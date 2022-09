Sans financement additionnel, Talenthouse pourrait déposer le bilan

Zurich (awp) - L'avenir s'annonce de plus en plus incertain pour Talenthouse. Après avoir subi une perte nette de 20,2 millions de dollars au premier semestre et à défaut de financement additionnel, le spécialiste zougois des contenus numériques pourrait faire faillite.

Dans son rapport semestriel publié jeudi, l'entreprise rappelle que les filiales du groupe accumulent de longue date les pertes d'exploitation et les flux de trésorerie négatifs. "Si nous ne parvenons pas à lever des fonds supplémentaires, la capacité à poursuivre notre activité pourrait être compromise." Le risque d'insolvabilité et de "perte totale du capital" pour les investisseurs ne sont pas écartés.

"Nous ne pouvons pas garantir que nous serons en mesure d'obtenir des fonds supplémentaires (...) à des conditions acceptables", précise Talenthouse dans le rapport.

Coté à la Bourse suisse, Talenthouse exploite la plateforme numérique éponyme, spécialisée dans la commercialisation de contenus artistiques en ligne. L'entreprise, autrefois appelée New Value, a changé de nom et d'orientation en mars dernier, délaissant son statut de société de participation pour assumer des activités opérationnelles.

Au premier semestre, Talenthouse a plus que doublé sa perte nette à 20,2 millions de dollars, contre -9,3 millions l'année dernière. Le résultat opérationnel brut (Ebitda) est resté en territoire négatif, à -14,4 millions (-10,9 millions pour les six premiers mois de 2021). Les frais de cotation à la Bourse suisse et les pertes subies par la société Coolabi, dont la société zougoise détient un tiers du capital-actions, ont pesé sur cet indicateur.

La société a pourtant multiplié par deux (+107%) ses revenus à presque 5 millions de dollars. Le bénéfice brut est passé à 2,6 millions contre 1,1 million auparavant. La hausse des coûts de commercialisation et de promotion ainsi que les investissement technologiques a cependant plombé la rentabilité de Talenthouse, tout comme les effets de change.

fr/jh