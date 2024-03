STUTTGART (dpa-AFX) - Le distributeur de mobilier de bureau Takkt s'attend à une baisse de son chiffre d'affaires par ses propres moyens en 2024, compte tenu de l'environnement économique morose. Après un départ en demi-teinte, on s'attend certes à une meilleure croissance trimestre après trimestre, mais le chiffre d'affaires organique devrait tout de même baisser "d'un pourcentage à un chiffre élevé à un pourcentage à deux chiffres bas", a déclaré le directeur financier Lars Bolscho, selon un communiqué publié jeudi. Le fait que les affaires devraient reprendre dans les années à venir n'a guère amélioré le moral des investisseurs. L'action a chuté et a ainsi effacé les gains annuels réalisés jusqu'à présent.

Le titre a perdu 2,5 pour cent à 13,42 euros. Les investisseurs enregistrent donc à nouveau une légère perte de cours pour l'année en cours. Au niveau actuel, Takkt pèse environ 875 millions d'euros à la bourse et se situe ainsi dans la moyenne de l'indice des petites valeurs SDax.

Le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (Ebitda) corrigé des coûts exceptionnels devrait représenter 8,0 à 9,5 % du chiffre d'affaires de l'entreprise de Stuttgart. L'entreprise continue à freiner les coûts. L'année dernière, la marge de 9,0 pour cent était presque un point de pourcentage plus faible qu'en 2022.

La base de coûts doit être réduite d'au moins 15 millions d'euros par des ajustements des autres coûts et du personnel. Mais cela implique aussi des dépenses qui pèsent sur le bénéfice. À partir de 2025, l'entreprise veut retrouver le chemin de la croissance. Pour les années à venir, l'objectif est d'accélérer la croissance organique et d'améliorer la marge bénéficiaire opérationnelle pour atteindre 12 pour cent.

"Nous sommes sur la bonne voie et confirmons notre stratégie, que nous affinons sans cesse au cours du processus de transformation de plusieurs années et que nous adaptons aux conditions générales modifiées", a déclaré la présidente du directoire Maria Zesch. Les mesures prises par l'entreprise sont toutefois éclipsées par le niveau élevé des taux d'intérêt, l'augmentation des coûts et la retenue en matière d'investissements, a indiqué l'entreprise.

Les prévisions conjoncturelles pour 2024 prévoient une dynamique à nouveau faible en Europe et un ralentissement du rythme de croissance aux États-Unis. Le climat économique continue d'indiquer un environnement difficile. "Dans ce contexte, nous avons commencé l'année de manière très similaire à ce que nous avions terminé l'année précédente", a déclaré le directeur financier Bolscho. La demande reste très modérée.

Comme on le savait déjà depuis la mi-février, l'entreprise avait réalisé moins de chiffre d'affaires et de bénéfice opérationnel en 2023 en raison de la faiblesse de la demande. Le chiffre d'affaires a baissé de plus de 7 pour cent pour atteindre 1,24 milliard d'euros. Le résultat avant intérêts, impôts et amortissements est passé d'un peu plus de 132 à près de 112 millions d'euros. Le bénéfice s'est élevé à 24,6 millions d'euros, soit moins de la moitié de la valeur de l'année précédente. Comme on le sait déjà, le dividende devrait rester stable à un euro par action./men/nas/jha/