Talaris Therapeutics, Inc. est une société de thérapie cellulaire en fin de phase clinique qui développe des thérapies. La société se concentre principalement sur le développement de la transplantation de cellules souches hématopoïétiques allogéniques (allo-HSCT). Le principal produit candidat de la société, FCR001, qui est au cœur de sa thérapie Allo-HCT, est une thérapie cellulaire allogénique composée de cellules souches et immunitaires prélevées sur un donneur sain. Le FCR001 est traité dans les installations de la société où sont appliquées les bonnes pratiques de fabrication (BPF), selon des méthodes de fabrication exclusives. Les programmes cliniques de la société comprennent FREEDOM-1, FREEDOM-2 et FREEDOM-3. Elle fait progresser un pipeline de programmes dans trois catégories thérapeutiques : la transplantation d'organes solides, les maladies auto-immunes graves et les troubles sanguins, immunitaires et métaboliques non malins graves.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale