Talanx AG (Talanx) est un fournisseur de produits et de services d'assurance et de réassurance basé en Allemagne. Les activités de la société sont divisées en cinq segments : Commerce de détail en Allemagne, Commerce de détail international, Lignes industrielles, Réassurance non-vie, et Réassurance vie/santé. Le segment Retail Germany est exploité par la filiale Talanx Deutschland AG et gère les activités d'assurance destinées aux particuliers et aux entreprises allemands ; le segment Retail International est géré par Talanx International AG et englobe les activités d'assurance en dehors de l'Allemagne ; le segment Industrial Lines est exploité par HDI Global SE, qui propose des solutions d'assurance aux particuliers et aux clients industriels, et les activités de réassurance, y compris les segments Non-Life Reinsurance et Life/Health Reinsurance, sont gérées par Hannover Rueck SE. La société commercialise ses produits, entre autres, sous les marques Warta, Europa, Posta Biztosito et CiV Life. C'est une filiale à participation majoritaire de HDI VaG.

Secteur Assureurs et courtiers généralistes