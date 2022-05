Talenthouse en croissance pour son premier trimestre comme société cotée

Zurich (awp) - La plateforme communautaire Talenthouse a bouclé le premier trimestre sur des recettes et des résultats en hausse en rythme annuel. La société zougoise cotée sur SIX continue de viser une croissance organique et par acquisitions sur son marché estimé à 700 milliards de dollars par an.

Le chiffre d'affaires pro-forma réalisé entre janvier et mars a plus que triplé pour s'établir à 4,9 millions de dollars, alors que le bénéfice brut a crû dans les mêmes proportions à 3,1 millions. La croissance réalisée au cours du trimestre sous revue reflète un transfert de la monétisation vers la création de contenu, précise la firme zougoise mardi dans un communiqué.

L'ancienne société du portefeuille de New Value, cotée à la Bourse suisse depuis mars dernier, souligne avoir déjà conclu deux acquisitions cette année et compte en réaliser "d'autres" au deuxième trimestre.

La société se félicite d'avoir gagné des "clients importants", notamment Snap, qui devrait doubler son volume d'affaires avec Talenthouse d'ici fin juin, alors que les partenaires existants ont prolongé leurs relations avec la société jusqu'à fin 2022, comme Warner Media (qui inclut désormais Warner Games), Activision (développeur du jeu vidéo Call of Duty), Henkel, BCG et EY.

A en croire le directeur général Clare McKeeve, "les premiers résultats de l'entreprise en tant que société cotée en Bourse sont (...) une démonstration de nos efforts continus pour établir la plateforme leader sur un marché qui vaut près de 1000 milliards de dollars". Le dirigeant estime l'entreprise "bien positionnée" pour les tâches qui l'attendent.

buc/al