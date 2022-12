Takeda présentera des données à l'occasion du 64e congrès annuel de la Société américaine d'hématologie, démontrant son engagement envers les patients atteints de cancers hématologiques et d'autres maladies du sang

− La société présentera 15 résumés financés par la société et neuf résumés collaboratifs sur les sujets de l’oncologie et de l’hématologie

− Les présentations orales incluent les résultats actualisés de l’essai OPTIC de Phase 3 sur ICLUSIG® (ponatinib) et de la première étude de Phase 1/2 sur l'homme du modakafusp alfa (TAK-573)

Takeda (TSE:4502/NYSE:TAK) a annoncé aujourd'hui qu’elle présentera 15 résumés financés par la société lors du 64e congrès annuel de la Société américaine d’hématologie (ASH), qui se tient à la Nouvelle-Orléans du 10 au 13 décembre 2022. La dernière étude de Takeda est axée sur l’amélioration des résultats à long terme pour les patients atteints de maladies hématologiques.

Les présentations de Takeda incluront des séances orales détaillant une mise à jour après trois ans de l’essai OPTIC de Phase 3 démontrant l’efficacité et l’innocuité d’ICLUSIG® (ponatinib) chez les patients souffrant de leucémie myéloïde chronique en phase chronique (LMC-PC) résistante, et les résultats de la première étude de Phase 1/2 sur l'homme du modakafusp alfa (TAK-573) chez des patients atteints d’un myélome multiple récidivant/réfractaire.

« Notre dernière étude est axée sur l’évaluation de mécanismes d'action innovants, ainsi que sur l’optimisation de traitements approuvés pour améliorer les résultats à long terme et bien mieux comprendre et répondre aux besoins non satisfaits des patients pour un éventail de maladies hématologiques », a affirmé Awny Farajallah, D.M., responsable des affaires médicales mondiales en oncologie chez Takeda. « Nous nous réjouissons à l’idée de partager nos derniers résultats d’essais cliniques et des données issues du monde réel, avec comme objectif de contribuer à une vision plus globale de l’expérience des patients et, au final, à d’importantes améliorations des soins. »

La liste complète des résumés financés par la société, qui inclut des données pour le myélome multiple, le lymphome, la leucémie, la maladie de von Willebrand et l'hémophilie, est consultable ici.

Le modakafusp alfa (TAK-573) est un composé expérimental dont l’utilisation n’a pas été approuvée par l'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA), l’Agence européenne des médicaments (EMA) ou une quelconque autre autorité de régulation.

À propos des comprimés d’ICLUSIG® (ponatinib)

ICLUSIG est un inhibiteur de la kinase ciblant la protéine BCR::ABL1, une tyrosine-kinase anormale qui est exprimée dans la LMC et la leucémie lymphoblastique aiguë à chromosome Philadelphie positif (LLA Ph+). ICLUSIG est un médicament anticancéreux ciblé développé à l'aide d'une plateforme de conception médicamenteuse computationnelle et structurelle, spécialement conçu pour inhiber l'activité de la protéine BCR::ABL1 et de ses mutations. ICLUSIG inhibe non seulement la protéine BCR::ABL1 native, mais aussi toutes les mutations de cette protéine résistantes aux traitements, y compris la mutation T315I, la plus résistante. ICLUSIG a reçu une approbation totale de la FDA en novembre 2016. ICLUSIG est indiqué pour le traitement des patients adultes atteints de LMC en phase chronique (PC) avec une résistance ou une intolérance à au moins deux inhibiteurs de la kinase précédents, de LMC ou de LLA Ph+ en phase accélérée (PA) ou en phase blastique (PB) pour lesquels aucun autre inhibiteur de la kinase n’est indiqué, de LMC T315I+ (en phase chronique, accélérée ou blastique) ou de LLA Ph+ T315I+. ICLUSIG n'est pas indiqué ni recommandé pour le traitement des patients souffrant d’une LMC-PC récemment diagnostiquée.

