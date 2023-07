Les prévisions pour l’ensemble de l’exercice et les orientations de gestion restent inchangées Croissance du chiffre d’affaires de +8,9% à taux de change réel (TCR) ; croissance de +3,7% à taux de change constant (TCC), tirée par la croissance et les produits de lancement (+16,2% TCC) Croissance du bénéfice d’exploitation déclaré de +12,0% TCR ; baisse du résultat d’exploitation de base de -2,0% TCR reflétant l’impact des génériques, la baisse de la demande de vaccins contre le coronavirus et l’augmentation des investissements dans la R&D, les données et les technologies Marge du bénéfice d’exploitation de base : 30,8% Progression prévue du pipeline grâce à 8 importantes décisions réglementaires attendues d’ici la fin de l’exercice 2023, ce qui renforce l’engagement de la Société à fournir aux patients des médicaments qui changent leur vie

Takeda (TOKYO:4502/NYSE:TAK) a annoncé aujourd’hui de solides résultats financiers pour le premier trimestre de l’exercice 2023 (clos le 30 juin 2023).

Costa Saroukos, directeur financier de Takeda, a déclaré :

« Au premier trimestre de l’exercice 2023, nos produits de croissance et de lancement ont continué de soutenir la croissance du chiffre d’affaires et contribué à générer une marge opérationnelle de base de 30,8%. Même si nous prévoyons toujours que des vents contraires vont affecter nos activités au cours de cet exercice, principalement en raison de la concurrence des génériques, nous restons confiants quant à un retour à la croissance à court terme. »

« Notre portefeuille de produits en pleine croissance et notre pipeline innovant prouvent que nos investissements stratégiques sont capables de renforcer notre compétitivité à long terme et de concrétiser notre engagement à découvrir et fournir des traitements qui changent la vie. »

PRINCIPAUX RÉSULTATS FINANCIERS Résultats du T1 2023 clos le 30 juin 2023 (en milliards JPY,

sauf

pourcentages et

montants par action) DÉCLARÉS DE BASE(c) (Non-IFRS)(a) T1 2023 par rapport à l’EXERCICE PRÉCÉDENT (Variation TCR en %(d)) T1 2023 par rapport à l’EXERCICE PRÉCÉDENT (Variation TCR en %(d)) par rapport à l’EXERCICE PRÉCÉDENT (CVariation TCC en %(d)) Chiffre d’affaires 1.058,6 +8,9% 1.058,6 +8,9% +3,7% Bénéfice d’exploitation 168,6 +12,0% 326,3 +2,3% -2,0% Marge 15,9% +0,4pp 30,8% -2,0pp Bénéfice net 89,4 -14,9% 233,4 +4,1% +0,9% BPA (JPY) 58 -15,4% 150 +3,5% +0,3% Flux de trésorerie d’exploitation 92,4 +9,7% Flux de trésorerie disponible (Non-IFRS)(a)(b) -207,5 N/A (a) D’autres informations relatives à certaines mesures de Takeda non conformes aux IFRS sont publiées sur le site Web de Takeda, à la page des Relations avec les investisseurs, à l’adresse : https://www.takeda.com/investors/financial-results/. (b) Le flux de trésorerie disponible correspond aux flux de trésorerie générés par les activités d’exploitation, déductions faite des immobilisations corporelles («Property, Plant and Equipment, ou PP&E»), des actifs incorporels et des investissements, de toute autre trésorerie non disponible pour une utilisation commerciale ou générale immédiate par Takeda, et en ajoutant le produit des ventes des PP&E, ainsi que des ventes d’investissements et d’entreprises, déduction faite des espèces et des quasi-espèces cédées (c) Les résultats de base ajustent nos résultats déclarés calculés et présentés conformément aux normes IFRS afin de neutraliser l’effet des postes non liés aux activités principales de Takeda, tels que – dans la mesure où cela s’applique à chaque poste – les éléments non récurrents, les effets de la comptabilisation des achats et les coûts liés aux transactions, ainsi que les amortissements et dépréciations des immobilisations incorporelles et autres produits et charges opérationnels. (d) Le taux de change réel (qui est présenté conformément aux IFRS) est indiqué dans les colonnes « TCR ». La variation du taux de change constant (TCC) neutralise l’effet des comparaisons des taux de change d’une année sur l’autre en convertissant les résultats déclarés ou de base pour la période en cours en utilisant les taux de change correspondants de la même période de l’exercice précédent.

