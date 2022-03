Talenthouse est désormais coté à la Bourse suisse

Zurich (awp) - Une nouvelle entreprise fait son entrée à la Bourse suisse, la deuxième depuis le début de l'année. La société Talenthouse, qui exploite une plateforme de commercialisation de contenus artistiques, a fait ses premiers pas mardi sur la place zurichoise, indique l'opérateur boursier SIX.

Cette introduction en Bourse (IPO) est directement liée au changement de nom et d'orientation d'une autre entreprise cotée, New Value. Celle-ci a décidé à la fin de l'année dernière d'assumer des activités opérationnelles, abandonnant son statut de société de participations. Elle se nomme désormais Talenthouse et est négociée sous cette appellation.

Les actions de Talenthouse ont été cotées à un prix de référence unitaire de 0,94 franc. Le premier cours a atteint 0,95 franc, dotant la société d'une capitalisation boursière de quelque 401 millions de francs suisses, précise le communiqué. A 10h20, le titre s'échangeait à 1,09 franc.

A l'origine, Talenthouse est le nom d'un groupe autrichien autour duquel est constitué le groupe d'actionnaires majoritaires de l'ex-New Value, détenant une part de près de 64% de la société basée à Baar.

La plateforme numérique exploitée par l'entreprise permet à des créateurs, principalement dans le domaine graphique, d'exposer leur travail dans un but commercial. Talenthouse était une participation de l'ex-New Value.

SIX revendique ainsi sa deuxième cotation depuis le début de l'année, après celle de Xlife Sciences, première entreprise a avoir intégré le nouveau segment "Sparks" réservé aux petites et moyennes entreprises (PME).

fr/ol