INFORMATIONS IMPORTANTES SUR L’INNOCUITÉ

MISE EN GARDE : ÉVÉNEMENTS OCCLUSIFS ARTÉRIELS, ÉVÉNEMENTS DE THROMBOEMBOLIE VEINEUSE, INSUFFISANCE CARDIAQUE et HÉPATOTOXICITÉ Veuillez consulter les informations de prescription complètes pour prendre connaissance de l'avertissement encadré complet. Des événements occlusifs artériels (EOA), incluant des décès, se sont produits chez des patients traités par ICLUSIG. Parmi les EOA figurent l'infarctus du myocarde fatal, l'accident vasculaire cérébral, la sténose des grosses artères du cerveau, la maladie vasculaire périphérique grave et le besoin de réaliser des procédures urgentes de revascularisation. Des patients avec ou sans facteur de risque cardiovasculaire, dont des patients âgés de 50 ans ou moins, ont subi ces événements. Surveiller tout signe d’EOA. Interrompre ou arrêter ICLUSIG en fonction de la gravité. Toute décision de reprendre le traitement à base d'ICLUSIG doit se fonder sur une évaluation du rapport bénéfice/risque.

Des événements thromboemboliques veineux (ETV) sont survenus chez des patients traités par ICLUSIG. Surveiller tout signe d’ETV. Interrompre ou arrêter ICLUSIG en fonction de la gravité.

Une insuffisance cardiaque, dans certains cas fatale, est survenue chez des patients traités par ICLUSIG. Surveiller tout signe d’insuffisance cardiaque et prendre en charge les patients selon les indications cliniques. Interrompre ou arrêter le traitement par ICLUSIG en cas d'apparition ou d'aggravation d'une insuffisance cardiaque.

Des cas d'hépatotoxicité, d'insuffisance hépatique et des décès sont survenus chez des patients traités par ICLUSIG. Surveiller la fonction hépatique. Interrompre ou arrêter ICLUSIG en fonction de la gravité.

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS

Événements occlusifs artériels (EOA) : Des EOA, dont certains mortels, sont survenus chez des patients ayant reçu ICLUSIG dans les essais OPTIC et PACE. Parmi ceux-ci figuraient des événements cardiovasculaires, cérébrovasculaires et vasculaires périphériques. L’incidence des EOA dans l’essai OPTIC (45 mg->15 mg) était de 14 % de 94 patients ; 6 % ont subi des événements de grade 3 ou 4. Dans l’essai PACE, l’incidence des EOA était de 26 % de 449 patients ; 14 % ont subi des événements de grade 3 ou 4. Des EOA mortels sont survenus chez 2,1 % des patients dans l’essai OPTIC, et chez 2 % des patients dans l’essai PACE. Certains patients dans PACE ont subi une occlusion vasculaire récurrente ou multisites. Des patients avec ou sans facteur de risque cardiovasculaire, dont des patients âgés de 50 ans ou moins, ont subi ces événements. Les facteurs de risque les plus courants observés avec ces événements dans PACE ont été des antécédents d'hypertension, d'hypercholestérolémie et de cardiopathie non ischémique. Dans OPTIC comme dans PACE, les EOA ont été plus fréquents à mesure que l'âge augmente.

Dans OPTIC, les patients avec une hypertension ou un diabète non contrôlé et les patients avec une maladie cardiovasculaire cliniquement significative, non contrôlée ou active ont été exclus. Dans PACE, les patients avec une hypertriglycéridémie non contrôlée et ceux avec une maladie cardiovasculaire cliniquement significative ou active dans les trois mois précédent la première dose d’ICLUSIG ont été exclus. Déterminer si les avantages d’ICLUSIG sont susceptibles d’être supérieurs aux risques.

Surveiller tout signe d’EOA. Interrompre, puis reprendre la prise d’ICLUSIG avec la même dose, ou une dose réduite, ou arrêter ICLUSIG en fonction de la récidive/gravité. Toute décision de reprendre le traitement à base d'ICLUSIG doit se fonder sur une évaluation du rapport bénéfice/risque.

Événements thromboemboliques veineux (ETV) : Des ETV graves ou sévères sont survenus chez des patients ayant reçu ICLUSIG. Dans l’essai PACE, des ETV sont survenus chez 6 % des 449 patients, dont des ETV graves ou sévères (de grade 3 ou 4) chez 5,8 % des patients. Parmi les ETV, on peut citer des cas de thrombose veineuse profonde, d’embolie pulmonaire, de thrombophlébite superficielle, d’occlusion veineuse rétinienne et de thrombose veineuse rétinienne avec perte de la vision. L’incidence était supérieure chez les patients avec une LLA Ph+ (9 % des 32 patients) et une LMC-PB (10 % des 62 patients). L’un des 94 patients dans OPTIC a subi un ETV (une occlusion veineuse rétinienne de grade 1). Surveiller tout signe d’ETV. Interrompre, puis reprendre la prise d’ICLUSIG avec la même dose, ou une dose réduite, ou arrêter ICLUSIG en fonction de la récidive/gravité.

