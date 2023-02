Takeda présente les résultats positifs de l'étude de phase 3 du védolizumab pour la prévention de la maladie aiguë du greffon contre l'hôte (aGvHD) chez les patients subissant une greffe allogénique de cellules souches hématopoïétiques (allo-HCT)

Takeda a annoncé les dernières données de l'étude de phase 3 GRAPHITE présentées lors des réunions Tandem 2023, démontrant que le vedolizumab a permis une amélioration statistiquement significative et cliniquement significative de la survie sans aGvHD du tractus gastro-intestinal inférieur (GI) au 180e jour après une allo-CCTH, sans différence pertinente dans le profil de sécurité par rapport au placebo. L'aGvHD intestinale est une complication grave caractérisée par une inflammation du tractus gastro-intestinal qui peut affecter les patients subissant une allo-HCT, un traitement courant des cancers du sang. L'étude de phase 3, randomisée, en double aveugle, contrôlée par placebo et multicentrique GRAPHITE a évalué l'efficacité et l'innocuité du vedolizumab en tant que prophylaxie de l'aGvHD intestinale chez les patients subissant une allo-TCS provenant de donneurs non apparentés pour le traitement d'hémopathies malignes.

L'étude a atteint son critère principal, le vedolizumab ayant permis une amélioration statistiquement significative de la survie sans aGvHD intestinale par rapport au placebo au jour 180 après l'allo-CCS (85,5% des patients dans le bras vedolizumab contre 70.9 % dans le groupe placebo [HR=0,45 ; IC à 95 % : 0,27, 0,73 ; p < 0,001]).1 La supériorité statistiquement significative du vedolizumab par rapport au placebo a également été démontrée pour la survie sans aGvHD intestinale et sans rechute au jour +180 (HR= 0.56, IC à 95 % : 0,37, 0,86 ; p = 0,0043), et pour la survie sans aGvHD de grade C-D (avec atteinte de tout organe) au jour +180 (HR : 0,59, IC à 95 % : 0,39, 0,91 ; p = 0,0204).1 En outre, aucune différence pertinente n'a été observée dans le profil de sécurité entre les groupes vedolizumab et placebo, et aucun nouveau signal de sécurité n'a été identifié. Des événements indésirables liés au traitement ont été rapportés chez 24,8 % contre 28,4 %, et des événements indésirables graves liés au traitement chez 8,5 % contre 6,5 % des patients traités par placebo contre vedolizumab, respectivement. Les événements indésirables les plus fréquents présentant un intérêt particulier étaient les réactions d'hypersensibilité (placebo 82,4 %, vedolizumab 79,3 %), les infections graves (placebo 67,3 %, vedolizumab 74,0 %) et les lésions hépatiques (placebo 41,8 %, vedolizumab 40,2 %).

L'aGvHD intestinale peut survenir après une transplantation de cellules souches lorsque les cellules immunitaires du donneur (le greffon) considèrent le corps du receveur (l'hôte) comme étranger et attaquent les organes et les tissus. La aGvHD intestinale est à l'origine de la majorité de la morbidité et de la mortalité associées à la GvHD. La prévention efficace de l'aGvHD, en particulier avec l'implication de l'intestin inférieur, a été un objectif thérapeutique important pour les médecins lorsque les patients subissent une allo-HCT.