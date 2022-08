Talenthouse: contraction des recettes et de la rentabilité au 1er semestre

Zurich (awp) - La société de participations dans les contenus numériques Talenthouse indique lundi soir avoir accusé sur les six premiers mois de l'année un tassement de 6% de ses revenus bruts comptabilisés en dollars. L'excédent brut a, lui, fondu de 18%. La firme zougoise, qui il y a un an s'appelait encore New Value et publiait des résultats sur une base décalée, se contente de publier des évolutions, sans avancer de chiffres absolus.

Le groupe assure toutefois qu'ajusté de l'appréciation du dollar, d'un effet de base et d'un décalage dans la comptabilisation des frais de distribution, ses recettes brutes auraient progressé de 6% et son excédent brut de 10%.

L'accent exercé sur la gestion des coût doit avoir permis de réduire le déficit opérationnel (Ebitda) dans une proportion non divulguée.

Talenthouse prévoit de livrer fin septembre de plus amples détails sur sa performance semestrielle, comme sur l'intégration du gestionnaire de droits de propriété intellectuelle Coolabi, dont le rachat a été finalisé début juillet. La direction continue dans l'intervalle à scruter des opportunités d'acquisition.

jh/rp