Insuffisance cardiaque : Des événements d'insuffisance cardiaque mortels, graves ou sévères sont survenus chez des patients ayant reçu ICLUSIG. Dans PACE, des cas d’insuffisance cardiaque sont apparus chez 9 % des 449 patients ; 7 % étaient graves ou sévères (de grade 3 ou supérieur). Des cas d’insuffisance cardiaque sont apparus chez 13 % des 94 patients dans OPTIC ; 1,1 % étaient graves ou sévères (de grade 3 ou 4). Dans PACE, les événements d'insuffisance cardiaque les plus fréquemment signalés (≥2 %) ont été l’insuffisance cardiaque congestive (3,1 %), une diminution de la fraction d'éjection (2,9 %) et l’insuffisance cardiaque (2 %). Dans OPTIC, les événements d’insuffisance cardiaque les plus fréquemment signalés (chez plus de 1 patient chaque) ont été une hypertrophie ventriculaire gauche (3,2 %) et une augmentation des niveaux de peptides natriurétiques cérébraux (3,2 %). Surveiller l’apparition chez les patients de signes ou symptômes évocateurs d’une insuffisance cardiaque et traiter l'insuffisance cardiaque selon les indications cliniques. Interrompre, puis reprendre la prise d’ICLUSIG avec une dose réduite ou arrêter ICLUSIG en cas d'apparition ou d'aggravation d'une insuffisance cardiaque.

Hépatotoxicité : ICLUSIG peut provoquer une hépatotoxicité, notamment une insuffisance hépatique, et le décès. Une insuffisance hépatique fulminante conduisant au décès est survenue chez 3 patients, l’un d’entre eux ayant subi une insuffisance hépatique dans un délai d’une semaine après le début de la prise d’ICLUSIG. Ces cas mortels sont survenus chez des patients atteints d’une LMC-PB ou d’une LLA Ph+. Une hépatotoxicité est survenue chez 28 % des 94 patients dans l’essai OPTIC et chez 32 % des 449 patients dans l’essai PACE. Des hépatotoxicités de grade 3 ou 4 sont survenues dans OPTIC (6 % des 94 patients) et dans PACE (13 % des 449 patients). Les événements hépatotoxiques les plus fréquents ont été des élévations de l'ASAT, de l’ALAT, de la gamma-GT, de la bilirubine et de la phosphatase alcaline. Surveiller la fonction hépatique au début du traitement, puis au moins une fois par mois ou selon les indications cliniques. Interrompre, puis reprendre à une dose réduite, ou arrêter ICLUSIG en fonction de la récidive/gravité.

Hypertension : Des cas graves ou sévères d’hypertension, notamment de crise hypertensive, sont survenus chez des patients ayant reçu ICLUSIG. Certains patients peuvent nécessiter une intervention clinique urgente en raison d'une hypertension associée à un état de confusion, à des maux de tête, à des douleurs thoraciques ou à un essoufflement. Surveiller la tension artérielle au début du traitement, puis selon les indications cliniques, et traiter l'hypertension selon les indications cliniques. Interrompre le traitement, réduire la dose ou cesser la prise d’ICLUSIG si l’hypertension ne peut être contrôlée médicalement. En cas de détérioration significative, d'hypertension labile ou résistante aux traitements, interrompre ICLUSIG et envisager un diagnostic de sténose artérielle rénale.

Pancréatite : Des cas graves ou sévères de pancréatite sont survenus chez des patients ayant reçu ICLUSIG. Des élévations de la lipase et de l’amylase se sont également produites. Dans la majorité des cas ayant conduit à une modification de la dose ou à une interruption du traitement, la pancréatite a disparu dans un délai de deux semaines. Surveiller la lipase sérique toutes les deux semaines pendant les deux premiers mois, puis mensuellement ou selon les indications cliniques. Envisager un contrôle supplémentaire de la lipase sérique chez les patients présentant des antécédents de pancréatite ou d'abus d'alcool. Interrompre, puis reprendre la prise d’ICLUSIG avec la même dose, ou une dose réduite, ou arrêter ICLUSIG en fonction de la gravité. Apprécier la possibilité d’une pancréatite lorsque l’élévation de la lipase est accompagnée de symptômes abdominaux.

