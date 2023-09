Talenthouse AG, anciennement New Value AG, est une société basée en Suisse qui investit dans le capital-investissement et le capital-risque. Elle se concentre sur les investissements dans des sociétés de croissance potentielle non cotées, impliquées dans le secteur des énergies renouvelables et des soins de santé, en Suisse et dans d'autres pays germanophones. Dans les premières étapes de l'investissement, la société finance ces nouveaux modèles commerciaux avec du capital-risque et les accompagne jusqu'à l'obtention d'une percée durable sur le marché.

