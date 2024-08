Talen Energy Corporation est un producteur d'electricite independant et une societe d'infrastructure. La societe possede et exploite une infrastructure electrique d'environ 10,7 gigawatts aux Etats-Unis. La societe produit et vend de l'electricite, de la capacite et des services auxiliaires sur les marches de gros de l'electricite aux Etats-Unis, notamment PJM et WECC, avec son parc de production principalement situe dans le Mid-Atlantic et le Montana. Bien que la majorite de son electricite soit deja produite par des centrales nucleaires a zero carbone et des centrales au gaz a faible teneur en carbone, elle reduit le profil carbone de son parc de centrales au charbon qu'elle detient a 100 % en le convertissant a des combustibles a faible teneur en carbone. Ses centrales produisent de l'electricite a partir de divers combustibles, allant de l'energie sans carbone, comme le nucleaire, au gaz, au charbon et au petrole, certaines d'entre elles ayant la capacite de changer de combustible. En outre, l'entreprise developpe un campus de centres de donnees a grande echelle a cote de sa centrale nucleaire de Susquehanna, qui utilise l'energie sans carbone produite par Susquehanna.