Prévisions pour l’exercice 2023 (inchangées depuis mai 2023)

(en milliards JPY) PRÉVISIONS

POUR L'EXERCICE 2023 EXERCICE 2023

ORIENTATIONS DE GESTION

Variations essentielles à TCC

(Non-IFRS) Chiffre d’affaires 3.840,0 Chiffre d’affaires de base 3.840,0 % de baisse à un chiffre Bénéfice d’exploitation déclaré 349,0 Bénéfice d’exploitation de base 1.015,0 baisse de 10 à 15% Bénéfice net déclaré 142,0 BPA(JPY) déclaré 91 BPA(JPY) de base 434 baisse de 20 à 25% Trésorerie disponible* 400,0 - 500,0 Dividende annuel par action (JPY) 188

* Les prévisions de flux de trésorerie disponibles reflètent les dépenses liées à l’acquisition du TAK-279 auprès de Nimbus (1,0 milliard USD) et à l’obtention d’une licence pour le fruquintinib auprès de HUTCHMED (400 millions USD). Au cours de l’exercice 2022, sur un paiement initial de 4,0 milliards USD lié à l’acquisition du TAK-279, Takeda a déjà versé 3,0 milliards USD. Pour le solde de 1,0 milliard USD, Takeda a payé 0,9 milliard USD en avril 2023. Reste 0,1 milliard USD à payer en août 2023.

Informations complémentaires sur les résultats du T1 2023 de Takeda

Des détails supplémentaires sur les résultats du T1 de l’exercice 2023 de Takeda ainsi que d’autres informations financières, notamment les hypothèses essentielles concernant les prévisions pour l’exercice 2023 et les projections de la direction, visiter le site (en anglais) : https://www.takeda.com/investors/financial-results/.

Pour plus d’informations sur les avancées commerciales de Takeda dans ses cinq domaines d’activité clés et les mises à jour du pipeline, visiter le site (en anglais) : https://takeda.info/qr2023_q1_qfr_en

À propos de Takeda

La société Takeda se consacre à l’amélioration de la santé des personnes et à la construction d’un avenir meilleur pour le monde. Nous avons pour but de découvrir et de fournir des traitements qui changent la vie des patients en nous concentrant sur nos principaux domaines thérapeutiques et commerciaux, notamment les maladies gastro-intestinales et inflammatoires, les maladies rares, les thérapies dérivées du plasma, l’oncologie, les neurosciences et les vaccins. En collaboration avec nos partenaires, nous visons à améliorer l’expérience des patients et à repousser les frontières des options de traitement grâce à notre pipeline dynamique et diversifié. Basée au Japon, Takeda est une société biopharmaceutique de premier plan fondée sur des valeurs et axée sur la R&D. Nous sommes guidés par notre engagement envers les patients, notre personnel et la planète. Répartis dans environ 80 pays et régions, nos employés sont motivés par notre raison d’être et par les valeurs qui nous définissent depuis plus de deux siècles. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.takeda.com.

Avis important

Aux fins des présentes, le terme « communiqué de presse » désigne le présent document, toute présentation orale, toute séance de questions-réponses et tout document écrit ou oral commenté ou distribué par Takeda Pharmaceutical Company Limited (« Takeda ») et ayant trait au présent communiqué de presse. Le présent communiqué de presse (y compris tout compte-rendu oral et toute séance de questions-réponses y relatifs) n’est pas censé constituer, représenter ou faire partie et ne constitue pas, ne représente pas ni ne fait partie d’une quelconque offre d’achat, d’acquisition, de souscription, d’échange, de vente ou de cession de valeurs mobilières, ou la sollicitation d’un vote ou d’une approbation dans une quelconque juridiction. Aucune action ou autre valeur mobilière n’est proposée au public par le biais du présent communiqué de presse. Aucune offre de valeurs mobilières ne sera faite aux États-Unis, sauf dans le cas d’un enregistrement en vertu de la loi U.S. Securities Act de 1933 et de ses amendements, ou d’une dérogation à celle-ci. Le présent communiqué de presse est diffusé (ainsi que les autres informations pouvant être fournies au destinataire) à condition d’être utilisé par le destinataire uniquement à des fins d’information (et non pour l’évaluation d’un investissement, d’une acquisition, d’une cession ou de toute autre transaction). Tout manquement à ces restrictions peut constituer une violation des lois sur les valeurs mobilières en vigueur.

Les sociétés dans lesquelles Takeda détient directement ou indirectement des investissements constituent des entités distinctes. Dans le présent communiqué de presse, le nom « Takeda » est parfois utilisé pour faire référence à Takeda et à ses filiales en général. De même, les termes « nous », « notre » et « nos » sont également utilisés pour désigner des filiales en général ou des personnes travaillant pour celles-ci. Ces expressions sont également utilisées lorsque l’identification de telle(s) société(s) ne sert aucun but utile.

