’EXERCICE 2022

Croissance de base TCC

(non-IFRS)

(inchangée par rapport à mai

2022) Chiffre d’affaires 3.690,0 3.930,0 Chiffre d’affaires de base 3.690,0 3.930,0 Croissance faible à un chiffre Bénéfice d’exploitation déclaré 520,0 530,0 Bénéfice d’exploitation de base 1.100,0 1.180,0 Croissance élevée à un chiffre Bénéfice net déclaré 292,0 307,0 BPA déclaré (JPY) 188 198 BPA de base (JPY) 484 525 Croissance élevée à un chiffre Flux de trésorerie disponible 600,0 - 700,0 650,0 - 750,0 Dividende annuel par action (JPY) 180 180

Des détails supplémentaires sur les résultats du 1er semestre 2022 de Takeda, ainsi que d’autres informations financières, notamment les hypothèses clés concernant les prévisions pour l’exercice 2022 et les projections de la direction, visiter le site: https://www.takeda.com/investors/financial-results/.

À propos de Takeda

Takeda est un leader biopharmaceutique mondial axé sur la R&D et orienté valeurs, dont le siège est au Japon. Guidée par son engagement envers les patients, ses employés et la planète, la Société a pour mission de découvrir et fournir des traitements qui changent la vie. Takeda concentre ses initiatives de R&D sur quatre domaines thérapeutiques: oncologie, maladies rares et hématologie, neurosciences et gastroentérologie. Nous réalisons également des investissements ciblés de R&D dans des vaccins et des thérapies dérivées du plasma. Nous sommes spécialisés dans le développement de médicaments hautement innovants qui contribuent à faire une différence dans la vie des patients. Pour ce faire, nous repoussons les frontières des nouvelles options de traitement en exploitant la puissance de notre R&D et nos capacités collaboratives et optimisées pour créer un pipeline robuste et diversifié. Nos employés s’engagent à améliorer la qualité de vie des patients et à collaborer avec des partenaires de soins de santé dans environ 80 pays et régions. Pour plus d’informations, visiter le site Web https://www.takeda.com.

Avis important

Aux fins du présent avis, le terme «communiqué de presse» désigne le présent document, toute présentation orale, toute séance de questions-réponses et tout document écrit ou oral commenté ou distribué par Takeda Pharmaceutical Company Limited («Takeda») et ayant trait au présent communiqué de presse. Le présent communiqué de presse (y compris tout compte-rendu oral et toute séance de questions-réponses y relatifs) n’est pas censé constituer, représenter ou faire partie et ne constitue pas, ne représente pas ni ne fait partie d’une quelconque offre d’achat, d’acquisition, de souscription, d’échange, de vente ou de cession de valeurs mobilières ou la sollicitation d’un vote ou d’une approbation dans une quelconque juridiction. Aucune action ou autre valeur mobilière n’est proposée au public par le biais du présent communiqué de presse. Aucune offre de valeurs mobilières ne sera faite aux États-Unis, sauf dans le cas d’un enregistrement en vertu du U.S. Securities Act de 1933 et de ses amendements, ou d’une dérogation à celle-ci. Le présent communiqué de presse est diffusé (ainsi que les autres informations pouvant être fournies au destinataire) à condition d’être utilisé par le destinataire uniquement à des fins d’information (et non pour l’évaluation d’un investissement, d’une acquisition, d’une cession ou de toute autre transaction). Tout manquement à ces restrictions peut constituer une violation des lois sur les valeurs mobilières en vigueur.

Les sociétés dans lesquelles Takeda détient directement ou indirectement des investissements constituent des entités distinctes. Dans le présent communiqué de presse, le nom «Takeda» est parfois utilisé pour faire référence à Takeda et à ses filiales en général. De même, les termes «nous», «notre» et «nos» sont également utilisés pour désigner des filiales en général ou des personnes travaillant pour celles-ci. Ces expressions sont également utilisées lorsque l’identification de telle(s) société(s) ne sert aucun but utile.

