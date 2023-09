Les cinq nouveaux partenariats de Takeda stimulent les contributions totales du Programme RSE mondial à 24,2 milliards JPY (environ 167,5 USD) depuis la création du programme en 2016. Plus de 24 500 employés de Takeda dans le monde ont participé à la sélection des cinq nouveaux partenaires : Society for Family Health Rwanda, Relief International, Mercy Corps, Université de Nairobi et Partners In Health. Avec ce nouvel ensemble de partenariats, le Programme RSE mondial de Takeda prévoit de toucher 25,2 millions de personnes dans 92 pays d’ici 2028.

Takeda (TSE:4502/NYSE:TAK) annonce aujourd’hui cinq nouveaux partenariats pour son Programme mondial de responsabilité sociale des entreprises (RSE), qui contribuent au renforcement des systèmes de santé dans les pays à revenu faible et intermédiaire. Ces nouveaux partenariats portent la contribution totale à 24,2 milliards JPY (environ 167,5 millions USD) par l'entremise de 29 partenariats à long terme. L’effectif de Takeda fait partie intégrante du processus décisionnel annuel étant donné que plus de 24 500 employés ont participé à la sélection des cinq nouveaux partenariats. Takeda anticipe que les cinq nouveaux partenariats du Programme RSE mondial toucheront 25,2 millions de personnes dans 92 pays d’ici 2028.

« Notre histoire de 242 ans nous a appris que la création d’un impact positif durable prend non seulement du temps, mais nous oblige également à nous adapter constamment et à regarder vers l’avenir. Il n’y a pas de solution rapide aux problèmes de santé mondiaux, qui sont complexes, multidimensionnels et dépendants de leur contexte. Bien que chacun de ces partenariats appuiera le renforcement des systèmes de santé de manière unique et novatrice, il existe deux points communs : une perspective d’équité axée sur les groupes marginalisés et une approche systémique donnant la priorité aux résultats durables plutôt qu’aux gains rapides », explique Takako Ohyabu, responsable mondial des affaires générales et du développement durable, Takeda. « Ces partenariats ciblent explicitement les groupes marginalisés et/ou vulnérables qui manquent de services de santé de qualité et d’accès aux médicaments essentiels, que ce soit en raison de conflits, de changements climatiques, de catastrophes naturelles ou de raisons socio-économiques. Nous adoptons une vision à long terme, en collaborant avec des partenaires avec des connaissances locales et une appropriation locale, en adoptant une approche systémique pour développer des systèmes de santé résilients et équitables qui permettent également de lutter contre le changement climatique. »

Les engagements de Takeda envers ces nouveaux partenaires au cours de l’exercice 2023 comprennent :

834 millions JPY (environ 5,8 millions USD) à Society for Family Health, Rwanda afin d’élargir l’accès à des soins de santé de qualité dans les communautés éloignées et difficiles d’accès au Rwanda grâce à la création de 20 postes de santé de deuxième génération dans le cadre d’un modèle de partenariat public-privé-communautaire. Le programme introduit de nouvelles infrastructures, soutient le leadership local à long terme, renforce la prestation de soins complets et habilite le personnel de santé. Il tirera également parti de la technologie pour améliorer la prise de décisions fondées sur les données afin d’améliorer les résultats en matière de santé dans l’ensemble du pays.

Citations des nouveaux partenaires :

« Notre partenariat avec Takeda témoigne d’un engagement commun à élargir l’accès à des soins de santé de qualité et à améliorer le bien-être des Rwandais. Ensemble, nous avons un impact profond pour construire un avenir plus sain et meilleur pour les groupes vulnérables », déclare Manasseh Gihana Wandera , directeur exécutif de Society for Family Health, Rwanda.

directeur exécutif de Society for Family Health, Rwanda. « Le nouveau partenariat de Relief International avec Takeda garantira la fourniture rapide et fiable de médicaments essentiels et de fournitures médicales de qualité en Afghanistan, au Yémen, au Myanmar et en Syrie. Ensemble, nous contribuerons à sauver des vies dans quatre des régions les plus rudes au monde et à réduire l’empreinte carbone de nos chaînes d’approvisionnement humanitaires », déclare Craig Redmond, PDG de Relief International.

« Il est temps de prendre des mesures audacieuses pour aider les communautés à s’adapter face à une crise climatique qui s’aggrave, et à des phénomènes météorologiques extrêmes plus fréquents et plus intenses. Notre partenariat avec Takeda permet à Mercy Corps d’apporter son modèle de Resilience Hub pour aider plus de communautés aux Caraïbes à mieux se préparer, survivre et se remettre des catastrophes naturelles et construire un avenir plus résilient », déclare Tjada D’Oyen McKenna, PDG de Mercy Corps.

« En renforçant la voix des infirmières et des sage-femmes - l’épine dorsale du personnel de santé mondial - le partenariat de Partner In Health avec Takeda remodèlera les hiérarchies pour inclure les infirmières et les sage-femmes dans la prise de décision. Une plus grande équité entre les sexes et une plus grande équité professionnelle en matière de leadership, de maintien en poste du personnel de première ligne et de connaissances d’experts de terrain catalyseront des systèmes de santé plus solides et des résultats de santé plus équitables », déclare Sheila Davis, PDG de Partners In Health.

« L’Université de Nairobi est ravie de collaborer avec Takeda pour diriger la promotion d’un pool diversifié et équilibré de scientifiques de données en autonomisant et en formant les femmes défavorisées afin que nous puissions lutter contre les préjugés dans les données de santé publique et l’apprentissage automatique et obtenir de meilleurs résultats en matière de santé », déclare le professeur Stephen Kiama, vice-recteur de l’Université de Nairobi.

Depuis son lancement en 2016, le Programme RSE mondial de Takeda a contribué au renforcement des systèmes de santé, y compris les éléments suivants, qui sont mis en lumière par les éléments constitutifs du renforcement du système de santé de l’OMS :

Prestation des services et accès aux médicaments essentiels : a bénéficié directement à plus de 11,2 millions de personnes, en améliorant l’accessibilité, la couverture et la qualité de la prestation des services, par exemple, le dépistage, l'aiguillage et les suivis ; a vacciné plus de 4,6 millions d’enfants contre des maladies évitables telles que la rougeole ; et a fourni à plus de 2,3 millions de membres de la communauté une éducation ciblée, notamment en matière de nutrition, d’eau, d’assainissement, d’hygiène et de santé sexuelle et reproductive.

