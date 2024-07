L'entreprise de mobilier de bureau Takkt, basée à Stuttgart, a revu à la baisse ses prévisions pour 2024 après un premier semestre en demi-teinte. Au lieu d'une baisse du chiffre d'affaires de l'ordre d'un à deux chiffres, l'entreprise prévoit désormais une baisse de 12 à 17% sur l'ensemble de l'année. Cela aura également un impact sur la rentabilité, a ajouté l'entreprise.

Takkt s'attend certes à une légère amélioration des taux de croissance au second semestre. Mais cela ne suffit manifestement pas pour maintenir les anciennes prévisions.

Selon les données, le secteur de l'équipement de la restauration et de la cuisine s'est nettement détérioré ces derniers temps. "Cette évolution est due au ralentissement des processus de distribution et de traitement des commandes suite à l'intégration des systèmes des deux marques Hubert et Central", a-t-on expliqué. "De plus, on a enregistré une nette baisse des activités de projet". Les prises de commandes en juillet auraient jusqu'à présent montré une évolution comparable à celle du deuxième trimestre.

Selon les chiffres provisoires et corrigés des effets de change, le chiffre d'affaires a donc globalement baissé de 19,0% au deuxième trimestre, à 260,4 millions d'euros. Le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (Ebitda) s'est contracté à 13,2 millions d'euros.

Les investisseurs n'ont pas apprécié la nouvelle. Dans une première réaction, l'action Takkt a perdu près de quatre pour cent sur la plateforme de trading Tradegate par rapport au cours de clôture sur le marché principal Xetra.

Takkt publiera son rapport semestriel pour l'année en cours jeudi (25 juillet)./kre/DP/he