Toxicité accrue en cas de LMC en phase chronique nouvellement diagnostiquée : Lors d'un essai clinique prospectif randomisé sur le traitement de première intention de patients atteints de LMC-PC nouvellement diagnostiquée, une dose quotidienne de 45 mg d’ICLUSIG en monothérapie a multiplié par deux le risque d’effets indésirables graves par rapport à une dose quotidienne de 400 mg d’imatinib en monothérapie. La durée médiane d’exposition au traitement était inférieure à 6 mois. L’essai a été interrompu pour des raisons de sécurité. Des occlusions et thromboses artérielles et veineuses sont survenues au moins deux fois plus souvent dans le groupe ICLUSIG que dans le groupe imatinib. En comparaison des patients traités par imatinib, ceux traités par ICLUSIG ont affiché une incidence supérieure de myélosuppression, de pancréatite, d’hépatotoxicité, d’insuffisance cardiaque, d’hypertension et de troubles des tissus cutanés et sous-cutanés. ICLUSIG n'est pas indiqué ni recommandé pour le traitement des patients souffrant d’une LMC-PC récemment diagnostiquée.

Neuropathie : Des cas de neuropathie périphérique et crânienne sont survenus chez des patients dans les essais OPTIC et PACE. Dans PACE, certains de ces événements étaient de grade 3 ou 4. Surveiller l’apparition chez les patients de symptômes de neuropathie comme l’hypoesthésie, l’hyperesthésie, la paresthésie, l’inconfort, une sensation de brûlure, une douleur ou faiblesse neuropathique. Interrompre, puis reprendre la prise d’ICLUSIG avec la même dose, ou une dose réduite, ou arrêter ICLUSIG en fonction de la récidive/gravité.

Toxicité oculaire : Des cas graves ou sévères de toxicité oculaire ayant entraîné une cécité ou une vision floue sont survenus chez des patients traités par ICLUSIG. Les toxicités oculaires les plus fréquentes survenues dans les essais OPTIC et PACE ont été des cas de sécheresse oculaire, de vision floue et de douleur oculaire. Les toxicités rétiniennes ont inclus des cas de dégénérescence maculaire liée à l'âge, d'œdème maculaire, d’occlusion veineuse rétinienne, d’hémorragie rétinienne et de corps flottants vitréens. Réaliser des examens complets de la vue en début de traitement, puis périodiquement au cours du traitement.

Hémorragies : Des événements hémorragiques mortels et graves sont survenus chez des patients ayant reçu ICLUSIG. Des hémorragies fatales sont survenues dans PACE et des hémorragies graves sont survenues dans les essais OPTIC et PACE. Dans PACE, l’incidence des événements hémorragiques graves a été supérieure chez les patients atteints de LMC-PA, de LMC-PB ou de LLA Ph+. Les hémorragies gastro-intestinales et les hématomes sous-duraux ont été les hémorragies graves les plus couramment signalées. Les événements sont souvent survenus chez des patients présentant une thrombocytopénie de grade 4. Surveiller tout signe d’hémorragie et prendre en charge les patients selon les indications cliniques. Interrompre, puis reprendre la prise d’ICLUSIG avec la même dose, ou une dose réduite, ou arrêter ICLUSIG en fonction de la récidive/gravité.

Rétention hydrique : Des événements de rétention hydrique, mortels et graves, sont survenus chez des patients ayant reçu ICLUSIG. Dans PACE, un cas d’œdème cérébral s’est révélé fatal et parmi les événements graves figurent des cas d'épanchement pleural, d’épanchement péricardique et d’œdème de Quincke. Surveiller l’apparition d’une rétention hydrique et prendre en charge les patients selon les indications cliniques. Interrompre, puis reprendre la prise d’ICLUSIG avec la même dose, ou une dose réduite, ou arrêter ICLUSIG en fonction de la récidive/gravité.

Arythmies cardiaques : Des arythmies cardiaques, dont des arythmies ventriculaires et atriales, sont survenues chez des patients dans les essais OPTIC et PACE. Pour certains patients, les événements ont été graves ou sévères (de grade 3 ou 4) et ont nécessité une hospitalisation. Surveiller les signes et symptômes évoquant un rythme cardiaque lent (évanouissement, vertiges) ou un rythme cardiaque rapide (douleurs thoraciques, palpitations ou vertiges) et prendre en charge les patients selon les indications cliniques. Interrompre, puis reprendre la prise d’ICLUSIG avec la même dose, ou une dose réduite, ou arrêter ICLUSIG en fonction de la récidive/gravité.

