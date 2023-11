HANOVRE (dpa-AFX) - Le groupe d'assurance Talanx (HDI) accélère le rythme sur la voie de nouveaux bénéfices records. Après que le président du directoire Torsten Leue a déjà relevé ses prévisions de bénéfices pour 2023 à nettement plus de 1,5 milliard d'euros, il veut dépasser dès l'année prochaine la marque de 1,6 milliard d'euros visée jusqu'ici pour 2025. Le bénéfice du groupe devrait grimper à plus de 1,7 milliard d'euros en 2024, a annoncé Talanx lors de la présentation des chiffres trimestriels lundi à Hanovre. Sur le marché boursier, les nouvelles ont été bien accueillies.

Le matin, l'action Talanx a progressé de plus de deux pour cent à 60,65 euros et faisait ainsi partie des titres les plus forts du MDax, l'indice des valeurs moyennes. Par rapport au début de l'année, le titre a déjà progressé d'environ 37 pour cent. Son record de 65,85 euros atteint en septembre reste toutefois éloigné, la direction ayant entre-temps fait baisser le cours de l'action en procédant à une augmentation de capital.

Avec l'émission de nouvelles actions, le directoire voulait augmenter la part des titres dans le flottant. Aujourd'hui encore, le groupe d'assurance appartient pour plus des trois quarts à la Haftpflichtverband der Deutschen Industrie, une association d'assurance mutuelle.

Compte tenu des prévisions de bénéfices plus élevées, les actionnaires peuvent déjà espérer pour 2023 un dividende un peu plus élevé qu'auparavant. La hausse des prévisions augmente naturellement la marge de manœuvre pour une distribution plus élevée, a expliqué le directeur financier Jan Wicke lors d'une conférence téléphonique pour les journalistes. Jusqu'à présent, Talanx a laissé entrevoir un dividende de plus de 2 euros par action - d'ici 2025, la distribution devrait passer à 2,50 euros par titre.

Mais le montant pour 2023 ne sera décidé que lors du bilan annuel en mars, a déclaré Wicke. C'est également à ce moment-là que le directoire annoncera un nouvel objectif de bénéfice pour l'année 2025, car l'actuel est obsolète avec la hausse visée pour 2024.

Au troisième trimestre, Talanx a gagné au final 452 millions d'euros, soit 88 pour cent de plus qu'un an auparavant. Après les neuf premiers mois, le bénéfice s'élève déjà à près de 1,3 milliard. Au troisième trimestre, l'assureur a encaissé d'importants dommages dus aux catastrophes naturelles, comme les incendies de forêt à Hawaï, les intempéries estivales dans le nord de l'Italie et le tremblement de terre au Maroc.

Tandis que les intempéries estivales "Denis" et "Erwin" ont particulièrement entamé le bénéfice du plus grand assureur allemand Allianz, Talanx et sa marque principale HDI s'en sont tirés sans trop de dommages lors de ces catastrophes naturelles. Cela est certainement dû au fait que l'entreprise n'est pas aussi fortement représentée dans le sud de l'Allemagne, a expliqué Wicke. Les intempéries y ont causé de graves dommages. Chez Talanx, seule la dépression "Lambert" a réussi à figurer sur la liste des gros sinistres au troisième trimestre en Allemagne, avec 21,5 millions d'euros.

Au total, Talanx a dû dépenser 1,6 milliard d'euros pour les sinistres majeurs au cours des neuf premiers mois de l'année, soit près de 300 millions d'euros de moins que l'année précédente. A l'époque, le groupe avait mis de côté 361 millions d'euros pour les conséquences de la guerre d'agression russe en Ukraine. Le prochain sinistre majeur se profile toutefois déjà : Les destructions causées par l'ouragan "Otis" devraient coûter au groupe plus de 100 millions d'euros nets, estime Wicke.

Les chiffres de Talanx incluent le troisième réassureur mondial, Hannover Re, dont le groupe détient une bonne moitié des actions. Comme d'autres grands assureurs, Talanx calcule depuis cette année ses chiffres d'affaires selon les nouvelles normes comptables IFRS 17 et IRFS 9. Les chiffres de l'année précédente ont été adaptés en conséquence.

Entre-temps, Talanx ne peut plus augmenter les primes des clients de l'assurance directe dommages et accidents aussi fortement que dernièrement. La hausse des prix s'est affaiblie au troisième trimestre par rapport aux mois précédents. Cela est également dû au recul des taux d'inflation élevés, a expliqué le directeur financier Wicke. Il a confirmé une évolution similaire à celle observée récemment chez Allianz, mais n'a pas donné de chiffres./stw/jsl/mis