Talend S A : et Snowflake s'associent dans un développement inédit pour fournir des données saines et prêtes pour l'analyse directement dans Data Cloud

La collaboration technologique évalue et améliore pour la première fois l'exactitude et la fiabilité des données directement au sein des environnements Snowflake

Redwood City, CA - 9 juin 2021

Talend (NASDAQ: TLND), leader mondial de l'intégration et l'intégrité des données, annonce aujourd'hui travailler en étroite collaboration avec Snowflake, the Data Cloud Company, pour permettre aux utilisateurs de vérifier instantanément la qualité de leurs données dans Data Cloud. Annoncé lors du Snowflake Summit 2021, Talend Trust ScoreÔ for Snowflake s'appuie sur Snowpark pour évaluer et améliorer immédiatement l'exactitude des données dans un environnement Snowflake, fournissant des données de qualité afin d'accélérer la prise de décision.

Selon une récente enquête, au moins la moitié des cadres dirigeants interrogés n'ont pas un haut degré de confiance dans la capacité de leur entreprise à fournir des données de qualité en termes d'exactitude, de cohérence, d'accessibilité ou d'exhaustivité. Pour commencer à répondre à ces préoccupations, Talend collabore avec Snowflake pour offrir des capacités de qualité des données directement depuis Snowflake. Les organisations pourront ainsi donner un sens à toutes leurs données avec rapidité et précision et répondre plus facilement aux besoins de conformité et aux exigences règlementaires.

« Avec Talend et Snowflake, les clients pourront prendre des décisions en toute confiance grâce à des données saines, détecter de nouvelles opportunités commerciales, accélérer la croissance et accroître l'engagement des clients pouvant générer de nouvelles sources de revenus » explique Tarik Dwiek, Sr. Director of Technology Alliances.

En s'appuyant sur l'environnement de développement Snowpark de Snowflake et sur les UDF Java, Talend Trust Score for Snowflake permet aux clients d'utiliser directement des algorithmes sophistiqués de profilage de données pour contrôler la fiabilité de leurs données dans Snowflake. D'un simple clic, les utilisateurs de Snowflake pourront augmenter leurs performances et leur précision en effectuant des contrôles de qualité sur des jeux de données entiers sans avoir recours à des applications externes ou à des jeux d'échantillons mobiles. Cette solution répond également aux préoccupations relatives à la confidentialité et à la souveraineté des données en maintenant le traitement au sein de Snowflake, de sorte qu'aucune donnée ne quitte l'environnement. Talend exécute, calcule et met à l'échelle entièrement en natif dans Snowflake en utilisant Snowpark et les UDF Java, réduisant ainsi les risques, la complexité et les coûts, et aidant les entreprises à respecter les règles de conformité et exigences règlementaires.

« Il ne suffit pas de collecter, déplacer et préparer les données plus efficacement. Les discussions que je peux avoir avec nos clients et partenaires mènent toutes à la nécessité d'avoir des données de confiance, » explique Rolf Heimes, Global Head of Business Development, Talend. « Les données sont devenues une boîte noire qui nous expose à un manque d'efficacité, à des opportunités manquées, voire à des échecs catastrophiques. Il doit y avoir un moyen de fournir une perspective claire sur la fiabilité, l'utilisabilité et la valeur des données dans toute organisation. Pour atteindre ces objectifs, Talend a développé Trust Score for Snowflake pour offrir aux utilisateurs de Snowflake un moyen simple de sécuriser leurs activités et apporter de la confiance à chaque décision. »