Les noms de produits apparaissant dans le présent document sont des marques commerciales ou des marques déposées appartenant à Takeda ou à leurs propriétaires respectifs.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse et tout matériel diffusé en relation avec le présent communiqué de presse peuvent contenir des énoncés prospectifs, des convictions ou des opinions concernant les activités futures de Takeda, sa position et ses résultats d’exploitation futurs, et notamment des estimations, des prévisions, des objectifs et des plans pour Takeda. À titre d’exemple et sans limitation, les énoncés prospectifs incluent souvent des mots tels que «cibles», «plans», «croit», «espère», «continue», «s’attend», «vise», «entend», «assure», «va», «peut», «devrait», «serait», «pourrait», «anticipe», «estime», «prévoit» ou des expressions similaires ou leur contraire. Ces énoncés prospectifs sont basés sur des hypothèses concernant de nombreux facteurs importants, en particulier les suivants, qui pourraient aboutir à ce que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par les énoncés prospectifs : les circonstances économiques entourant l’activité mondiale de Takeda, notamment les conditions économiques générales au Japon et aux États-Unis ; les pressions et développements concurrentiels ; les modifications des lois et règlements applicables, notamment les réformes mondiales en matière de soins de santé ; les défis inhérents au développement de nouveaux produits, notamment les incertitudes relatives aux succès cliniques, aux décisions des autorités réglementaires et au calendrier de celles-ci les incertitudes relatives au succès commercial des produits nouveaux et existants ; les difficultés ou les retards liés à la fabrication des produits; les fluctuations des taux d’intérêt et des taux de change les plaintes ou les préoccupations concernant l’innocuité ou l’efficacité des produits commercialisés ou des produits candidats ; l’impact des crises sanitaires, comme la nouvelle pandémie de coronavirus, sur Takeda et ses clients et fournisseurs, y compris sur les gouvernements étrangers des pays où Takeda opère, ou sur d’autres aspects de ses activités ; le moment et l’impact des efforts d’intégration post-fusion avec les sociétés acquises; la capacité de céder des actifs qui ne sont pas essentiels aux activités de Takeda et le moment de ces désinvestissements ; la mesure dans laquelle nos actions internes d’économie d’énergie et les avancées futures en matière d’énergie renouvelable et de technologies énergétiques à faible émission de carbone nous permettront de réduire nos émissions de gaz à effet de serre ; et d’autres facteurs identifiés dans le dernier rapport annuel de Takeda publié sur formulaire 20-F et dans les autres rapports de Takeda déposés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, disponibles sur le site Web de Takeda à l’adresse : https://www.takeda.com/investors/sec-filings/ ou sur : www.sec.gov. Takeda ne s’engage aucunement à mettre à jour les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse ou toute autre déclaration prospective que la Société pourrait diffuser, sauf si la loi ou les règles de la Bourse l’exigent. Les performances passées ne sont pas un indicateur des résultats futurs et les résultats ou déclarations de Takeda figurant dans le présent communiqué de presse ne sont pas nécessairement représentatifs, et ne sont pas une estimation, une prévision, une garantie ou une projection des résultats futurs de Takeda.

Informations financières et concernant certaines mesures financières non-IFRS

Les états financiers de Takeda sont préparés conformément aux normes IFRS (pour : International Financial Reporting Standards, ou normes internationales d’information financière).

Le présent communiqué de presse et les documents distribués en rapport avec le présent communiqué de presse contiennent certaines mesures financières qui ne sont pas présentées conformément aux normes « IFRS », telles que le chiffre d’affaires des activités de base, le bénéfice d’exploitation de base, le bénéfice net de base, le BPA de base, les variations à taux de change constant (TCC), l’endettement net, le BAIIA, le BAIIA ajusté, et le flux de trésorerie disponible. La direction de Takeda évalue les résultats et prend ses décisions d’investissement et d’exploitation en utilisant à la fois des mesures conformes et des mesures non conformes aux normes IFRS incluses dans cette présentation. Ces mesures non déterminées selon les normes IFRS excluent certains éléments du résultat, des charges et des flux de trésorerie qui sont inclus ou calculés différemment par rapport aux mesures les plus comparables présentées conformément aux normes IFRS. En incluant ces mesures non déterminées selon les normes IFRS, la direction entend fournir aux investisseurs des informations supplémentaires permettant d’analyser plus en détail les performances et les principaux résultats de Takeda, et notamment de contrôler l’effet des fluctuations des taux de change. Les mesures non-IFRS de Takeda ne sont pas préparées conformément aux IFRS et doivent être considérées comme un complément et non comme un substitut aux mesures préparées conformément aux normes IFRS (que nous appelons parfois mesures « déclarées »). Les investisseurs sont invités à examiner les définitions et les rapprochements des mesures financières non-IFRS avec les mesures IFRS les plus directement comparables, qui se trouvent dans l’annexe financière jointe à la fin de la présentation aux investisseurs du T1 de l’exercice 2023 de Takeda (disponible à l’adresse : takeda.com/investors/financial-results).

Informations médicales

Le présent communiqué de presse contient des informations relatives à des produits qui peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays, ou peuvent l’être sous diverses marques de commerce, pour diverses indications, selon divers dosages ou doses. Aucune disposition des présentes ne doit être considérée comme une sollicitation, une promotion ou une publicité de quelque médicament sur ordonnance que ce soit, y compris ceux en cours de développement.

Pour la définition des « produits de croissance et de lancement », veuillez vous reporter à la diapositive 14 de la présentation aux investisseurs du 1er trimestre de l’exercice 2023 de Takeda (disponible à l’adresse : takeda.com/investors/financial-results).

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20230726285108/fr/