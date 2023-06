(Alliance News) - Talea Group Spa a annoncé jeudi que son conseil d'administration a approuvé l'acquisition de l'unité commerciale de Bewow Srl - comprenant les marques Gooimp et Mood - et le plan MBO à court terme 2023.

La transaction implique la vente de l'unité d'affaires de Bewow à Talea contre le paiement d'une contrepartie - qui sera faite en utilisant des capitaux propres - d'un montant maximum de 1,9 million d'euros.

Bewow est une société qui exerce des activités de vente au détail, y compris via l'internet, de tout type de produit de soins personnels et de bien-être, y compris des produits ménagers.

L'unité commerciale se compose, entre autres, de la marque Gooimp, qui commercialise des produits d'hygiène et de soins personnels, et de la marque Modd Concept Store, qui opère dans le secteur italien de l'ameublement et de l'habitat par le biais du site en ligne https://www.moodconceptstore.com, d'un magasin physique et de projets liés à des fournitures spéciales.

En 2022, Mood a généré des revenus d'environ 800 000 euros et le site Web compte plus de 5 000 utilisateurs actifs enregistrés, indique la société dans une note.

"L'acquisition fait partie de la nouvelle stratégie de développement du groupe qui, conformément au Business Plan 2023 - 2025 et au changement de marque en Talea Group, prévoit de poursuivre sur la voie de la croissance par le biais d'acquisitions de nouvelles réalités sur les marchés transfrontaliers, dans le but d'élargir l'offre de produits dans le domaine des biens et services pour le bien-être personnel", lit-on dans le communiqué.

Talea Group se négocie dans le vert de 2,5 pour cent à 9,10 euros par action.

