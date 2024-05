HANOVRE (dpa-AFX) - Des primes plus élevées et moins de gros sinistres ont permis au groupe d'assurance Talanx de connaître un début d'année brillant. C'est surtout l'assurance industrielle sous la marque HDI et l'assurance privée et d'entreprise à l'étranger qui ont fait augmenter l'excédent de plus d'un tiers au premier trimestre. Lors de la présentation du rapport trimestriel mercredi, le président du directoire Torsten Leue s'est donc montré plus confiant dans la capacité du groupe à dépasser "nettement" son objectif de bénéfice de plus de 1,7 milliard d'euros. Talanx avait déjà annoncé fin avril le bénéfice trimestriel inattendu de 572 millions d'euros.

Au premier trimestre, plus de la moitié du bénéfice provenait à nouveau du troisième réassureur mondial, Hannover Re, dont Talanx détient la majorité. Il a contribué à lui seul à hauteur de 305 millions d'euros. Dans le secteur de la clientèle privée et commerciale de HDI en Allemagne, l'excédent a tout de même augmenté de 40 à 43 millions d'euros en comparaison annuelle.

Entre-temps, le groupe Talanx a augmenté son chiffre d'affaires d'assurance, Hannover Re comprise, de 9 % à 11,65 milliards d'euros. Les recettes ont particulièrement augmenté dans les affaires avec les particuliers et les entreprises à l'étranger. Talanx a profité d'une forte croissance en Pologne et au Brésil. Au Brésil, les activités reprises de l'assureur Liberty Mutual ont été prises en compte pour la première fois dans les chiffres.

Dans l'ensemble des activités dommages et accidents du groupe Talanx, une plus grande partie des recettes est restée sous forme de bénéfice technique qu'un an auparavant : le ratio combiné a augmenté de 93,5 à 90,9 pour cent./stw/men/he