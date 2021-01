Talend S A : Tape à l'oeil choisit Talend pour optimiser l'expérience d'achat digitale de ses clients

L'enseigne de prêt-à-porter française exploite la puissance des données et des API dans le cloud pour accroître l'efficacité des ventes et des campagnes marketing et développer une vision client 360°

Redwood City, Calif. et SURESNES, France. - 25 janvier 2021

Talend (NASDAQ: TLND), un leader mondial de l'intégration et de l'intégrité des données, annonce aujourd'hui que Tape à l'oeil, une enseigne de vêtements française créée en 1993, a choisi Talend pour accélérer sa transformation numérique. Talend aide l'ensigne à fournir en temps réel des informations fiables à ses utilisateurs métiers et spécialistes des données, afin de les aider à optimiser et personnaliser l'expérience d'achat en ligne de ses clients. L'entreprise utilise Talend Data Fabric pour accélérer la livraison d'informations et l'échange de données par le biais d'API afin de gérer leur chaîne d'approvisionnement. L'enteprise utilise également Talend Stitch pour intégrer rapidement les données du Web et des plateformes de médias sociaux et analyser les performances de vente.

Début 2020, la stratégie « data » de Tape à l'œil s'est accélérée avec la crise de la Covid-19. L'entreprise devait optimiser ses opérations en ligne car le parcours de recherche en ligne et d'achat hors ligne (ROPO) de ses clients s'est fortement développé avec la pandémie. Grâce à Talend, l'entreprise a pu mieux gérer et optimiser l'ensemble de sa chaîne d'approvisionnement : « Si un produit n'est pas disponible à l'instant T, la vente est perdue. On court à la fois le risque que le client se tourne vers une autre enseigne et que le produit doive être soldé à la fin de la saison, » explique Guillaume Porquier, Directeur des Systèmes d'Information, Tape à l'œil. « Avec la COVID-19, certains fournisseurs ont dû suspendre leurs activités et le pilotage temps réel de notre supply chain nous a permis d'effectuer les changements de cap appropriés très rapidement. »

Avec Talend, l'entreprise a pu mettre en place une vision client 360° grâce à un accès à des données fiables en temps reel. Les données internes et externes donnent de la visibilité aux magasins sur les comportements et les habitudes d'achat des clients. Ces informations peuvent ensuite être intégrées aux modèles prédictifs. Et avec des données collectées sur le Web grâce à Stitch, l'enseigne peut également enrichir ses données marketing client avec l'analyse des parcours clients et des analyses prédictives.

« Le secteur de la vente a été très fortement impacté par la Covid-19 avec un changement important des comportements d'achat des consommateurs, » explique Gareth Vincent, SVP of Sales EMEA, Talend. « La stratégie « data » de Tape à l'oeil et leurs réalisations illustrent l'importance de s'appuyer sur des données complètes et fiables pour réagir plus rapidement et atténuer les risques. Nous sommes fiers de soutenir cette stratégie et la croissance continue de Tape à l'œil. »

« Il faut mêler l'instantanéité et la proximité dans le commerce de détail, » commente Guillaume Porquier. « L'information doit pouvoir circuler de la conception des produits à la vente, sans quoi nous ne pouvons pas faire notre métier. Talend est stratégique dans ce dispositif. »

Pour plus d'informations sur la façon dont les entreprises utilisent les solutions de Talend, visitez le site Internet. Le cas d'usage complet est dispnible ici.