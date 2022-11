Talenthouse enregistre une baisse de chiffre d'affaires au 3ème trimestre

Zurich (awp) - La plateforme technologique Talenthouse a enregistré une baisse de son chiffre d'affaires au 3ème trimestre, sur base comparable. En raison de la reprise à 100% de Coolabi, le chiffre d'affaires et le bénéfice ont nettement augmenté sur un an.

Y compris cette acquisition finalisée en juillet, le chiffre d'affaires a augmenté de 29% et le bénéfice brut de 64%, a indiqué l'entreprise mardi soir, qui n'a cependant pas divulgué de chiffres absolus en dollars.

Sur base pro forma le chiffre d'affaires trimestriel a diminué de 8%, en raison notamment de l'évolution des cours de change. Sans cela, le chiffre d'affaires a augmenté de 4%. Le bénéfice net pro forma a augmenté de 15%.

Les affaires ont évolué dans le cadre des attentes. Toutefois, la conclusion de certaines affaires a été reportée au 4ème trimestre. Durant la seconde moitié du 3ème trimestre, quelques clients ont repris les discussions, ce qui permet de se montrer confiant pour de solides résultats annuels.

Malgré cela, des mesures de réduction des coûts ont été prises durant le trimestre sous revue, y compris une réduction de 25% de l'effectif.

Talenthouse était autrefois une société dans le portefeuille de la société de participations New Value. Elle est cotée sur SIX depuis fin mars dernier.

cf/rp