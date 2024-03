(Alliance News) - Talea Group Spa a déclaré avoir clôturé l'année 2023 avec une perte nette de 7,5 millions d'euros, contre une perte de 900 000 euros l'année précédente.

En 2023, les revenus consolidés ajustés se sont élevés à 136,3 millions d'euros, en hausse de 13 % par rapport à 120,9 millions d'euros en 2022. Les revenus consolidés non ajustés en 2023 s'élèvent à 131,4 millions d'euros contre 116,3 millions d'euros en 2022, soit une hausse de 13 %.

La performance du chiffre d'affaires a été affectée par un ralentissement de la croissance au cours du quatrième trimestre, qui a toutefois été en ligne avec le marché de référence du commerce électronique, en raison d'un repositionnement volontaire des différentes marques du portefeuille pour s'aligner sur la nouvelle stratégie commerciale.

La marge commerciale s'élève à 35,9 millions d'euros, en baisse de 6,3% par rapport aux 38,4 millions d'euros en 2022, avec une marge sur chiffre d'affaires de 27,3%. La marge commerciale, et les marges du groupe en général, ont été affectées par le ralentissement susmentionné des ventes au dernier trimestre de l'année et par la dynamique inflationniste qui a eu un impact sur les prix d'achat des produits et sur d'autres coûts opérationnels, tels que le personnel.

L'EBITDA ajusté, après prise en compte de dépenses non récurrentes de 710 000 EUR, a été négatif de 3,2 millions EUR, contre 2,5 millions EUR en 2022. La perte d'exploitation de 7,7 millions d'euros se compare à une perte d'exploitation de 60 000 euros en 2022, après dépréciation et amortissement d'environ 3,8 millions d'euros, contre 2,2 millions d'euros en 2022.

La dette nette du groupe Talea s'élève à 38,9 millions d'euros, contre 21,5 millions d'euros au 31 décembre 2022. La variation par rapport au 31 décembre 2022 s'explique par les investissements réalisés au cours de la période, liés à la fois aux projets de modernisation de la nouvelle plateforme logistique de Nichelino, opérationnelle depuis fin juillet 2023, qui fait plus que tripler la capacité logistique du groupe grâce à une plus grande surface logistique disponible mais aussi à des systèmes d'automatisation plus performants, et aux acquisitions réalisées au cours de la période des marques et domaines de Doc Peter, Farmahome, Superfarma et Mood Concept Store.