Myélosuppression : Des événements de grade 3 ou 4 de neutropénie, de thrombocytopénie et d’anémie sont survenus chez des patients dans OPTIC et dans PACE. L’incidence des cas de myélosuppression était supérieure chez les patients atteints de LMC-PA, de LMC-PB ou de LLA Ph+ que chez ceux atteints de LMC-PC. Réaliser une numération globulaire complète toutes les deux semaines au cours des trois premiers mois, puis une fois par mois ou selon les indications cliniques. Si le NAN est inférieur à 1 x 109/L ou si les plaquettes sont inférieures à 50 x 109/L, interrompre la prise d’ICLUSIG jusqu’à ce que le NAN atteigne au moins 1,5 x 109/L et que les plaquettes atteignent au moins 75 x 109/L, puis reprendre avec la même dose ou une dose réduite.

Syndrome de lyse tumorale (SLT) : Des cas graves de SLT ont été signalés chez des patients traités par ICLUSIG dans OPTIC comme dans PACE. S'assurer d’une hydratation adéquate et traiter les hauts niveaux d'acide urique avant de commencer la prise d’ICLUSIG.

Syndrome de leucoencéphalopathie postérieure réversible (SLEPR) : Des cas de SLEPR (également appelé syndrome d'encéphalopathie postérieure réversible) ont été signalés chez des patients ayant reçu ICLUSIG. Les patients peuvent présenter des signes et symptômes neurologiques, des troubles visuels et de l’hypertension. Un diagnostic est effectué avec des observations positives sur l'imagerie par résonance magnétique (IRM) du cerveau. Interrompre la prise d’ICLUSIG jusqu'à leur disparition. L'innocuité de la reprise d’ICLUSIG chez les patients après résolution du SLEPR est inconnue.

Troubles de la cicatrisation des plaies et perforation gastro-intestinale : Des troubles de la cicatrisation des plaies sont survenus chez des patients ayant reçu ICLUSIG. Suspendre la prise d’ICLUSIG pendant au moins 1 semaine avant une intervention chirurgicale élective. Ne pas administrer pendant au moins 2 semaines après une chirurgie majeure et jusqu’à cicatrisation adéquate des plaies. L'innocuité de la reprise d’ICLUSIG après résolution des complications de cicatrisation des plaies n’a pas été établie. Des cas de perforation gastro-intestinale ou de fistule sont apparus chez des patients recevant ICLUSIG. Interrompre définitivement la prise du médicament chez les patients présentant une perforation gastro-intestinale.

Toxicité embryo-fœtale : Sur la base de son mécanisme d'action et des résultats d’études réalisées sur des animaux, ICLUSIG peut nuire au fœtus en cas d'administration à une femme enceinte. Les femmes enceintes doivent être informées du risque potentiel pour le fœtus. Conseiller aux femmes en âge de procréer d'utiliser un moyen de contraception efficace durant le traitement par ICLUSIG et pendant 3 semaines après la prise de la dernière dose.

EFFETS INDÉSIRABLES

Les effets indésirables les plus fréquents (>20 %) ont été les éruptions cutanées et conditions associées, l’arthralgie, les douleurs abdominales, les maux de tête, la constipation, la sécheresse cutanée, l’hypertension, la fatigue, la rétention hydrique et l’œdème, la pyrexie, les nausées, la pancréatite/l’élévation de la lipase, l’hémorragie, l’anémie, le dysfonctionnement hépatique et les EOA. Les anomalies de laboratoire de grade 3 ou 4 les plus fréquentes (>20 %) ont été une diminution de la numération plaquettaire, une diminution de la numération cellulaire des neutrophiles et une diminution des globules blancs.

Pour signaler des EFFETS INDÉSIRABLES PRÉSUMÉS, contactez Takeda Pharmaceuticals au 1-844-817-6468 ou la FDA au 1-800-FDA-1088 ou via le site www.fda.gov/medwatch.

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Puissants inhibiteurs du CYP3A : Éviter l'administration concomitante ou réduire la dose d’ICLUSIG si l'administration concomitante ne peut être évitée.

