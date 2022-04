Talenthouse a réduit sa perte opérationnelle l'an dernier

Zurich (awp) - En 2021, le réseau social artistique Talenthouse a vu ses revenus croître de 32% à 14,7 millions de dollars sur une base comparable. La perte opérationnelle (Ebitda ajusté) a été réduite à 4,9 millions après 11,2 millions en 2020.

La société, dont le siège social est à Baar, explique dans son communiqué mardi soir vouloir boucler au deuxième trimestre l'acquisition de Coolabi, dont elle détient actuellement 33%. Elle compte 10 millions de membres supplémentaires, totalisant plus de 14,7 millions de personnes.

L'entreprise, cotée depuis mars à la Bourse suisse, ne livre pas d'objectifs chiffrés pour 2022. L'ex-société de participations New Value compte se concentrer sur ses plateformes ElloU, ElloWorks et Media Foundry lancées fin 2021.

ck/