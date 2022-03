New Value signe une facilité d'option de souscriptions d'actions

Zurich (awp) - New Value a signé une facilité d'option de souscriptions d'actions. Cette dernière prendra effet avec le split des titres non cotés et leur cotation sur SIX, a indiqué lundi la société de participations.

Cette facilité d'option de souscription, conclue avec GEM Global Yield au Luxembourg, et GEM Yield aux Bahamas (ensemble GEM), porte sur un total de 200 millions de francs suisses sur trois ans. Global Emerging Markets ("GEM") est un groupe d'investissement pesant pour 3,4 milliards de dollars.

La facilité de GEM pourra être déployée en plusieurs tranches, dont le montant se trouvera dans une fourchette en fonction du volume de négoce et du cours des actions New Value sur SIX. New Value détermine le moment et le montant maximum d'une tranche et a le droit, mais pas l'obligation, de revendiquer l'ensemble du montant autorisé, précise le communiqué.

Ce montant se base sur 90% du cours de clôture moyen et du volume moyen des actions New Value au cours des quinze dernier jours. La facilité est prise en compte uniquement à partir de la cotation des titres supplémentaires sur SIX et jusqu'à un montant de 25 millions.

