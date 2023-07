(Alliance News) - Talea Group Spa a annoncé lundi la mise en service de sa nouvelle plate-forme logistique automatisée à Nichelino, dans le Piémont, à environ 10 km de Turin.

Le démarrage de l'usine de Nichelino, qui représente un investissement d'environ 5 millions d'euros, est un élément important de la stratégie de croissance du groupe, conformément au plan industriel à l'horizon 2025 présenté en mars dernier.

Le centre logistique piémontais, d'une superficie de 13 000 mètres carrés, emploie 51 personnes - dont 21 dans la fonction opérationnelle - et s'ajoute à l'usine de Migliano Pisarino, en Toscane, d'une superficie de 6 500 mètres carrés.

"Grâce à l'automatisation complète, le nouvel établissement permettra au groupe d'améliorer l'efficacité et la rapidité des livraisons de produits vendus sur les plateformes numériques propriétaires : dans le nord et le centre de l'Italie, en effet, les produits peuvent être livrés dans les 24 heures. Le démarrage de la nouvelle installation à Nichelino permettra également à Talea Group d'élargir sa gamme de produits, permettant ainsi l'entrée dans de nouveaux secteurs de produits", a expliqué la société dans une note.

"L'objectif de la mise en service des nouveaux centres logistiques automatisés est d'offrir aux consommateurs une expérience d'achat rapide et rationalisée et, grâce à une automatisation accrue des processus et des opérations, de rationaliser les coûts. L'investissement est financé par des fonds à moyen et long terme et bénéficie d'une garantie du Fonds européen d'investissement.

L'action Talea Group est dans le vert, avec une hausse de 0,8 pour cent à 9,76 euros par action.

