(Alliance News) - Talea Group Spa a confirmé lundi la finalisation de l'acquisition de l'unité commerciale Bewow Srl, composée de Gooimp et Mood Concept Store, une opération déjà annoncée le 29 juin.

Alberto Maglione, vice-président de Talea Group, a déclaré : "L'entrée de Gooimp et de Mood dans notre groupe fait partie de la stratégie que nous avons présentée au marché, qui vise à atteindre une durabilité économique, sociale et environnementale toujours plus grande.

Le cours de l'action de Talea Group a clôturé lundi en hausse de 1,4 %, à 8,96 euros par action.

