Talea Group SpA est une entreprise italienne spécialisée dans les produits de santé et de bien-être. Elle gère une boutique en ligne et différents magasins en Toscane qui proposent une large gamme de produits, notamment des cosmétiques, des produits pharmaceutiques, des dispositifs médicaux, des compléments alimentaires et des médecines alternatives. L'entreprise est active au niveau local.

Secteur Internet