Takung Art Co., Ltd. nomme Kuangtao Wang au poste de co-directeur général.

Takung Art Co., Ltd. a annoncé la nomination de M. Kuangtao Wang en tant que co-directeur général (Co-CEO) pour aider à développer et à guider les stratégies de la société dans les activités liées aux jetons non fongibles (NFT). En tant que directeur général de Yongbao Culture and Media Co. Ltd. depuis 2007, M. Wang est un vétéran chevronné du secteur, qui possède une connaissance approfondie et une expérience pratique des ventes aux enchères et des échanges d'œuvres d'art. Chez Yongbao, M. Wang a créé une plateforme d'échange d'œuvres d'art hors ligne pour l'activité artistique de l'entreprise. Par la suite, en 2020, M. Wang a rejoint Wuwei Tongju Digital Technology (Hangzhou) Co. Ltd. en tant que PDG.