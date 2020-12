Talend S A : étend son partenariat avec Snowflake pour offrir une compréhension des données optimale à leurs clients

Désormais disponible sur la plateforme Snowflake Partner Connect, Talend Trust ScoreTM mesure instantanément la fiabilité de toutes les données

Redwood City, CA - 3 décembre 2020

Talend (NASDAQ: TLND), un leader mondial de l'intégration et de l'intégrité des données, annonce aujourd'hui un partenariat élargi avec Snowflake, fournisseur du Data Cloud via le portail Snowflake Partner Connect. La plateforme offre aux clients de Snowflake un essai de deux semaines qu'ils peuvent désormais utiliser pour tester Talend Data Fabric, incluant la solution Talend Trust Score annoncée récemment et permettant aux organisations d'évaluer et améliorer facilement la fiabilité des données dans leur environnement cloud.

Grâce à Talend et Snowflake, les clients peuvent prendre des décisions cruciales en toute confiance. Talend Data Fabric est une plateforme unique qui fournit des données complètes, fiables et de confiance en temps quasi réel. Talend Trust Score évalue la fiabilité des données stockées sur la plateforme Snowflake et mesure la santé des données en diagnostiquant et en résolvant intelligemment les problèmes d'intégrité des données dans les environnements multi-cloud.

« Avec Talend, Snowflake et Tableau Software, nous disposons d'une architecture de données moderne, agile, performante, sécurisée et fiable, » explique Arnaud Maton, Responsable du service Data Management chez Kiloutou. « Cela signifie que nos divisions commerciales peuvent être autonomes dans leur façon de générer des rapports en libre-service avec des données qualifiées et également promouvoir une approche de test et d'apprentissage pour leur utilisation de données fiables. »

L'importance de la santé et de la confiance des données a été discutée lors d'une session avec les dirigeants de Talend pendant le Data Cloud Summit 2020 de Snowflake. Talend Trust Score aidera les entreprises à obtenir des informations en toute confiance en utilisant leurs données Snowflake pour prendre rapidement des décisions susceptibles d'accélérer les revenus, d'innover plus rapidement et de réduire les coûts et les risques.

« Des données fiables sont essentielles pour permettre aux entreprises de prendre des décisions cruciales, » ajoute Rolf Heimes, Global Head of Business Development, Talend. « La combinaison de Talend et de Snowflake permet aux clients de mobiliser rapidement leurs données pour obtenir de meilleurs résultats commerciaux, avec des données fiables, gouvernées et accessibles à chaque étape de leur adoption de Snowflake. Nous sommes ravis d'ajouter Talend Data Fabric à la plateforme Snowflake Partner Connect. »

Talend a été l'un des premiers partenaires à soutenir la plateforme Snowflake Partner Connect grâce à la mise à disposition de Stitch sur le portail. De plus, Talend est certifié « Snowflake Ready Technology » et est l'un des neuf partenaires Elite Technology du réseau de partenaires Snowflake.

« Nous sommes ravis d'offrir à nos clients communs la possibilité de revoir, d'améliorer et de certifier la fiabilité de leurs données grâce à Talend Trust Score sur la plateforme de Snowflake, » explique Colleen Kapase, VP of WW Partner & Alliances, Snowflake. « Avec Talend et Snowflake, les clients peuvent prendre des décisions commerciales en toute confiance grâce à des données de qualité, complètes et fiables. »

Pour en savoir plus sur le partenariat entre Talend et Snowflake, cliquez ici ou visitez le site Internet Talend.