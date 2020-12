Talend S A : ouvre un second datacenter européen pour supporter la croissance de ses clients Stitch

Ce nouveau datacenter aide les clients européens à se conformer au RGPD, et à alléger la charge administrative suite à la décision de l'UE d'invalider le Privacy Shield

Redwood City, CA and Suresnes, France - 15 décembre 2020

Talend (NASDAQ: TLND), un leader mondial de l'intégration et de l'intégrité des données, annonce aujourd'hui l'ouverture de son nouveau datacenter européen, exclusivement dédié à Stitch, le service d'ingestion de données dans le cloud de l'entreprise, transférant les données de plus de 130 sources dans un entrepôt de données de leur choix, sans qu'aucun codage ne soit nécessaire. Le datacenter basé à Francfort, en Allemagne et opéré par Amazon Web Services (AWS), est déjà pleinement opérationnel et héberge des clients depuis début novembre 2020.

En juillet 2020, l'Union européenne (UE) a pris la décision historique d'invalider le bouclier de protection de la vie privée UE-USA (Privacy Shield), le jugeant insuffisant pour assurer la sécurité des données des citoyens européens lors de leur transfert vers les États-Unis. En conséquence, le cadre, vieux de quatre ans, ne peut plus être utilisé pour démontrer la conformité avec le règlement général sur la protection des données (RPDP), ce qui augmente considérablement le risque de non-conformité et de sanctions financières, et crée une charge administrative supplémentaire.

« Nous sommes extrêmement fiers d'annoncer que notre tout nouveau datacenter européen est désormais ouvert, exclusivement pour les clients de Stitch, » commente Gareth Vincent, SVP of Sales EMEA, Talend. 'Nous nous sommes toujours efforcés d'aider nos clients à respecter et à maintenir la conformité avec leurs exigences locales en matière de souveraineté des données. Cela s'étend à nos applications dans le cloud. En lançant le support exclusivement pour Stitch au sein de l'UE, nous pouvons aider les clients à naviguer dans un environnement réglementaire strict, à atteindre leurs propres objectifs en matière de données et de conformité, tout en offrant le même service de pipeline de données entièrement géré qui alimente des milliers de clients Stitch dans le monde entier. »

Talend a lancé son dernier datacenter pour Stitch afin d'aider ses clients à mieux gérer la sécurité des données et les règles de conformité lors des transferts de données - en supprimant une partie de la charge des délégués à la protection des données (DPO) et en réduisant les coûts et la complexité. L'offre Stitch de Talend fournit aux entreprises un accès immédiat aux données, qui sont souvent stockées dans des centaines d'applications et de bases de données SaaS. L'accès à ces données permet aux analystes de passer plus de temps à générer les informations utiles dont les dirigeants ont besoin, et moins de temps à préparer les données.

« Aujourd'hui la donnée est au cœur de toutes nos activités, » explique Guillaume Porquier, Directeur des Systèmes d'Information, Tape à l'œil. « Si un produit n'est pas disponible à l'instant T, la vente est perdue. On court à la fois le risque que le client se tourne vers une autre enseigne et que le produit doive être soldé à la fin de la saison. Avec la COVID-19, certains fournisseurs ont dû suspendre leurs activités, et le pilotage temps réel de notre supply chain nous a permis d'effectuer les changements de cap appropriés très rapidement. »

Guillaume Porquier ajoute : « Avec Stitch, nous sommes en mesure de capturer les données du trafic digital des sites web marchands européens et de publier des KPI pour notre équipe de direction. Nous utilisons également Stitch pour capturer les retours clients au travers de sondages sur différents aspects, comme leur niveau de satisfaction vis-à-vis d'une nouvelle collection. Stitch récupère enfin les résultats des campagnes sur Facebook/Instagram pour les croiser dans Snowflake et mettre à disposition des métiers toutes ces informations. Tous nos systèmes et toutes nos données sont hébergés en Europe - on-premise ou dans le cloud - dans le cadre de la stratégie de conformité au RGPD de l'entreprise. Alors que nous développons les cas d'usage Stitch, je suis heureux que Talend ait ouvert un nouveau datacenter pour Stitch dans l'UE, afin de soutenir davantage notre stratégie et parcours de données. »

Pour découvrir toutes les fonctionnalités et commencer à transférer des données rapidement, et en toute sécurité dans des entrepôts de données dans le cloud à des fins d'analyse, les clients peuvent créer un compte ici.