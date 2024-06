Takeda a présenté les résultats positifs de son étude de phase 2b, randomisée, en double aveugle et contrôlée par placebo, évaluant l'innocuité, la tolérabilité et l'efficacité du mezagitamab (TAK-079) chez des patients atteints de thrombocytopénie immunitaire primaire (PTI) persistante ou chronique, un trouble rare de la coagulation à médiation immunitaire. Le PTI se caractérise par une destruction accélérée des plaquettes dans le sang, ce qui entraîne une diminution du nombre de plaquettes et une augmentation des saignements qui peuvent être débilitants. Ces données (Abstract #LB 01.1) ont été présentées lors de la session orale Late-Breakthrough du 32ème Congrès de la Société Internationale de Thrombose et d'Hémostase (ISTH) à Bangkok, Thaïlande.

Takeda prévoit de lancer un essai mondial de phase 3 du mezagitamab chez des patients atteints de PTI au cours du second semestre de l'année fiscale 2024. L'essai TAK-079-1004 (NCT04278924) évalue trois doses différentes de mezagitamab sous-cutané (100 mg, 300 mg et 600 mg) par rapport à un placebo, administrées une fois par semaine pendant huit semaines à des patients atteints de PTI primaire chronique ou persistant, suivies d'un suivi d'innocuité de >8 semaines. Le critère d'évaluation principal est le pourcentage de patients présentant au moins un effet indésirable apparu au cours du traitement (TEAE) de grade 3 ou plus, un effet indésirable grave (SAE) et un effet indésirable (AE) entraînant l'arrêt du mezagitamab.2 Les critères d'évaluation secondaires comprenaient la réponse plaquettaire, la réponse plaquettaire complète, la réponse plaquettaire cliniquement significative et la réponse plaquettaire hémostatique.

Les résultats de l'essai de phase 2b ont montré que le traitement par mezagitamab améliorait la réponse plaquettaire par rapport au placebo, pour les trois doses de mezagitamab testées. Les patients traités par le mezagitamab ont présenté des augmentations rapides et soutenues du nombre de plaquettes (au-dessus du seuil thérapeutique de 50 000/µL)4, qui ont persisté huit semaines après la dernière dose jusqu'à la semaine 16, illustrant les effets rapides et post-thérapeutiques du mezagitamab sur la réponse plaquettaire. Toutes les différentes mesures de la réponse plaquettaire évaluées ont été obtenues chez les patients traités par la dose de 600 mg de mezagitamab, en particulier 81,8 % ont obtenu une réponse plaquettaire complète, 90,9 % une réponse plaquettaire cliniquement significative et 100 % une réponse plaquettaire hémostatique.

Les patients traités par le mezagitamab ont été moins nombreux que les patients sous placebo à présenter un EI hémorragique lié à l'activité de la maladie (17,9 % contre 46,2 %, respectivement). Dans cette étude, le mezagitamab a présenté un profil de sécurité favorable chez les patients atteints de PTI, sans nouveaux signaux de sécurité et en accord avec les études antérieures sur le mezagitamab.1 Les taux d'EIT conduisant à l'arrêt du traitement, d'EIT de grade >3 et d'EIG, entre les groupes de dose de mezagitamab combinés par rapport au placebo, étaient respectivement de 14,3 % contre 0 %, 17,9 % contre 23,1 %, et 14,3 % contre 7,7 %. Le mezagitamab est un anticorps monoclonal d'immunoglobuline IgG1 entièrement humain, qui présente une forte affinité pour les cellules exprimant le CD38 (y compris les plasmablastes, les plasmocytes et les cellules tueuses naturelles), ce qui entraîne leur déplétion.

Le traitement par mezagitamab est conçu pour améliorer rapidement et durablement la réponse plaquettaire et pour rétablir le nombre de plaquettes à des niveaux fonctionnels. Le mezagitamab a déjà reçu la désignation de médicament orphelin pour le traitement du PTI et la désignation Fast Track pour le traitement du PTI chronique/persistant de la part de la Food and Drug Administration américaine. Le mézagitamab est un composé expérimental dont l'utilisation n'a été approuvée par aucune autorité réglementaire.

Les données présentées lors de la session orale Late-Breakthrough de l'ISTH proviennent d'une analyse intermédiaire pré-spécifiée de l'essai de phase 2b, une étude randomisée, en double aveugle, contrôlée par placebo, évaluant la sécurité, la tolérance et l'efficacité du mezagitamab chez des patients souffrant de PTI primaire persistant ou chronique. L'étude comporte deux parties : 25 participants ont été randomisés (1:1:1) pour recevoir 100 mg ou 300 mg de mezagitamab ou un placebo dans la partie A, tandis que 16 participants ont été randomisés (2:1) pour recevoir 600 mg de mezagitamab ou un placebo dans la partie B. Les participants ont reçu une fois par semaine du mezagitamab par voie sous-cutanée ou un placebo pendant 8 doses, suivies de =8 semaines de suivi de l'innocuité. Le critère d'évaluation principal est le pourcentage de patients présentant des EIT, y compris des événements de grade 3 ou plus, des EIG et des EI conduisant à l'arrêt du mezagitamab.

Les critères d'évaluation secondaires de l'efficacité comprennent et sont définis comme suit réponse plaquettaire (numération plaquettaire = 50 000/µL et = 20 000/µL au-dessus des valeurs initiales) ; réponse plaquettaire complète (numération plaquettaire = 100 000/µL) ; réponse plaquettaire cliniquement significative (numération plaquettaire = 20 000/µL au-dessus des valeurs initiales) ; et réponse hématologique.L au-dessus de la valeur initiale) ; et réponse plaquettaire hémostatique (participants avec une numération plaquettaire initiale < 15 000/µL qui atteignent une numération plaquettaire de =30 000/µL et =20 000/µL au-dessus de la valeur initiale).2 Pour tous les critères d'efficacité secondaires, la numération plaquettaire doit être atteinte lors d'au moins deux visites sans traitement de secours autorisé par la période de dosage au cours des quatre semaines précédentes et sans autre traitement de secours antérieur.