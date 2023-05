Talanx reprend les activités d'Amérique latine de l'assureur Liberty Mutual

HANOVRE (dpa-AFX) - Le groupe d'assurance Talanx reprend les activités d'Amérique latine de l'assureur américain Liberty Mutual Insurance pour l'équivalent de 1,38 milliard d'euros. L'affaire sera traitée par la filiale HDI International, a fait savoir le groupe MDax samedi à Hanovre. L'achat comprend donc les affaires de clients privés de Liberty au Brésil, au Chili, en Colombie et en Équateur et présente un volume de primes brutes d'environ 1,7 milliard d'euros. La réalisation de la transaction est encore soumise aux autorisations du droit de la concurrence et est attendue, selon Talanx, pour le premier semestre 2024 /hgo/DP/zb.