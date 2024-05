(Alliance News) - Talea Group Spa a annoncé lundi que le conseil d'administration a approuvé l'octroi d'options supplémentaires dans le cadre de son plan d'options sur actions.

Plus précisément, le conseil d'administration a attribué 77 500 options à 13 bénéficiaires, dont des directeurs exécutifs, des membres clés du personnel de direction et d'autres employés et consultants.

Les options donnent le droit d'acheter, et éventuellement de souscrire, des actions de la société à raison d'une action pour chaque option exercée. Conformément au plan d'options sur actions, l'exercice des options est subordonné à la réalisation d'objectifs de performance liés à l'Ebitda pour l'année 2024, comme indiqué dans le plan d'affaires 2024-2026 approuvé par le conseil d'administration le 25 mars.

Le prix d'exercice, calculé sur la base du plan d'options, a été fixé à 5,77 euros.

L'action de Talea Group a clôturé lundi en hausse de 0,3 %, à 6,14 euros par action.