Les noms de produits apparaissant dans le présent document sont des marques commerciales ou des marques déposées appartenant à Takeda ou à leurs propriétaires respectifs.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse et tout matériel diffusé en relation avec le présent communiqué de presse peuvent contenir des énoncés prospectifs, des convictions ou des opinions concernant les activités futures de Takeda, sa position et ses résultats d’exploitation futurs, et notamment des estimations, des prévisions, des objectifs et des plans pour Takeda. À titre d’exemple et sans limitation, les énoncés prospectifs incluent souvent des mots tels que «cibles», «plans», «croit», «espère», «continue», «s’attend», «vise», «entend», «assure», «va», «peut», «devrait», «serait», «pourrait», «anticipe», «estime», «prévoit» ou des expressions similaires ou leur contraire. Ces énoncés prospectifs sont basés sur des hypothèses concernant de nombreux facteurs importants, en particulier les suivants, qui pourraient aboutir à ce que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par les énoncés prospectifs: les circonstances économiques entourant l’activité mondiale de Takeda, notamment les conditions économiques générales au Japon et aux États-Unis; les pressions et développements concurrentiels; les modifications des lois et règlements applicables, notamment les réformes mondiales en matière de soins de santé; les défis inhérents au développement de nouveaux produits, notamment les incertitudes relatives aux succès cliniques, aux décisions des autorités réglementaires et au calendrier de celles-ci; les incertitudes relatives au succès commercial des produits nouveaux et existants; les difficultés ou les retards liés à la fabrication des produits; les fluctuations des taux d’intérêt et des taux de change; les plaintes ou les préoccupations concernant l’innocuité ou l’efficacité des produits commercialisés ou des produits candidats; l’impact des crises sanitaires, comme la nouvelle pandémie de coronavirus, sur Takeda et ses clients et fournisseurs, y compris sur les gouvernements étrangers des pays où Takeda opère, ou sur d’autres aspects de ses activités; le moment et l’impact des efforts d’intégration post-fusion avec les sociétés acquises; la capacité de céder des actifs qui ne sont pas essentiels aux activités de Takeda et le moment de ces désinvestissements; et d’autres facteurs identifiés dans le dernier rapport annuel de Takeda publié sur formulaire 20-F et dans les autres rapports de Takeda déposés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, disponibles sur le site Web de Takeda à l’adresse: https://www.takeda.com/investors/sec-filings/ ou sur www.sec.gov. Takeda ne s’engage aucunement à mettre à jour les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse ou toute autre déclaration prospective que la Société pourrait diffuser, sauf si la loi ou les règles de la Bourse l’exigent. Les performances passées ne sont pas un indicateur des résultats futurs et les résultats ou déclarations de Takeda figurant dans le présent communiqué de presse ne sont pas nécessairement représentatifs, et ne sont pas une estimation, une prévision, une garantie ou une projection des résultats futurs de Takeda.

Informations financières et concernant certaines mesures financières non-IFRS

Les états financiers de Takeda sont préparés conformément aux normes IFRS (pour International Financial Reporting Standards, ou normes internationales d’information financière).

Le présent communiqué de presse et les documents distribués en rapport avec le présent communiqué de presse contiennent certaines mesures financières qui ne sont pas présentées conformément aux normes « IFRS », telles que le chiffre d’affaires des activités de base, le bénéfice d’exploitation de base, le bénéfice net de base, le BPA de base, les variations à taux de change constant (TCC), l’endettement net, le BAIIA, le BAIIA ajusté, et le flux de trésorerie disponible. La direction de Takeda évalue les résultats et prend ses décisions d’investissement et d’exploitation en utilisant à la fois des mesures conformes et des mesures non conformes aux normes IFRS incluses dans cette présentation. Ces mesures non déterminées selon les normes IFRS excluent certains éléments du résultat, des charges et des flux de trésorerie qui sont inclus ou calculés différemment par rapport aux mesures les plus comparables présentées conformément aux normes IFRS. En incluant ces mesures non déterminées selon les normes IFRS, la direction entend fournir aux investisseurs des informations supplémentaires permettant d’analyser plus en détail les performances et les principaux résultats de Takeda, et notamment de contrôler l’effet des fluctuations des taux de change. Les mesures non-IFRS de Takeda ne sont pas préparées conformément aux IFRS et doivent être considérées comme un complément et non un substitut aux mesures préparées conformément aux normes IFRS (que nous appelons parfois mesures «déclarées»). Les investisseurs sont invités à examiner les définitions et rapprochements des mesures financières non-IFRS avec les mesures IFRS les plus directement comparables, qui se trouvent dans l’annexe financière jointe à la fin de la présentation aux investisseurs du T2 de l’exercice 2022 de Takeda (disponible à l’adresse takeda.com/investors/financial-results).

Informations médicales

Le présent communiqué de presse contient des informations relatives à des produits qui peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays, ou peuvent l'être sous diverses marques de commerce, pour diverses indications, selon divers dosages ou doses. Aucune disposition des présentes ne doit être considérée comme une sollicitation, une promotion ou une publicité de quelque médicament sur ordonnance que ce soit, y compris ceux en cours de développement.

1Pour la définition des «produits de croissance et de lancement», veuillez vous reporter à la diapositive 19 de la présentation aux investisseurs du 2e trimestre de l’exercice 2022 de Takeda (disponible à l’adresse takeda.com/investors/financial-results).

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20221026005236/fr/