Puissants inducteurs du CYP3A : Éviter l'administration concomitante.

UTILISATION DANS DES POPULATIONS PARTICULIÈRES

Allaitement : Conseiller aux femmes de ne pas allaiter pendant un traitement par ICLUSIG, et pendant six jours suite à la prise de la dernière dose

Femmes et hommes en âge de procréer : Confirmer une éventuelle grossesse chez les femmes en âge de procréer avant de débuter un traitement par ICLUSIG.

Le ponatinib est susceptible d’altérer la fertilité chez la femme et on ignore si ces effets sont réversibles.

Insuffisance hépatique préexistante : Réduire la dose initiale d’ICLUSIG à 30 mg par voie orale une fois par jour pour les patients avec une insuffisance hépatique préexistante, car ces patients sont davantage susceptibles de présenter des effets indésirables que les patients avec une fonction hépatique normale.

Engagement de Takeda vis-à-vis de l’oncologie

Chez Takeda Oncology, nous sommes unis par notre aspiration à soigner le cancer et motivés chaque jour à faire plus d'efforts pour les patients avec des options de traitement limitées ou inefficaces. Notre structure flexible et notre solide expertise interne sont complétées par un réseau de partenariats qui optimisent notre capacité à rechercher, à développer et à proposer des médicaments transformateurs aux personnes atteintes du cancer. Mettant à profit des décennies de leadership dans l’oncologie et un portefeuille de médicaments homologués pour les cancers hématologiques et les tumeurs solides, nous faisons progresser un portefeuille de pointe axé sur la puissance de l'immunité naturelle. Avec l’inspiration des patients et l’innovation venue de partout, notre objectif est d’introduire de nouvelles catégories d’immunothérapies pouvant conduire à des réponses importantes et durables, de sorte que davantage de patients puissent bénéficier et avoir accès à des médicaments innovants.

Engagement de Takeda vis-à-vis de l’hématologie

Takeda est un leader dans le domaine de l’hémophilie avec la plus longue tradition et le plus important portefeuille de produits leaders du marché, appuyé par des profils d'innocuité et d'efficacité établis et des décennies d'expérience dans le monde réel. Cela fait plus de 70 ans que nous stimulons l'innovation pour les patients et nous disposons d’un vaste portefeuille de 11 produits couvrant de multiples troubles de la coagulation. Notre expérience en tant que leader en hématologie signifie que nous sommes bien préparés pour répondre aux besoins actuels alors que nous menons d'autres développements dans les soins des troubles sanguins. Conjointement avec le milieu de l'hématologie, nous élevons les attentes pour le futur, incluant le diagnostic précoce, une protection précoce et complète contre les saignements, ainsi que des soins aux patients plus personnalisés.

À propos de Takeda

Takeda est un leader biopharmaceutique mondial, fondé sur des valeurs et axé sur la R&D, dont le siège social se trouve au Japon. Guidée par son engagement envers les patients, ses collaborateurs et la planète, l'entreprise s'engage à découvrir et à fournir des traitements qui changent la vie. Takeda concentre ses efforts de R&D sur quatre domaines thérapeutiques : l’oncologie, les maladies génétiques et hématologiques rares, les neurosciences et la gastroentérologie. L'entreprise réalise également des investissements de R&D ciblés dans les thérapies dérivées du plasma et les vaccins. Nous nous concentrons sur le développement de médicaments très innovants qui contribuent à faire la différence dans la vie des personnes. Pour y parvenir, nous repoussons les frontières des nouvelles options de traitement et tirons profit de nos capacités et de notre moteur de R&D collaboratif et optimisé pour créer un portefeuille robuste, aux modalités diverses. Nos employés s'engagent à améliorer la qualité de vie des patients et à collaborer avec nos partenaires dans le secteur de la santé dans environ 80 pays et régions. Pour plus d'informations, visitez https://www.takeda.com.

