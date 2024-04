(Alliance News) - Talea Group Spa a annoncé mardi qu'il avait approuvé les chiffres d'affaires consolidés du premier trimestre 2024, avec des revenus consolidés ajustés s'élevant à 43,5 millions d'euros, en hausse de 12% par rapport à 38,8 millions d'euros à la fin du mois de mars 2023.

Riccardo Iacometti - fondateur et PDG de Talea Group - a commenté : " L'exercice 2024 s'ouvre sur une forte croissance pour notre Groupe, confirmant notre vision stratégique de développement, qui nous a vu nous engager dans des investissements importants au cours de l'année 2023, tels que l'acquisition de sept sites web leaders dans le secteur de la Santé, du Bien-être et de la Beauté ".

"L'augmentation significative du chiffre d'affaires enregistrée en ce début d'exercice - de plus de 12 points de pourcentage par rapport à un premier trimestre 2023 déjà fort et, surtout, de plus de 46% par rapport au dernier trimestre 2023 - est le résultat de notre nouvelle stratégie commerciale, lancée au cours des tout derniers mois de l'exercice écoulé, visant à positionner correctement le portefeuille diversifié de marques que nous avons désormais à notre service", a déclaré Iacometti.

"A la lumière de ces hypothèses, le trimestre nous permet d'être confiants que 2024 peut être confirmée comme une année de forte croissance pour notre groupe, de consolidation et de mise à profit de tous les investissements importants réalisés sur notre infrastructure industrielle", a conclu l'administrateur délégué.

Talea était en hausse de 0,4 pour cent à 5,08 euros par action mardi.