Avis important

Aux fins du présent avis, le terme "communiqué de presse" désigne le présent document, toute présentation orale, toute séance de questions-réponses et tout document écrit ou oral commenté ou distribué par Takeda Pharmaceutical Company Limited (“Takeda”) et ayant trait au présent communiqué. Le présent communiqué de presse (y compris tout compte-rendu oral et toute séance de questions-réponses y afférent) n’est pas censé constituer, représenter ou faire partie et ne constitue pas, ne représente pas ni ne fait partie d’une quelconque offre, invitation ou sollicitation d’offre d’achat, d’acquisition, de souscription, d’échange, de vente ou de cession de valeurs mobilières ou la sollicitation d’un vote ou d’une approbation dans une quelconque juridiction. Aucune action ou autre valeur mobilière n’est proposée au public au moyen de ce communiqué de presse. Aucune offre de valeurs mobilières ne sera faite aux États-Unis, sauf dans le cas d’un enregistrement en vertu de la loi U.S. Securities Act de 1933 et de ses amendements, ou d’une dispense de celle-ci. Le présent communiqué de presse est distribué (ainsi que les autres informations pouvant être fournies au destinataire) à condition d’être utilisé par le destinataire uniquement à des fins d’information (et non pour l’évaluation d’un investissement, d’une acquisition, d’une cession ou de toute autre transaction). Tout manquement à ces restrictions peut constituer une violation des lois sur les valeurs mobilières en vigueur.

Les sociétés dans lesquelles Takeda détient directement ou indirectement des investissements constituent des entités distinctes. Dans le présent communiqué de presse, le nom "Takeda" est parfois utilisé par commodité pour faire référence à Takeda et à ses filiales en général. De même, les termes « nous », « notre » et « nos » sont également utilisés pour désigner des filiales en général ou des personnes travaillant pour celles-ci. Ces expressions sont par ailleurs utilisées lorsque l’identification d’une ou plusieurs société(s) en particulier ne sert aucun but utile.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse et tout document distribué en rapport avec celui-ci sont susceptibles de contenir des énoncés prospectifs, des points de vue ou des opinions concernant l’activité future, la position future et les résultats d'exploitation de Takeda, y compris des estimations, prévisions, objectifs et plans pour Takeda. Les énoncés prospectifs incluent souvent, mais sans s'y limiter, des termes tels que « cible », « planifie », « pense que », « espère », « continue », « s’attend à », « ambitionne », « prévoit », « s’assure que », « anticipe », « estime », « projette », l’emploi de verbes au futur ou au conditionnel, de mots ou termes de nature similaire ou leur formulation négative. Ces énoncés prospectifs sont fondés sur des hypothèses concernant de nombreux facteurs importants susceptibles de provoquer un écart sensible entre les résultats réels et ceux exprimés ou sous-entendus dans lesdits énoncés, notamment : la situation économique entourant les activités mondiales de Takeda, y compris la situation économique générale au Japon et aux États-Unis ; les pressions et avancées de la concurrence ; les changements dans les lois et réglementations en vigueur, y compris les réformes en matière de soins de santé à travers le monde ; les problématiques inhérentes au développement de nouveaux produits, dont les incertitudes quant au succès clinique ainsi qu’aux décisions des autorités de réglementation et au calendrier de celles-ci ; les incertitudes quant au succès commercial des produits nouveaux comme existants ; les difficultés ou retards dans la fabrication ; les fluctuations des taux d'intérêt et de change ; les réclamations ou problèmes concernant l’innocuité ou l’efficacité des produits commercialisés ou des produits candidats ; l'impact des crises sanitaires, comme la pandémie du nouveau coronavirus, sur Takeda ainsi que sur ses clients et fournisseurs, y compris les gouvernements étrangers des pays dans lesquels Takeda exerce ses activités, ou sur d’autres aspects des activités de la société ; le calendrier et l'impact des efforts d'intégration post-fusion pour les sociétés acquises ; la capacité à céder des actifs non essentiels pour les opérations de Takeda et le calendrier des cessions en question ; ainsi que d’autres facteurs identifiés dans le plus récent rapport annuel sur formulaire 20-F de Takeda et dans les autres rapports déposés par la société après de la Commission américaine des opérations de Bourse (SEC), disponibles sur le site Internet de Takeda à l’adresse https://www.takeda.com/investors/sec-filings/ ou sur www.sec.gov. Takeda rejette toute obligation de mise à jour des énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse ou d'autres énoncés prospectifs qu’elle est susceptible de formuler, sauf dans les cas requis par la loi ou la réglementation boursière. Les performances passées ne sont pas un indicateur des résultats futurs et les résultats ou déclarations de Takeda figurant dans le présent communiqué de presse pourraient ne pas être représentatifs des résultats futurs de Takeda, et n’en sont pas une estimation, une prévision, une garantie ou une projection.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

